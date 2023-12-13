"2. Uluslararası Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu" İstanbul'da başladı

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Tiran New York Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi (İÜ) ve Türk Dil Kurumu (TDK) işbirliğinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle düzenlenen "2. Uluslararası Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu" başladı.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Tiran New York Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi (İÜ) ve Türk Dil Kurumu (TDK) işbirliğinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle düzenlenen "2. Uluslararası Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu" başladı.

İÜ Rektörlük Binası'nda düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, sempozyuma alakanın arttığını ifade etti.

Sempozyumu kurumsallaştırarak her yıl farklı ülkelerde devam ettirmeyi umduklarını belirten Akgün, vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vakfın, kurulduğu 2016'dan bu yana Asya'dan Afrika'ya, Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya, Güney Amerika'dan Avustralya'ya kadar 67 ülkede ofis açtığını, 107 ülkede resmi temaslarını devam ettirdiğini anlatan Akgün, 52 ülkede 460 eğitim birimleriyle yerli eğitim anlayışını uluslararası alanda Türkiye adına devam ettirdiklerini kaydetti.

Akgün, uzmanlık alanlarının K12 kapsamında örgün eğitim olduğunu ve anaokulundan lise sona kadar eğitim sürecine yoğunlaştıklarını dile getirdi.

Farklı ülkelerde açtıkları eğitim merkezleri vasıtasıyla farklı ihtiyaçlara da destek vermeye çalıştıklarını dile getiren Akgün, "Avrupa, Balkanlar ve Asya-Pasifik bölgelerinde yoğunlaşan 21 ayrı eğitim merkezimizde Türkçe öğretiminin yanı sıra Türk kültürü ve medeniyetinin tanıtımına yönelik faaliyetlerle ve kurslar açarak öğrencilerin akademik gelişimine destek vermeye çalışıyoruz. Ayrıyeten farklı ülkelerdeki üniversiteler bünyesinde Türkiye Araştırmaları Merkezlerine ya da Türkoloji bölümlerine aktif destek verdiğimizi belirtmek isterim." dedi.

Akgün, Türkçe'nin öğretilmesi, Türk kültürü ve medeniyetine dair değerlerin dünyaya doğru bir şekilde anlatılmasının önemli olduğunu belirterek, bu çerçevede Türkçe'nin yabancı dil olarak öğretilmesi için uluslararası dil öğretim standartlarına uygun bir müfredat hazırladıklarını aktardı.

"Balkanlar önem verdiğimiz bir coğrafya"

Prof. Dr. Akgün, Balkanlar'ın önem verdikleri, büyük ve kıymetli bir coğrafya olduğunu, vakıf olarak bu coğrafyada eğitim kurumlarıyla faaliyetlerine devam ettiklerini anlattı.

Balkan ülkeleriyle uzun ortak tarihi tecrübelerinin olduğunu dile getiren Akgün, şöyle devam etti:

"Osmanlı Devleti, Türklerin olduğu kadar aslında tüm Balkan halklarının da ortak devleti sayılır. Balkanlar'la Anadolu arasındaki bu köklü tarihi ilişkilerin bir sonucu olarak Türk ve Balkan milletleri arasında inanç, dil, kültür, edebiyat, sanat, zanaat, folklor, mimari ve musiki gibi çeşitli alanlarda etkileşime dayalı ortak bir üretim ve birikim hasıl olmuş, bu sayede ikili münasebetler sıkı bir şekilde günümüze kadar devam etmiştir."

Akgün, Balkanlar'da açılan Türk okullarına değinerek, şunları kaydetti:

"Bazen Türk okulları vasıtasıyla gittiğimizde, 'Türkler Balkanlar'a geri mi dönüyor?' tartışmaları oluyor. Hayır, Türkler Balkanlar'dan hiç gitmedi ki. Dil, kültür ve insani bağlarla hep oradaydık. Onlar da buradaydı. Bazen konuşuyoruz, Türkiye'de Arnavutluk'tan çok Arnavut, Bosna'daki Boşnaklardan çok Boşnak olduğu söylenir. Onlar buradaydı, biz de oradaydık, hiç gitmedik ki. Bazen siyasi olarak ilişkiler zayıflayabilir ama halktan halka, gönülden gönüle, kültürel ilişkiler hep devam etti."

"Türkçe öğretilmesi gereken bir dil"

Türkiye Maarif Vakfına bağlı Tiran New York Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Güneş de 2002'de kurulan ve 2018'de TMV'ye katılan üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

TDK Başkan Yardımcısı Ömer Gök ise dünya dili olma yolunda ilerleyen Türkçenin yabancı dil veya ikinci dil olarak öğretiminin ayrı bir önem kazandığını belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Balcı'nın başkanlığında ve Prof. Dr. Mustafa İsen ile Prof. Dr. Tuba Durmuş'un katılımıyla "Geçmişten Günümüze Balkanlarda Türk Edebiyatı" başlıklı oturum düzenlendi.

Prof. Dr. İsen konuşmasında, Türk edebiyatının tarihsel süreci hakkında bilgi verdi.

Sempozyuma 20 farklı ülkeden araştırmacılar ve akademisyen katılıyor

İÜ'nün ev sahipliğinde "Kültürel Etkileşim" temasıyla düzenlenen sempozyumla, Türkçe öğretimi ve Türkoloji faaliyetleri başta olmak üzere sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında Balkanlar'a yönelik çalışan bilim insanlarının bir araya getirilmesi, kültürel bağlamda ortaya konulan eserlerin, çalışmaların ve etkileşimlerin tespit edilmesi, yapılan araştırmaların değerlendirilerek kamuoyunun istifadesine sunulması amaçlanıyor.

İlki Arnavutluk'ta gerçekleştirilen sempozyuma Hırvatistan, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Romanya, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Yunanistan, Kırgızistan ve Kazakistan'ın da aralarında bulunduğu 20 ülkeden akademisyen ve araştırmacılar katılıyor.

Sempozyumda, "Anadolu'dan Balkanlara Kültürel Etkileşim", "Dil ve Edebiyatta Kültürel Etkileşim" başlıklı oturumların yanı sıra Balkan Türkologları, eserler özelinde yapılan edebiyatta kültürel etkileşim incelemeleri, Balkan dillerinde yaşayan Türkçe kelimeler, Balkanlar'da Türkçe öğretimi ve ritüeller gibi konuların inceleneceği oturumlar gerçekleştirilecek.

Sempozyum, üç gün sürecek.