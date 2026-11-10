Netanyahu konuşurken eşiyle eski başbakan birbirine girdi

Netanyahu konuşurken eşiyle eski başbakan birbirine girdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin ardından Meclisin açılış oturumunda gergin anlar yaşandı. Başbakan Binyamin Netanyahu kürsüde konuştuğu sırada eşi Sara Netanyahu ile eski Başbakan Naftali Bennett arasında sert bir tartışma çıktı. Salonda yükselen sesler üzerine Netanyahu konuşmasına ara vererek ikili arasında yaşananları izledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 27 Ekim’de yapılan seçimlerin ardından İsrail Meclisi’nin açılış oturumunda milletvekillerine hitap etti. Ancak Netanyahu'nun konuşması, eşi Sara Netanyahu ile eski Başbakan ve Beyahad Partisi lideri Naftali Bennett arasında çıkan tartışmayla kesintiye uğradı.
SARA NETANYAHU İLE BENNETT ARASINDA SERT TARTIŞMA
Meclis salonunda Sara Netanyahu ile Naftali Bennett'in karşılıklı olarak seslerini yükselttiği görüldü.
İkili arasındaki tartışma sürerken salonda bulunanların dikkati de o yöne çevrildi.
NETANYAHU KONUŞMASINI KESİP İZLEDİ
Tartışma seslerinin salonda yankılanması üzerine kürsüde konuşan Netanyahu da sözlerine ara verdi.
İsrail Başbakanı'nın eşi ile eski başbakan arasında yaşananları bir süre izlediği görüldü.