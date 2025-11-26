İnşaatta göçük! 70 kişi evlerinden tahliye edildi

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Kaleşah Mahallesi'nde yer alan bir inşaat alanında gece saatlerinde çökme meydana geldi. İnşaat için temel kazılan alanda meydana gelen olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Olayın meydana geldiği saatlerde inşaatta çalışan işçinin olmaması facianın önüne geçti.

70 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Göçüğün meydana geldiği alanın üst tarafında bulunan bir binanın zeminindeki toprak da kaydı. Sesleri duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, 24 daireli apartmandaki 70 kişiyi tahliye etti. Vatandaşlar, Amasra'da bulunan otellere ve emniyet lojmanlarına yerleştirdi. İnşaat çalışması durduruldu. Binanın girişleri ve inşaat alanı şerit çekilip, kapatıldı. Bölgede inceleme sürüyor.