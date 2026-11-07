Çocukların elinden düşürmediği oyuncak yasaklandı: Bakanlık toplatma kararı aldı

Çocukların elinden düşürmediği oyuncak yasaklandı: Bakanlık toplatma kararı aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden ve hayati tehlike oluşturan bir oyuncak hakkında radikal bir karar aldı. Bakanlık, boğulma ve yaralanma riskleri nedeniyle söz konusu ürünün piyasaya sunulmasını tamamen yasaklayarak, satıştaki oyuncakların da derhal toplatılmasına hükmetti.
- Ticaret Bakanlığı, "Havuzlu Ördek Olta" isimli oyuncağın piyasaya arzını yasakladı ve piyasadaki örneklerinin toplatılmasına karar verdi.
- HL-3004 model numaralı oyuncak, küçük parçaları ve kordon uzunluğu nedeniyle boğulma riski taşıdığı için güvenlik standartlarını karşılamıyor.
- Karar 21 Ekim 2026'da alındı ve 5 Kasım'da Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yayımlandı.
Ticaret Bakanlığı, çocukların oyun sırasında kullandığı “Havuzlu Ördek Olta” isimli oyuncakla ilgili güvenlik uyarısı yayımladı. Küçük parçaları ve kordon uzunluğu nedeniyle boğulma riski taşıdığı belirlenen ürünün satışı yasaklanırken piyasadaki örneklerinin de toplatılmasına karar verildi.
Çocukların ilgisini çeken oyuncaklardan biri daha güvenlik denetimlerine takıldı. Ticaret Bakanlığı, yaptığı incelemeler sonucunda çocuklar için tehlike oluşturduğu belirlenen bir oyuncağın piyasaya arzını yasakladı. Ürünün piyasada bulunan örnekleri için de toplatma kararı alındı.
KÜÇÜK PARÇALAR VE KORDON UZUNLUĞU RİSK OLUŞTURUYOR
Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) yayımlanan bildirime göre, “Havuzlu Ördek Olta” isimli oyuncak güvenlik standartlarını karşılamadı. HL-3004 model numaralı ürünün fiziksel ve mekanik özellikleri bakımından ilgili standartlara uygun olmadığı tespit edildi.
Bakanlığın açıklamasında, oyuncağın küçük parçalar ve kordon uzunluğu nedeniyle boğulma riski taşıdığı belirtildi. Ürünün çocukların kullanımına uygun güvenlik koşullarını sağlamadığı kaydedildi.
SATIŞI YASAKLANDI, PİYASADAKİ ÜRÜNLER TOPLATILACAK
Yapılan değerlendirmelerin ardından oyuncak hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve piyasada bulunan ürünlerin toplatılması yönünde önlem alındı.
21 Ekim 2026 tarihinde alınan karar, 5 Kasım'da Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yayımlandı. Böylece çocukların güvenliğini tehdit edebilecek ürünün satışının önüne geçilmesi ve piyasadaki örneklerinin toplatılması hedeflendi.