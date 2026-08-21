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Hilmi Tuna Kuriş'in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı

Hilmi Tuna Kuriş'in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında sarsıcı bir gelişme yaşandı. Yurt dışına kaçmak üzereyken Marmaris Bozburun’da yakalanan firariler Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz’ı Muğla’da taşıyan aracın, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğu ortaya çıktı.

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında, firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ı taşıyan 34 SL 313 plakalı aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi.
  • Araç, 16 Ağustos 2026'da İzmir Selçuk'taki bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldı; sürücü Mehmet Özmen'in, firarileri Muğla'ya bıraktıktan sonra aynı araçla İstanbul'a döndüğü ve izini kaybettirmek için GSM hattını kapalı tuttuğu tespit edildi.
  • Başsavcılık, tahsisli aracın örgüt firarilerine nasıl temin edildiğini ve kaçışa yardım eden kişileri belirlemek amacıyla soruşturmayı derinleştiriyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütdüğü soruşturmada, örgüt yöneticilerinin yurt dışına kaçış planına dair filmleri aratmayan detaylar gün yüzüne çıktı. Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun beldesinde kıskıvrak yakalanan firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz’ı Muğla’ya taşıyan 34 SL 313 plakalı aracın izini süren emniyet birimleri, şok edici bir tespitte bulundu. Söz konusu aracın, eski İçişleri Bakanı ve İYİ Parti Ordu 1. sıra milletvekili adayı olan İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar resmi olarak tahsis edildiği belirlendi.

AKARYAKIT İSTASYONUNDA TEDBİRLİ MOLA

Soruşturma dosyasındaki incelemelere göre; İdris Naim Şahin adına tahsisli lüks aracın 16 Ağustos 2026 tarihinde İzmir’in Selçuk ilçesindeki Kozpınar mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı saptandı. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, aracı Mehmet Özmen’in kullandığını tespit etti. Görüntülerde Mehmet Özmen’in yakıt almak için araçtan indiği, ancak arka koltuktaki firari şüphelilerin yakalanmamak adına tedbir amaçlı araçtan hiç çıkmadığı görüldü. Özmen’in, firarileri Muğla’ya bıraktıktan hemen sonra aynı araçla İstanbul’a geri döndüğü belirlendi.

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin 

POLİSİ YANILTMAK İÇİN SİNYAL KESTİ

Soruşturmadaki en kritik detaylardan biri ise sürücü Mehmet Özmen’in izini kaybettirmek için uyguladığı profesyonel yöntem oldu. Özmen’in, kullandığı GSM hattını 16 Ağustos günü saat 12.31 sıralarında kapattığı ve gidiş-dönüş güzergâhı boyunca telefonunu kapalı tuttuğu anlaşıldı. İdris Naim Şahin’e tahsisli aracın aynı gün saat 15.05’te ViaPort Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına girmesinin ardından, Özmen’in kapalı tuttuğu telefon hattını 17 Ağustos saat 11.05’te (ViaPort PTS kaydıyla uyumlu şekilde) İstanbul’a vardıktan sonra yeniden aktif hale getirdiği tespit edildi.

TAHSİSLİ ARAÇ SORUŞTURMANIN ODAĞINDA

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsis edilmiş olan VIP aracın suç örgütü firarilerine nasıl ve kimler tarafından temin edildiği soruşturmanın en kritik ayağını oluşturdu. Başsavcılık; firarilerin gayriresmi yollarla yurt dışına kaçırılması organizasyonunda yer alan diğer isimleri, tahsisli aracın örgütle olan bağlantısını ve kaçışa yardım eden kişileri belirlemek amacıyla soruşturmayı derinleştirerek sürdürüyor.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarımehmet demirtaş:

bu adalet bakanı maşallah çok kıymetli birisi . kimsenin gözünün yaşına bakmıyor . vali olsun vekil olsun yada baska bir ensesi kalın birisi olsada ne gerekiyorsa onu yapıyor

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Haber YorumlarıKAZİM Uzunöz:

aynen yersen kardeşim mesela sen yemişsin

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Haber YorumlarıDüşünen adam:

Yemeyen soda içsin... Karnı ağrıyordur muhtemelen...

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Haber Yorumlarımehmet:

adalet derken. bu ülkede ismi var kendi yok.

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Haber Yorumlarıfthurf55@gmail.com:

kimin eli kimin cebinde

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