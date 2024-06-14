15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'SMA' eylemi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, bir şahsın bireysel eylemi nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Aracına büyük harflerle "SMA" yazdığı görülen şahıs, eylem yaptı. Polis ekipleri tarafından ikna edilip gözaltına alınan şahsın eylemi sonrası köprü çift yönlü olarak yeniden trafiğe açıldı.

KÖPRÜDE "SMA" EYLEMİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar yaşanıyor. SMA hastalarına dikkat çekmek isteyen bir şahsın bireysel eylemi nedeniyle köprü çift yönlü trafiğe kapatıldı.

KÖPRÜ KISA SÜRELİ KAPATILDI

Şahsın aracın üzerine büyük harflerle "SMA" yazdığı görüldü. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin ikna ettiği şahıs gözaltına alındı. Bireysel bir eylem nedeniyle tedbir amacıyla trafiğe kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, tekrar trafiğe açıldı.

Köprünün kapanmasına neden olan aracın üzerinde "SMA" yazıyor

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan İstanbul Valiliği'nden yapılan ilk açıklamada, "Köprüde meydana gelen olayın bireysel bir eylem olduğunu değerlendiriyoruz. Emniyetiniz tedbir amaçlı köprü trafiğini durdurdu." denildi.

BAKAN YERLİKAYA: ŞAHSIN 1,5 YILDIR BİPOLAR TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14'te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Aracı kullanan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

DDM'DEN AÇIKLAMA VAR

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılmasına ilişkin resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaların dikkate alınması gerektiğini bildirdi. DMM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılması ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Resmi kaynaklar dışında ortaya atılan iddialara itibar etmeyiniz."

İşte olay yerinden ilk görüntüler: