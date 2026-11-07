Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Samsunspor tam 8 maç sonra ligde galibiyeti hatırladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsunspor tam 8 maç sonra ligde galibiyeti hatırladı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor, sahasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 yenerek 8 maç sonra kazandı. Samsunspor, 7 puana yükseldi. Konyaspor ise 8 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor, sahasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

SAMSUNSPOR'DAN TEK GOL

Kendi seyircisi önünde maça tempolu başlayan Karadeniz ekibi, 39. dakikada Antoine Sekongo'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı bu skorla üstün tamamlayan ev sahibi ekip, ikinci devrede rakibinin ataklarına geçit vermeyerek skoru korumasını bildi.

8 MAÇ SONRA KAZANDILAR

Bu sonuçla birlikte 8 maçlık galibiyet hasretine son veren Samsunspor puanını 7'ye yükseltirken biraz olsun derin bir nefes aldı. Konuk ekip TÜMOSAN Konyaspor ise 8 puanda kaldı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 35 sitede yayınlandı.
8 kişiyi öldüren caninin rotası çıkarıldı! 15 kilometrede 6 kişiyi öldürdü

8 kişilik katliamda korkunç detay! 15 kilometreye sığdırdı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı! Yaylalar beyaza büründü

Ankara güne bu manzarayla uyandı! Her yer bembeyaz
Kar fena bastıracak! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı

Kar fena bastıracak! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı
Estetik iddialarıyla anılan Ebru Gündeş'in yeni hali ortaya çıktı

Ünlü şarkıcının son halini görenler gözlerine inanamadı
Galatasaray'da yer yerinden oynadı! Hedefte Dursun Özbek var23

Dün akşam telefonu eline alınca kabusu yaşadı!
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz17

Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz
Arda Güler'e çılgın teklif! Fenerbahçe bir kamyon para kazanacak

Arda'ya çılgın teklif! Fenerbahçe bir kamyon para kazanacak
Valilik duyurdu! 7 ilçede okullar 2 gün uzaktan eğitime geçiyor

Valilik duyurdu! 7 ilçede okullar 2 gün uzaktan eğitime geçiyor