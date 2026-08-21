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Ronaldinho'nun verdiği kararı duyanlar "Yeter artık" diyor

Ronaldinho'nun verdiği kararı duyanlar 'Yeter artık' diyor Haber Videosunu İzle
Ronaldinho'nun verdiği kararı duyanlar 'Yeter artık' diyor
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Dünya futbolunun efsane isimlerinden Ronaldinho, 11 yıllık aranın ardından yeşil sahalara geri döndü. 46 yaşındaki Brezilyalı efsane, İtalya Serie C ekiplerinden Ravenna FC ile anlaşma sağladı. Ronaldinho'nun ilerleyen yaşına rağmen yeniden profesyonel futbol oynama kararı ise "Yeter artık, efsane olarak kal" yorumlarını beraberinde getirdi.

  • 46 yaşındaki Ronaldinho, 11 yıl aradan sonra İtalya Serie C ekibi Ravenna FC ile anlaşarak profesyonel futbola geri döndü.
  • Ronaldinho, Ravenna FC'de futbolculuğun yanı sıra kulüp elçisi ve hissedar olarak da görev alacak.
  • Ronaldinho son olarak 2015 yılında Fluminense forması giymişti.

Barcelona ve Brezilya Milli Takımı formalarıyla futbol tarihine geçen Ronaldinho, son olarak 2015 yılında Fluminense forması giymiş ve ardından profesyonel futbol kariyerini noktalamıştı.

Aradan geçen 11 yılın ardından kararını değiştiren Brezilyalı efsane, İtalya Serie C ekiplerinden Ravenna FC ile anlaşarak profesyonel futbola geri döndü.

KARARI DUYANLAR "YETER ARTIK" DİYOR

46 yaşındaki Ronaldinho'nun yeniden profesyonel futbol oynama kararı futbolseverleri ikiye böldü. Brezilyalı efsaneyi yeniden sahada izlemenin heyecan verici olacağını düşünenlerin yanı sıra, ilerleyen yaşını hatırlatarak bu karara karşı çıkanlar da oldu.  Ronaldinho'nun dönüşü için "Yeter artık, efsane olarak kal" şeklinde yorumlar yapıldı.

HEM FUTBOLCU HEM YÖNETİMDE

Ronaldinho'nun Ravenna FC'deki yeni dönemi yalnızca futbolculukla sınırlı kalmayacak. Ballon d'Or sahibi efsane, sahada forma giymesinin yanı sıra kulüp elçisi olarak görev yapacak. Ronaldinho ayrıca kulübün hissedarları arasında yer alarak yönetim tarafında da aktif rol üstlenecek.

"YENİDEN DANS ETMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Ronaldinho, yeni macerasıyla ilgili yaptığı açıklamada mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Yeni renkler, aynı gülümseme. Yeni bir hikaye yazmak ve topun üzerinde yeniden dans etmek için sabırsızlanıyorum."

SON OLARAK 2015'TE OYNAMIŞTI

Kariyerinde Barcelona, Milan ve Paris Saint-Germain gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinin formasını giyen Ronaldinho, son olarak 2015 yılında Fluminense'de profesyonel futbol oynamıştı. Brezilyalı efsane, 11 yıl sonra ve 46 yaşında aldığı kararla yeniden yeşil sahalara döndü.

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