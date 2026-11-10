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Müge Anlı'daki Hamid'in biyolojik babası ilk kez ortaya çıktı

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Müge Anlı'daki Hamid'in biyolojik babası ilk kez ortaya çıktı
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Müge Anlı'nın programına ilik nakli olabilmek için biyolojik babasını bulma umuduyla katılan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, aylar sonra babası Levent Kibrit ve yeni ailesiyle canlı yayına çıktı. Yıllarca kendisinden saklanan gerçeği öğrenen ve babasının soyadını alan Hamid'in babasına benzerliği dikkat çekti. Müge Anlı'nın "Hamid de hık demiş, babasının burnundan düşmüş." sözleri yayına damga vururken, Levent Kibrit'in kaybettiği evladıyla ilgili açıklaması duygulandırdı.

  • Akdeniz anemisi hastalığı nedeniyle ilik nakli bekleyen 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babasının Levent Kibrit olduğu, annesi Nihal Beyit'in gözaltındaki ifadesiyle belirlendi.
  • Çocuğun soy bağını değiştirme suçundan soruşturma yürütülen anne Nihal Beyit tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  • Hamid, biyolojik babasının nüfusuna kaydedilerek Yorulmaz soyadı yerine Kibrit soyadını aldı ve babası Levent Kibrit ile ailesiyle canlı yayında bir araya geldi.

Müge Anlı'da biyolojik babasını arayan Hamid'in hikayesinde yeni bir gelişme yaşandı. Aylar süren sürecin ardından babasına kavuşan genç, yeni ailesiyle birlikte canlı yayına katıldı. 

"ÖLMEK İSTEMİYORUM" DİYEREK YARDIM İSTEMİŞTİ

18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, Akdeniz anemisi hastalığı nedeniyle ilik nakli beklerken hayatını değiştiren bir gerçekle karşılaştı. Yıllarca kendisine babalık yapan Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığını öğrenen genç, gerçek babasının kimliğini bulmak için Müge Anlı'nın programına başvurdu. Sağlığı için zamanla yarışan Hamid, annesi Nihal Beyit'ten biyolojik babasının kim olduğunu açıklamasını istedi. Genç adam, yaşadığı çaresizliği ve hayata tutunma isteğini "Ölmek istemiyorum" sözleriyle dile getirdi. Hamid'in bu çağrısı, yıllardır gizli kalan aile bağlarının ortaya çıkarılması için başlayan sürecin en dikkat çekici anlarından biri oldu.

ANNESİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hamid'in biyolojik babasını aramasıyla başlayan süreçte annesi Nihal Beyit hakkında da adli işlem başlatıldı. Beyit hakkında çocuğun soy bağını değiştirme suçundan soruşturma yürütüldü. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hamid'in yıllardır merak ettiği gerçek ise annesinin gözaltında verdiği ifadeyle ortaya çıktı. Genç adamın biyolojik babasının Levent Kibrit olduğu belirlendi. Böylece Hamid'in gerçek babasını bulmak için çıktığı yolculukta önemli bir gelişme yaşandı.

YILLAR SONRA BABASINA VE SOYADINA KAVUŞTU

Biyolojik babasının kimliğinin belirlenmesinin ardından Hamid'in hayatında yeni bir dönem başladı. Babasının nüfusuna kaydedilen genç, Yorulmaz soyadı yerine Kibrit soyadını aldı. Yıllarca kim olduğunu bilmediği babasına kavuşan Hamid, kendisini bekleyen yeni ailesiyle de tanıştı. Aylar sonra gerçekleşen buluşmanın ardından Hamid, babası Levent Kibrit ve ailesiyle birlikte Müge Anlı'nın canlı yayınına katıldı. Programa Levent Kibrit'in oğlu Fahrettin ve eşi Sibel Hanım da geldi. Hamid'in yeni ailesiyle aynı karede yer alması, yaşadığı zorlu sürecin ardından dikkat çeken bir gelişme oldu.

MÜGE ANLI BİLE ŞAŞIRDI: BABASININ KOPYASI

Canlı yayında Hamid ile biyolojik babası Levent Kibrit'in yan yana gelmesiyle ikili arasındaki benzerlik dikkat çekti. Baba ve oğlun yüz hatlarındaki benzerliği fark eden Müge Anlı, "Hamid de hık demiş, babasının burnundan düşmüş." ifadelerini kullandı. Hamid'in babasına benzerliği izleyicilerin de dikkatinden kaçmadı. İkili için "Aynı babası" ve "Babasının kopyası" yorumları yapıldı. Yıllarca birbirlerinden habersiz yaşayan baba ve oğlun yan yana görüntülenmesi, programın öne çıkan anlarından biri oldu.

BABASININ SÖZLERİ YÜREKLERİ BURKTU

Canlı yayında oğluyla birlikte yer alan Levent Kibrit, geçmişte yaşadığı büyük acıyı da anlattı. Daha önce bir evladını kaybettiğini belirten Kibrit, Hamid'in hayatına girmesini kendileri için çok özel bir gelişme olarak değerlendirdi. Levent Kibrit, "Allah bize Hamid'i gönderdi." sözleriyle yaşadığı duyguları dile getirdi. Bir evladını kaybeden babanın yıllar sonra varlığından haberdar olduğu oğluna kavuşması, buluşmaya ayrı bir anlam kattı.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAtakan Mercan:

Başka haber mi kalmadı. İzleyen yok şu aptal şeyleri çek şunu şuradan

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Haber Yorumlarıh.avni_hno:

vay be

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