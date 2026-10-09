Gökhan Çıra gece yarısı çevirmeye takıldı! Arandığı ortaya çıktı

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Eski futbolcu Gökhan Çıra, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde gece saatlerinde gerçekleştirilen trafik denetiminde polis ekipleri tarafından durduruldu.

Selin Ciğerci ile yaptığı evlilikle de tanınan Çıra'nın kimlik bilgileri üzerinden yapılan sorgulamada dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.

"GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA" SUÇUNDAN ARANIYORMUŞ

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in aktardığı bilgilere göre polis ekipleri, Gökhan Çıra'nın "güveni kötüye kullanma" suçundan arandığını tespit etti. Denetim sırasında ortaya çıkan bu durumun ardından Çıra hakkında adli işlem başlatıldı.

HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği işlemlerin ardından Çıra'nın hukuki durumuna ilişkin başka bir ayrıntı paylaşılmadı. Eski futbolcunun gözaltına alınıp alınmadığına veya işlemlerin ardından serbest bırakılıp bırakılmadığına ilişkin henüz doğrulanmış bilgi bulunmuyor.

Kaynak: Haberler.com