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Sevgilisinin yanında tekmelenen gencin tepkisizliği olay oldu

Sevgilisinin yanında tekmelenen gencin tepkisizliği olay oldu Haber Videosunu İzle
Sevgilisinin yanında tekmelenen gencin tepkisizliği olay oldu
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İspanya'nın Barselona kentinde kız arkadaşıyla yolda yürürken kimliği belirsiz bir kişinin tekmeli saldırısına uğrayan adamın hiçbir tepki vermemesi tartışma yarattı. Görüntüler kısa sürede viral olurken, kullanıcılar "Erkek adam bir kadının yanında erkeği küçük düşürmez" diyerek olaya tepki gösterdi.

  • Barselona'da sokakta yürüyen bir adam, kız arkadaşının yanında tartıştığı şahıs tarafından tekmeli saldırıya uğradı.
  • Saldırıya uğrayan adam, olayın ardından fiziki veya sözel karşılık vermeden yoluna devam etti.
  • Saldırganın kimliği ve olayla ilgili adli sürecin başlatılıp başlatılmadığı henüz netlik kazanmadı.

İspanya’nın turistik şehri Barselona’da sokak ortasında kaydedilen bir şiddet görüntüsü sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Kız arkadaşı ile birlikte kaldırımda yürüyen bir adam, yanından geçen şahısla yaşadığı tartışmanın ardından aniden tekmeli saldırıya uğradı.

Saldırganın sert tekmesine maruz kalan adamın, olayın ardından hiçbir fiziki veya sözel karşılık vermeyip yoluna devam etmesi ise izleyenleri şaşkına çevirdi.

"NE KADAR İTİCİ BİR GÖRÜNTÜ"

Görüntülerin kısa sürede gündem olmasının ardından binlerce kullanıcı paylaşımın altına yorum yağdırdı. Kullanıcıların bir kısmı saldırganın sergilediği tutumu ve kadının yanında yapılan bu saygısızlığı sert bir dille eleştirirken, bir kısmı da mağdur adamın tepkisiz kalmasını şaşkınlıkla karşıladı.

Öne çıkan yorumlardan bazıları şöyle oldu:

  • Erkek adam bir kadının yanında erkeği küçük düşürmez
  • Kadının yanında yapılacak şey mi?
  • Ne kadar itici bir görüntü
  • Daha neler göreceğiz acaba

Saldırıyı gerçekleştiren şahsın kimliği ve olayın ardından adli bir sürecin başlatılıp başlatılmadığı henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: Haberler.com
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