Haberler

Gökhan Çıra gece yarısı çevirmeye takıldı! Arandığı ortaya çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gökhan Çıra gece yarısı çevirmeye takıldı! Arandığı ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski futbolcu Gökhan Çıra, İstanbul Sarıyer'de gece yarısı gerçekleştirilen trafik denetiminde durduruldu. Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Selin Ciğerci'nin eski eşi Çıra'nın "güveni kötüye kullanma" suçundan arandığı belirlendi. Çıra hakkında adli işlem yapıldı.

Eski futbolcu Gökhan Çıra, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde gece saatlerinde gerçekleştirilen trafik denetiminde polis ekipleri tarafından durduruldu.

Selin Ciğerci ile yaptığı evlilikle de tanınan Çıra'nın kimlik bilgileri üzerinden yapılan sorgulamada dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.

"GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA" SUÇUNDAN ARANIYORMUŞ

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in aktardığı bilgilere göre polis ekipleri, Gökhan Çıra'nın "güveni kötüye kullanma" suçundan arandığını tespit etti. Denetim sırasında ortaya çıkan bu durumun ardından Çıra hakkında adli işlem başlatıldı.

HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği işlemlerin ardından Çıra'nın hukuki durumuna ilişkin başka bir ayrıntı paylaşılmadı. Eski futbolcunun gözaltına alınıp alınmadığına veya işlemlerin ardından serbest bırakılıp bırakılmadığına ilişkin henüz doğrulanmış bilgi bulunmuyor.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Sinema salonlarında bu hafta: 8 yeni film vizyona girecek

Sinemalarda bu hafta korku rüzgarı esecek!

Yakın arkadaşı Ozan Orhon kızını kaybeden Atilla Taş’ın durumunu anlattı: Aradım, acıdan konuşamıyor

Ozan Orhon Atilla Taş’ın durumunu anlattı: Acıdan konuşamıyor
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Hayat çok garip kimisi akşama kadar helal ekmek parası kazanma peşinde, kimisi de haksız yere fırın parası yeme peşinde.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBAYCAN:

Gökhan Abi , Maşallah Aracın Çok Güzel , Sende Düzel Bir İnsansın. Çok Takılma Haberlere

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor

Tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
450 bin liralık çantası konuşulmuştu! Demet Şener'den yeni açıklama

Bu çanta için 1 yıl bekledi, 450 bin lira ödedi: Henüz hiç kullanmadı!
Brezilya'da üretilen savaş uçağı ilk kez havalandı

Kendi topraklarında ürettikleri savaş uçağı ilk kez havalandı
Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü

Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü
Sigaraya yeni yasaklar! Bu alanlarda içilemeyecek

Tiryakilere yeni yasaklar! Masada çay, elde sigara dönemi bitiyor
Atilla Taş'ın evlat acısı! Ünlülerden peş peşe başsağlığı mesajları geldi

Atilla Taş'ın evlat acısı! Ünlülerden peş peşe başsağlığı mesajları
Toprağı kazarken 9 kiloluk altın buldu! Servete satıldı

Toprağı kazarken buldu, sonra hayatı eskisi gibi olmadı
Okan Buruk'u korkutan gelişme! Futbolcularını tek tek uyardı

"Yapmayın, istemiyorum" diyerek bütün takımı uyardı