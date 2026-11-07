Özgür Özel'den çok konuşulacak çıkış: Fatma Betül Sayan Kaya'yı cezaevinde ziyaret etmek istiyoruz

Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamalarıyla yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e verdiği röportajda soruşturma çerçevesinde tutuklanan isimleri ziyaret ettiklerini belirterek Kaya için de benzer bir adım atmaya hazır olduklarını ifade etti.

"KENDİSİNİ ZİYARET ETMEK İSTERİZ"

Fon soruşturması kapsamında tutuklu bulunan çok sayıda kişiyle parti heyetlerinin görüştüğünü aktaran Özel, "Tutuklanan herkesi ziyarete gidiyoruz. Fatma Betül Sayan Kaya’yı da izin verilmesi ve kendisinin de kabul etmesi halinde ziyaret etmek isteriz. Şu anda arkadaşlarımız bu fon meselesinden tutuklu olan çok sayıda kişiyle görüştüler, görüşmeye devam ediyorlar. Fatma Hanım’la da tahmin ediyorum daha komisyon üyeleri ile bu konuyu değerlendirmedik ama onu da görevlendireceğiz" dedi.

"SÖYLEYEMEDİĞİ ŞEYLER VARSA..."

Hukuki süreçte masumiyet karinesinin önemine vurgu yapan Özel, Kaya'nın kamuoyuna duyurmak istediği hususlar olması durumunda aracı olabileceklerini belirterek, "Normal şartlarda masumiyet karinesi çok önemli biz bunu hep hatırlatıyoruz. Fatma Hanım eğer kendisinin bazı şeyleri söyleyemediğini düşünüyor, bunları söylerse biz bunu açıklıkla paylaşırız" ifadelerini kullandı.

SUÇLAMALAR VE İDDİALAR NELER?

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre Kaya çiftinin, SPK'nın tasfiye ettiği fonlardan birinde haksız kazanç elde ettikleri öne sürülmüştü. Eski SPK Başkanı ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı olan İbrahim Ömer Gönül'ün ise fonlardaki hızlı yükselişle ilgili olarak görevini kötüye kullandığı iddia edilmiş, Hazine ve Maliye Bakanlığı iddialara ilişkin soruşturma izni vermişti. Gönül, 19 Ekim'de görevinden alınmıştı.

SEVK YAZISININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Fatma Betül Sayan Kaya hakkında hazırlanan tutuklamaya sevk yazısındaki teknik ve hukuki detaylar gün yüzüne çıktı. Sevk yazısında yer alan tespitler şu şekilde sıralandı:

İçeriden Bilgi Alındığı Tespiti: Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş. (OZATD) hissesindeki verileri inceleyen SPK raporunda, Kaya’nın sermaye piyasası aracının değerini ve yatırımcı kararlarını etkileyebilecek kamuya açıklanmamış nitelikteki bilgilere sahip olduğu belirtildi.

Tera Grubu Yoğunlaşması: KAP verileri ve sermaye yapısı incelendiğinde Tera Grubu’nun şirket ve fon bazında OZATD hissesinde yoğun miktarda alım gerçekleştirdiği kaydedildi. Kaya’nın ifadesinde Tera Grubu yöneticilerinden Erdin Özel ile geçmişten gelen tanışıklığının bulunduğunu, yatırım sürecinde görüşmelerin yoğunlaştığını ve Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’le de görüştüğünü beyan ettiği aktarıldı.

Tasfiye Kararından Bir Gün Önce Satış: OZATD hissesindeki yükselişin 2026 yılı nisan ayında başladığı, tasfiye kararının ise 17 Eylül 2026'da alındığı ifade edildi. Kaya’nın nisan ayında aldığı hisseleri, tasfiye kararından tam bir gün önce, 16 Eylül 2026’da sattığı saptandı.

Özel 'T+0' Ayrıcalığı ve Virman İşlemi: Normal şartlarda borsada satış işlemlerinin 'T+2' kuralına tabi olduğu, yani paranın hesaba 2 iş günü sonra geçtiği hatırlatıldı. Ancak Kaya’ya ait hisselerin piyasada satılmayıp virman yoluyla Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye devredildiği, 'T+0' pozisyonunda aynı gün içinde hisse bedelinin şüphelinin hesabına aktarıldığı tespit edildi.

Sevk yazısında; ilk kez borsa yatırımı yapmasına rağmen yüksek miktarlı işlem gerçekleştiren Kaya’nın, Tera Grubu yöneticileriyle diyalog halinde olarak hisse fiyat hareket aralığını ve tasfiye kararının alınacağını önceden bilerek hareket ettiği değerlendirmesine yer verildi.