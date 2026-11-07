Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sürücüler dikkat! İstanbul yönü 5 gün kapalı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sürücüler dikkat! İstanbul yönü 5 gün kapalı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Otoyolu'nu kullanacak sürücülere önemli uyarı geldi. Bolu'da Dörtdivan ile Yeniçağa kavşakları arasında yapılacak onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametindeki yol kesimi 9 Kasım'dan itibaren 5 gün boyunca trafiğe kapatılacak. Ulaşım, karşı yönden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanacak.

  • Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan Kavşağı ile Yeniçağa Kavşağı arasındaki İstanbul istikameti, üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 9 Kasım 2026 Pazartesi saat 08.00'den 13 Kasım 2026 Cuma saat 17.00'ye kadar trafiğe kapalı olacak.
  • Çalışma süresince İstanbul yönündeki araçlar Ankara istikametindeki yol kesimine yönlendirilecek ve trafik çift yönlü, kontrollü olarak sürdürülecek.
  • Düzenleme kapsamında 2 şerit İstanbul, 2 şerit Ankara yönüne giden araçların kullanımına ayrılacak.

Bolu Valiliği, Anadolu Otoyolu'nda gerçekleştirilecek üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik düzenlemesine gidileceğini duyurdu. Dörtdivan Kavşağı ile Yeniçağa Kavşağı arasındaki İstanbul istikametinde uygulanacak kapanmanın 9 Kasım Pazartesi günü başlayacağı bildirildi.

İSTANBUL İSTİKAMETİ 5 GÜN TRAFİĞE KAPATILACAK

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan Kavşağı ile Yeniçağa Kavşağı arasında, O-4/29 kesimindeki 2+900 ile 0+900 kilometreleri arasında üstyapı onarım çalışması gerçekleştirilecek. Bu kapsamda İstanbul yönündeki ilgili yol kesimi, 9 Kasım 2026 Pazartesi saat 08.00'den 13 Kasım 2026 Cuma saat 17.00'ye kadar araç trafiğine kapalı olacak.

TRAFİK KARŞI YÖNDEN SAĞLANACAK

Çalışmalar boyunca ulaşım tamamen kesilmeyecek. İstanbul yönündeki araçlar, Ankara istikametindeki yol kesimine yönlendirilerek trafik akışı çift yönlü ve kontrollü şekilde sürdürülecek. Düzenleme kapsamında 2 şerit İstanbul, 2 şerit ise Ankara yönüne giden araçların kullanımına ayrılacak.

SÜRÜCÜLERE ÖNEMLİ UYARI

Bolu Valiliği, çalışma yapılacak güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaretlerine ve görevlilerin yönlendirmelerine uymalarını istedi. Sürücülerin özellikle karşı yönden sağlanacak çift yönlü trafik düzeninde dikkatli ve kontrollü seyretmeleri gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Ronaldo'nun oğlu babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde 19

Babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı! Yerine Prof. İbrahim Baz atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı ismi görevden aldı
Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan'a övgü dolu sözler! Tarihi maç öncesi konuştu

Tarihi maç öncesi konuştu: Varımızla yoğumuzla çalışacağız
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere zamda sürpriz formül! Herkesi ilgilendiriyor, tarih verildi16

Emeklilere zamda sürpriz formül! Herkesi ilgilendiriyor, tarih verildi
Tam bir kibir abidesiymiş! Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler

Tam bir kibir abidesiymiş! Muayene olmak için gittiği hastaneden...
Osimhen'in sakatlığı sonrası o görüntüler ortaya çıktı! Taraftarlar tepkili

Yorumu Galatasaray taraftarına bırakıyoruz
Valilik duyurdu! 7 ilçede okullar 2 gün uzaktan eğitime geçiyor

Valilik duyurdu! 7 ilçede okullar 2 gün uzaktan eğitime geçiyor
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz13

Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz
Tecavüzden suçlu bulunan ünlü komedyen, can güvenliği için hücreye konuldu

Tecavüzden suçlu bulunan ünlü komedyen, can güvenliği için hücreye konuldu
Arda Güler'e çılgın teklif! Fenerbahçe bir kamyon para kazanacak

Arda'ya çılgın teklif! Fenerbahçe bir kamyon para kazanacak