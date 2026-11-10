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Gözaltına alınan TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu Şık serbest bırakıldı

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Gözaltına alınan TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu Şık serbest bırakıldı
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TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu Şık, İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. "Siyasal veya askeri casusluk" suçlaması yöneltilen Şık, İstanbul Adliyesinde yaklaşık bir saat süren savcılık ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu Şık, İstanbul'daki evinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Şık, ifadesinin alınması için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü.

CASUSLUK SUÇLAMASI YÖNELTİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında saat 16.45 sıralarında başlayan ifade işleminde Yonca Şık'a "siyasal veya askeri casusluk" suçlaması yöneltildi. Şık'ın savcılıktaki ifadesi yaklaşık bir saat sürdü.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞIYLA SERBEST BIRAKILDI

Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yonca Şık'ın yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi.

TİP'TEN GÖZALTI KARARINA SERT TEPKİ

Öte yandan Yonca Şık'ın gözaltına alınmasının ardından Türkiye İşçi Partisi'nden açıklama geldi. Partinin açıklamasında, gözaltı işlemi "hukuk ve ahlak dışı saldırı" olarak nitelendirilirken başta TBMM Başkanlığı olmak üzere siyasilere ve yetkililere çağrıda bulunuldu.

TİP'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Başta TBMM Başkanlığı olmak üzere, tüm siyasileri ve yetkilileri, Milletvekilimiz Ahmet Şık’ın değerli eşi Yonca Şık’a yönelen bu hukuk ve ahlak dışı saldırıya karşı derhal harekete geçmeye, ülkemizin adalet ve emniyet makamlarını kendi şahsi ikballerini korumak için ayaklar altına alanları en sert biçimde uyarmaya ve durdurmaya davet ediyoruz."

AHMET ŞIK KİMDİR?

1970 yılında Adana'da doğan Ahmet Şık, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldu. Gazetecilik kariyerine 1990 yılında başlayan Şık, Milliyet, Cumhuriyet, Evrensel, Yeni Yüzyıl, Birgün ve Radikal gazeteleri ile Nokta dergisinde muhabir ve foto muhabiri olarak görev yaptı.

27. Dönem'de İstanbul Milletvekili seçilen Ahmet Şık, 2020 yılında Halkların Demokratik Partisinden (HDP) istifa etti. Şık, 2021 yılında Türkiye İşçi Partisine katıldı.

Kaynak: Haberler.com
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