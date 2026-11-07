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Kadınlar derbisinde muhteşem son! Kazanan 89. dakikada belli oldu

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Kadınlar derbisinde muhteşem son! Kazanan 89. dakikada belli oldu
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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasındaki derbide Fenerbahçe, Galatasaray'ı 89. dakikada Ece Türkoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 1-0 kazandı.

ECE'DEN 3 PUANI GETİREN GOL

Zorlu derbide her iki takım da maç boyunca yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Mücadelede sessizliği Fenerbahçe bozdu. Mücadelenin 89. dakikasında sahneye çıkan Ece Türkoğlu, takımına 3 puanı getiren golü kaydetti. 

ALTIN DEĞERİNDE GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 22'e yükselterek liderliğe yükselmeyi başardı. Ligde ilk kez kaybeden Galatasaray ise 21 puanda kaldı.

Ece Güneş
Ece Güneş
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