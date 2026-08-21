Erdal Beşikçioğlu, siyasete girdiğine pişman oldu: Özgürlüğüme kavuşunca...

Etimesgut Belediye Başkanlığı görevini yürütürken hakkında açılan soruşturmalar kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen ünlü oyuncu ve siyasetçi Erdal Beşikçioğlu’nun, cezaevinde yakın çevresine siyasete girdiği için pişmanlık duyduğunu söylediği iddia edildi.

"BU MAKAM SANATÇILARA GÖRE DEĞİL"

Soruşturma süreci devam ederken cezaevinde bulunan Beşikçioğlu’nun, yakın çevresine sanatçı kimliğine vurgu yaparak siyasetin kendisi için uygun bir alan olmadığını aktardığı öne sürüldü. Siyasetin getirdiği kısıtlamaların ve yüklerin kendi yaşam tarzına uymadığını belirten Beşikçioğlu’nun, tutukluluk sürecinde bu kararı kesinleştirdiği ifade ediliyor.

ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞUNCA AKTİF SİYASETİ BIKACAK

Edinilen bilgilere göre Erdal Beşikçioğlu’nun, tahliye olup özgürlüğüne kavuşmasının ardından aktif siyasi hayatını tamamen sonlandıracağını söylediği kaydedildi. Yaşadığı cezaevi deneyiminin ardından sanatçı ruhuna aykırı bulduğu siyasi makamlardan uzak durma kararı aldığı belirtilen Beşikçioğlu’nun bu çıkışı gündeme bomba gibi düştü.

"ORTAMLARDA İKRAM EDİYORLAR, KIRAMIYORUM"

Öte yandan, Beşikçioğlu’nun daha önce soruşturma dosyasına giren uyuşturucu kullanımıyla ilgili iddialara yönelik, "Ortamlarda ikram ediyorlar, kıramıyorum" şeklinde savunma yaptığı da öğrenilmişti.

Kaynak: Haberler.com