İnşaatta göçük! 70 kişi evlerinden tahliye edildi
Bartın'ın Amasra ilçesinde gece saatlerinde çökme meydana geldi. İnşaat için temel kazılan alanda meydana gelen olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Göçük nedeniyle inşaatın üst tarafında bulunan bir binanın zeminindeki toprak da kaydı. Tedbir amaçlı 24 daireli apartmandaki 70 kişi evlerinden tahliye edildi.
- Bartın'ın Amasra ilçesinde bir inşaat alanında çökme meydana geldi ve can kaybı veya yaralanma olmadı.
- Olay sonrasında 24 daireli bir apartmanda bulunan 70 kişi tahliye edildi ve başka yerlere yerleştirildi.
- İnşaat çalışması durduruldu, alan kapatıldı ve bölgede inceleme sürüyor.
Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Kaleşah Mahallesi'nde yer alan bir inşaat alanında gece saatlerinde çökme meydana geldi. İnşaat için temel kazılan alanda meydana gelen olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Olayın meydana geldiği saatlerde inşaatta çalışan işçinin olmaması facianın önüne geçti.
70 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Göçüğün meydana geldiği alanın üst tarafında bulunan bir binanın zeminindeki toprak da kaydı. Sesleri duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, 24 daireli apartmandaki 70 kişiyi tahliye etti. Vatandaşlar, Amasra'da bulunan otellere ve emniyet lojmanlarına yerleştirdi. İnşaat çalışması durduruldu. Binanın girişleri ve inşaat alanı şerit çekilip, kapatıldı. Bölgede inceleme sürüyor.