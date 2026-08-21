Suriye’de dengeleri değiştirecek gelişme! SDG’nin Şam’a entegrasyonu tamalandı

Türkiye'nin yürüttüğü "Terörsüz Türkiye" vizyonu, Suriye sahasında tarihi bir gelişmeyi beraberinde getirdi. Suriye Demokratik Güçleri (SDG), silahlı faaliyetlerine son vererek Şam yönetimiyle birleşme kararı aldı.

KAMIŞLI'DA "ENTEGRASYON" İLANI

Kamışlı'da gerçekleştirilen ve Şam yönetiminden resmi yetkililerin de yer aldığı törende, 29 Ocak'ta başlayan sürecin başarıyla sonuçlandığı duyuruldu. Törende konuşan Abdi Şahin, Kürt grupların Suriye devletiyle idari, güvenlik ve askeri açılardan tamamen entegre olduğunu açıkladı. Tasfiye adımlarının tamamlandığını vurgulayan Şahin, entegrasyonla birlikte yeni bir döneme adım atıldığını ve ilerleyen süreçte idari yapıda köklü değişikliklerin yaşanacağını ifade etti. Şahin ayrıca, Kürt halkının haklarının Suriye Anayasası'nda resmi olarak yer alması amacıyla yürütülen siyasi girişimlerin bundan sonra çok daha kararlı şekilde sürdürüleceğini belirtti.

YPG'NİN TASFİYESİ KABUL EDİLDİ

Bu birleşme, Suriye'de merkezi otoritenin ülke genelinde yeniden tesisi ve toprak bütünlüğünün sağlanması yolunda kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Sürecin denetiminden sorumlu başkanlık ekibinin sözcüsü ve Haseke Vali Yardımcısı Ahmed el Hilali, SDG'nin bu entegrasyon hamlesinin, örgütün silahlı kanadı olan YPG'nin de tasfiyesini resmen kabul ettiği anlamına geldiğini kaydetti.

SAVAŞIN İZLERİ SİLİNİYOR

Haseke Vali Yardımcısı El Hilali, geçmişte yaşanan görüş ayrılıklarının Suriyelileri birleştiren bağları koparmadığını vurguladı. Hükümetin bölünmeler ve savaşın izleriyle dolu sayfayı kapatma kararlılığında olduğunu belirten El Hilali, atılan bu adımın devlet düzeni ile hukukun üstünlüğüne dayalı yeni bir döneme geçiş iradesini yansıttığını dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com