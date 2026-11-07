Galatasaray ve Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu için karşı karşıya

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Transfer dönemleri yaklaşırken Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yeni bir rekabetin yaşanabileceği öne sürüldü. İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, milli futbolcunun geleceğine ilişkin tartışmaları artırdı. İtalyan basınına göre iki ezeli rakip, tecrübeli orta saha oyuncusunu Türkiye'ye getirmek için harekete geçmeye hazırlanıyor.

İTALYAN BASINI TRANSFER YARIŞINI DUYURDU

İtalya'nın La Stampa gazetesinde yer alan habere göre Fenerbahçe ve Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu'nun durumunu yakından takip ediyor. Yaklaşık iki yıldır milli futbolcunun transferiyle ilgilenen iki kulübün, Inter ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamaması halinde tüm imkanlarını seferber etmeye hazır olduğu belirtildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN İLK TERCİHİ INTER

32 yaşındaki futbolcunun önceliğinin kariyerine Inter'de devam etmek olduğu aktarıldı. Ancak taraflar arasında yürütülen yeni sözleşme görüşmelerinde henüz anlaşmaya varılamadı.