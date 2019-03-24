Gömeç Belediye Başkanı Kazım Arslan'ın Vizyon Projeleri Göz Kamaştırdı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti kanadının Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yeniden göreve gelmesi halinde ilçe için hayata geçirecekleri vizyon projeleri, gerçekleştirdiği mütevazı bir toplantıyla vatandaşlara açıkladı.

Gömeç Belediyesi'ne ait İsmail Özgün Düğün Salonu'nda gerçekleşen geniş katılımlı toplantıda; MHP Balıkesir İl Başkanı Orhan Dereli, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, AK Parti Gömeç İlçe Başkanı Arif Dalgıç, MHP Gömeç İlçe Başkanı Erol Uysal, Cumhur İttifakı Ayvalık Belediye Başkan Adayı Op. Dr. Nazmi Başaran, Balıkesir'in eski milletvekillerinden ve bölgenin tanınmış işadamı Ali Sami Akkaş'ın yanı sıra Gömeç'li işadamları, ilçenin tanınmış simaları, partililer ve kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.

Toplantıda Gömeç'in başarılı Belediye Başkanı Kazım Arslan, dev ekranda da projelerini görsel olarak salonu dolduranlarla paylaşmayı ihmal etmedi.

Projelerini açıklamadan önce kısa bir konuşmada yapan Başkan Arslan, "Sevgili misafirler ilçemizin var olan potansiyelini kullanarak daha kaliteli hizmet, sosyal ve ekonomik ferahlık, çocuklarımıza parlak bir gelecek oluşturarak büyüyecek ve güçleneceğiz" dedi.

Gömeç Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan yaptığı konuşmada, "Bu bağlamda; kalkınan, gelişen, yenilenen, kucaklayan, dinamik, çalışan ve yeşeren bir ilçe olacağız. Projelerimizin tamamının merkezinde bu toprak ve bu topraklarda yaşayan insanımızın menfaati bulunmaktadır. Gelişen Gömeç'in yalnızca kendisine değil tüm ülkeye fayda sağlayacağı inancıyla şehrimizde refah seviyesinin yükseleceğini yaşamaktan ve mensubu olmaktan gurur duyulan bir şehir olacağına inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı Kayahan'ı unutmadı

Kazım Arslan, "İmardan altyapıya, harcamadan kaynak bulmaya, eğitimden sosyal belediyeciliğe, spordan kentleşmeye, ekonomiden kültüre bütün belediyecilik hizmetlerimizi yaparken bizi biz yapan değerlerimizi gözeterek hareket ettiğimiz projelerimizin tanıtımına geçmeden önce sizlere katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim. Ayrıca Ülkemizin yetiştirdiği en iyi sanatçılarından biri olan Sevgili Kayahan Açar'ında yarın ölüm yıl dönümüdür. Unutulmaz sanatçı Kayahan'ın ilçemizin tanıtımına yapmış olduğu katkılar çok büyüktür. Bizim için çok kıymetli bir insandı. Ölüm yıl dönümünde Allahtan rahmet dilerim mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Başkan Arslan yaptığı açıklamada, "Biz görevde bulunduğumuz 5 yıllık süreçte, bazen olumsuzluklar yaşadık. Ülkemiz genelinde yaşanılan sosyo-ekonomik ve 15 Temmuz gibi olumsuzluklardan bize olumsuz yönde etkilenmiş olsak da, yine de Gömeç'imize, yatırımcılarımıza her zaman kucak açtık ve yanlarında olduk. Gömeç'imizin sorunlarının çözümlenmesine yönelik çalışmalarımızı sürdürürken, bir yandan da ilçemizin önümüzdeki dönemi için hazırlıklar yaptık. Projeler ürettik. Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz ARGE ekibimizle çalışmalar yaptık. İnşallah önümüzdeki dönemde de bu hazırladığımız projeleri hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kazım Arslan'ın projeleri Gömeç'e çağ atlatacak nitelikte

Gömeç için hazırladıkları projelerin birçoğunu 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz ile birlikte hayata geçirmeyi planladıkları kaydeden Kazım Arslan, "Belediye işi gönül işidir. Bizim Gömeç'imiz için hazırladığımız projelerin hiç birisi ilçemizde yapılması mümkün olmayan projeler değildir. Alt yapıları ve mali kaynakları da hazırdır. Bu projelerimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar gerekli sunumları Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte yapılmıştır. Bu projeler nasip olursa; Gömeç'imize, Körfezimize ve ülkemize çok büyük katma değer sağlayacaktır" savunusunda bulundu.

37 adet projeyi açıklayan Başkan Kazım Arslan, "Bu projelerimizden ilki, ilçemizin mevcut Şehir Stadı'na yapılacak spor alanları, yürüyüş yolları, bisiklet yolu ve aktivite alanlarıyla halkımızın rahat vakit geçirebileceği bir tesis oluşturacağız. Spor Tesisi Projesi Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Toto Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olup, alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır" dedi.

Büyükşehir Belediyesi ile Gömeç Belediyesi olarak ortak bir çalışma ile Karaağaç, Keremköy, Kuyualan, Kumgedik, Kubaşlar, Hacıosman, Hacıoğlu, Hacıhüseyinler, Ulubeyler ve Dursunlu Mahallelerine çocuklar için güvenli bir şekilde mahalle aralarında spor yapmalarını sağlayacaklarını kaydeden Başkan Arslan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak bir başka proje kapsamında da tiyatro, sinema, toplantı ve sergi salonunu da Gömeç'e kazandıracaklarını müjdeledi. Başkan Arslan, ilçenin mevcut spor sahası içerisinde bulunan projede, çok amaçlı spor salonu ve fitness salonunun yanı sıra; Robotik Kodlama Atölyesi, Zeka Oyunları Salonu, satranç, matematik, resim, müzik gibi kulüplerin yer aldığı ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik teknolojik ve rahat çalışma ortamı sağlayan derslikler, kafeterya ve sosyal alanları ile birlikte Gömeç halkına hizmet vereceğini belirtti.

İş-İstihdam Geliştirme ve Meslek Edindirme Merkezi

Gömeç Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan açıkladığı projeleri arasında yer alan İş-İstihdam Geliştirme ve Meslek Edindirme Merkezi ise oldukça dikkat çekti.

Başkan Arslan bu projesini, "Belediyemiz tarafından kurulacak merkezde; iş geliştirme kursları ve meslek edindirme kurları ile sürdürülebilir istihdam ve toplumsal kalkınma imkanı sağlanacaktır" ifadeleriyle özetledi.

"Tüm mahallelerin su sorununu çözeceğiz"

İlçe merkezi ile tüm kırsal mahallelerin su sıkıntısını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirecekleri ortak çalışma sonucunda çözeceklerinin müjdesini veren Kazım Arslan, Travla (Kız-Ko) Plajı'nı da Büyükşehir Belediyesi ile birlikte düzenleyerek Gömeç halkının hizmetine sunacaklarını ifade etti.

"Sahil rekreasyon alanı sosyal bir yaşam alanı olacak"

Sahil Rekreasyon Alanı Projesi ile de Gömeç'in kıyı şeridinde planlanan yürüyüş yolları, bisiklet yolu, çocuk oyun alanı, seyir terası, el ürünleri çarşısı ve piknik alanları oluşturarak sosyal bir yaşam alanı sağlayacaklarını belirten Kazım Arslan, Dursunlu Köprüsü'nün ihalesinin de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını ve yeni dönemde bu köprünün inşaatının başlayacağını duyurdu.

Müstahsil Zeytinyağı Depolama Tesisi, zeytin ve zeytinyağı tanıtımı desteklenmesi

Türkiye'nin ve dünyanın en kaliteli zeytinyağının Gömeç'te üretildiğini de hatırlatan Belediye Başkanı Arslan, "Ama maalesef bu çok büyük ekonomik değerimiz ilçemize hak ettiği ekonomik getiriyi sağlayamamaktadır. Biz Gömeç Belediyesi olarak önümüzdeki dönemde ilçemizdeki zeytin üreticisi ve zeytinyağı sanayicilerimize destek olabilmek için öncelikle zeytin ve zeytinyağımızın yeterli tanıtımlarının yapılabilmesi adına üzerimize düşeni yapacağız. Gerçi göreve geldiğimiz ilk günden bu yana bölgemizin en önemli tarımsal ürünümüz olan zeytin ve zeytinyağımızı tanıtabilmek adına gerek ulusal televizyon ekranları ile ulusal yayın organları aracılığıyla birçok haberlerin yapılmasını sağlamıştık ama yeni dönemde bu tanıtımları daha profesyonel olarak hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bunun dışında Gömeçli müstahsillerimizi en büyük sıkıntılarından biri olan büyük bir zeytinyağı depolama tesisini kurarak, müstahsillerimizin bu sorununu da ortadan kaldıracağız" diye konuştu.

Atatürk Kayalıkları İzleme Noktası

Gömeç'in en önemli simgelerinden biri olan Atatürk Kayalıkları'nın yerli ve yabancı turistler tarafından ilçe merkezinden en net bir şekilde izlenilmesi için yeni dönemde bir seyir noktası düzenlemesi yapacaklarını kaydeden Kazım Arslan, "Doğanın ilçemize sunduğu önemli nimetlerden biri olan Atatürk Kayalıkları'nın ilçemizin tanıtımında yeri büyüktür. Ancak biz 5 yıllık süreçte bu değerimizi yeterince turizme kazandıramadığımızı düşünüyorum. Bu yüzden de önümüzdeki dönemde bu doğal harikanın, ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır bir şekilde O'nun maneviyatını en iyi şekilde yaşatabilmek adına güzel bir seyir noktası oluşturacağız. Böylelikle de Gömeç'imizi ziyaret eden tüm konuklarımız ilçemizden ulvi duygularla ayrılmış olacaklar" dedi.

Yeni Devlet Hastanesi

Gömeç'e Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılmakta olan yeni Devlet Hastanesi'nin inşaatının yüzde 50'sinin tamamlandığını hatırlatan Başkan Arslan, "Ancak müteahhit firma ekonomik anlamda zorluklar yaşayınca yeni hastane binasının inşaatını yarım bırakmak zorunda kaldı. Bakanlık tarafından yapılan yeni ihale ile ise önümüzdeki ay hastanemizin yeni binasının inşaatı kaldığı yerden devam edecektir. Biz, Gömeç Belediyesi olarak Yeni Devlet Hastanesi inşaatının çevre düzenlemesi ve rekreasyon alanlarını düzenleyeceğiz. İlçemize sağlık hizmetlerinde daha modern, daha fazla tedavi imkanına kavuşturacak olan hastane inşaatının tamamlanması için üzerimize düşecek her türlü desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Gömeç'e yeni turizm alternatifi, 'Su Sporları Aktivite Merkezi' kazandırılacak

Gömeç'in turizm alanında daha fazla gelir sağlayabilmesi adına alternatif turizm seçeneklerinden rüzgar ve su sporlarına eğilmeyi planladıklarını kaydeden Gömeç Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan, "Bu kapsamda, ilçemize Su Sporları Aktivite Merkezi oluşturacağız. Gömeç'imizin Gümüşlü mevkiinde Uçurtma Sörfü ve Rüzgar Sörfü merkezi oluşturarak, hem gençlerimize yeni bir sportif alan kazandıracak, hem de yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin sayısını böylelikle arttırmış olacağız" diye konuştu.

Atatürk Caddesi yenilenecek

Gömeç'i merkezindeki Atatürk Caddesi'nin yeni dönemde modern bir hale getirilmesi için düğmeye bastıklarını kaydeden Kazım Arslan, cadde üzerindeki yol, kaldırım ve aydınlatmaların yenilenip, ismine layık prestijli bir hale dönüştüreceklerini kaydetti. İlçe merkezindeki terminal binasının Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan projeyle modern ve ilçeye yakışır şekilde yeniden dizayn edileceğinin altını çizen Başkan Arslan, "Bunların dışında Büyükşehir Belediyesi ile birlikte orta yürüteceğimiz projede Hünerli Eller Atölyeleri kurularak ev hanımlarımızın el işi ile yapacakları ürünleri işleyecekleri ve satacakları bir koşulları oluşturacağız. Bununla da yetinmeyip, ev hanımlarımızın evlerinde yaptıkları ürünleri ve el işlerini satarak aile ekonomilerine katkı sağlayabilmeleri adına dükkanlar yapacağız. Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin ilimiz genelinde yeni dönemde uygulama yapacağı en önemli projelerden biri olan 'Okullar Hayat Olsun' ismini taşıyan proje kapsamında da okul bahçelerimizde spor ve sosyal alanlar yapılacaktır." dedi.

Gömeç'te Kent Konseyi oluşturarak yeni dönemde ilçeyi bu konseyde yer alacak vatandaşların temsilcileriyle birlikte yönetmeyi hedeflediklerinin altını çizen Başkan Arslan, "Çünkü bu ilçe hepimizindir. Gömeç'imizin daha yaşanılabilir kente dönüşebilmesi için birlikte çalışacak ve birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

Karaağaç Termal Otel ile Gömeç Port projeleri için geri sayım başladı

Gömeç'te; gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp, sportif faaliyetlere yönlendirmek amacıyla kurulan tüm spor kulüplerinin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Gömeç Belediyesi tarafından destekleneceğini vurgulayan Kazım Arslan,"İlçemizin en büyük mahallesi konumunda olan Karağaç'ta belediyemize ait 468 ada 34 parselde 5 bin 800 metrekarelik arsa üzerinde Yap-İşlet-devret modeliyle inşa etmeyi planladığımız Termal Otel içerisinde SPA, Sağlık-Güzellik Merkezleri, Açık-Kapalı Yüzme Havuzları, toplantı ve konferans salonları yer alacaktır. 500 kişinin aynı anda hizmet alabileceği bu tesisimiz ilçemizin yüzakı olacağı gibi aynı zamanda da Gömeç'imize çevre ilçelerden gelecek ziyaretçilerle de yeni ekmek kapısı olmaya namzettir. Bunun yanı sıra Gömeç'imizin vizyonunu değiştirecek dev projemiz ise Gömeç Port Projesi'dir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan projede 314 villa, 5 yıldızlı otel alanı, ticari faaliyet alanları, spor ve rekreasyon alanlarıyla, yat limanı olacaktır. Bu dev kompleks hayata geçtiğinde Gömeç'imiz sadece Türkiye'nin değil dünyanın çekim merkezi haline gelmiş olacaktır. Son derece önemsediğimiz bu projenin de ilk somut adımlarını Allah nasip ederse, 1 Nisan'dan itibaren atmaya başlayacağız" diye konuştu.

Gömeç Güneş Enerjisine kavuşacak

Kazım Arslan, Gömeç'in enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji sistemleriyle karşılayabilmek adına hazırladıkları Güneş Enerji Sistemi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada ise; "İlçemiz Ulubeyler Mahallesi üzerinde bulunan arazilere Güneş Enerji Sistemi kuracağız. Bu projemizin finansının tamamını da Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından karşılayacağız. Fizibilite raporunun hazırlandığı projemiz kapsamında; Gömeç'imize 1000,00 kWe bağlantılı izinli olarak toplam 1120 kwp On-Frid Açık Saha Güneş Santrali kuracağız. Bu konuda projenin tüm alt yapı çalışmalarını hazırladık. Halen belediyemize ait hizmet binaları, sosyal tesisler, şantiye, parklar ve sokak aydınlatmaları dahil aylık 70-80 bin lira civarında, yıllık ise 900 bin liralık elektrik gideri bulunmaktadır. Hazırladığımız fizibilite raporuna göre 2 MW enerji üreten tesiste aylık gelir yaklaşık 180-200 bin lira civarı, yıllık 2 milyon 400 bin lira olacaktır. Bu proje sonucunda belediyemiz tüm elektrik giderlerini karşıladıktan sonra, devlete sattığımız elektrik enerjisi bize aylık 125 bin lira, yıllık ise 1 milyon 500 bin lira gelir sağlayacaktır. Projemizin maliyeti ise 7 milyon liradır. Bu projemizin tamam devlet desteklidir" dedi.

Merkez Cami, Gömeç Kanalı ve Islahı Projeleri yeni dönemde hayata geçecek

Yeni dönemde Gömeç Belediyesi'nin kaynaklarının yanı sıra hayırsever vatandaşlarla birlikte ilçeye Merkez Camii ismini taşıyan yeni bir ibadethane kazandırabilmek için kolları sıvayan başarılı Belediye Başkanı Kazım Arslan, bununla da yetinmeyip Gömeç Kanalı Islahı ve kanalın çevresine de rekreasyon alanı düzenlemesi için de şimdiden çalışmalara başladıklarını vurgulayarak, "İlçemiz merkezinde bulunan Gömeç Kanalı çevresinin 1 kilometre uzunluğundaki alanı dere ıslahı çalışması yapılacaktır. Bu kapsamda, Gömeç Belediyesi olarak bizde kanal boyunca; yeşil alanlar, yürüyüş yolları, bisiklet yolu, oturma alanları ve geçiş köprüleriyle bir rekreasyon alanı oluşturacağız. Bu çalışmaların dışında Körfez Üniversitesi'nin Gömeç Kampüsü'nü ilçemize kazandıracağız. Bu kampüsü Yeni Hastane Binası tamamlandıktan sonra boşalacak olan Eski Devlet Hastanesi binasına yapacağız. Üniversitenin Gömeç Kampüsü iki bölümden oluşacaktır" ifadelerini kullandı.

Millet Kıraathanesi hayata geçecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın özellikle üzerinde durduğu bir proje olan Millet Kıraathaneleri'nden birini de Gömeç'te konuşlandıracaklarını kaydeden Kazım Arslan, "Balıkesir Belediyemiz ile birlikte ortaklaşa yapacağımız bu projeyi Şehit Sadettin Baycan Parkı'nın içerisine konumlandıracağız. Öğrencilerimizin derslerini çalışabilecekleri, internet hizmetlerinden yararlanabilecekleri, ücretsiz çay ve kek ikramlarında bulunacağımız bu projeyle güvenli bir ortam sağlanacaktır" dedi.

Gömeç'te 5000 metrekarelik alana konumlandırılacak bir alana Sosyal Tesis ve Kır Düğün Salonu yapacaklarını açıklayan Başkan Arslan, "Projemiz kapsamında, 1000 metrekarelik açık sahne alanı, oturma ve dinlenme alanları, çocuk oyun alanları, çok amaçlı kullanılacak büfe, mutfak, depo, giyinme odaları gibi yapılar ve peyzaj düzenlemesiyle halkın hizmetine açılacak sosyal bir yaşam alanı kurulacaktır. Bunun yanı sıra Yen Çarşı Projemizi de Zübeyde Hanım Parkı çevresinde yer alan esnaflarımızı bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. Belediyemiz tarafından Eski Garaj İçerisine yapılacak modern dükkanlar, otopark, peyzaj düzenlemesi ve geniş meydanı ile ilçemizin yeni ticaret ve yaşam merkezi olacaktır" ifadelerini kullandı.

Gömeç'e yepyeni bir pazaryeri kazandırabilmek için çalışmalara başladıklarını ifade eden Kazım Arslan, "Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz ile ortaklaşa olarak yapacağımız proje E-87 karayolu kenarında ilçe halkını ve seyahat eden vatandaşlarımıza hizmet verecektir. Projemiz 2 katlı olup, haftanın 6 günü otopark, 1 günü de pazaryeri olarak kullanılacaktır. Yine aynı güzergahta Organik Köylü Pazarı alanı oluşturacağız. Bunun ise bütçesinin tamamı belediyemiz kaynaklarından temin edilecektir. Halkımızın ürettiği organik ürünleri tüketiciye direkt sunabilecekleri bir durak noktası olacaktır. Bunun dışında ilçemize yeni mesire yerleri kazandırarak, halkımıza yeni yaşam alanları sunacağız. Bu kapsamda, ilçemiz Karaağaç ve Ulubeyler Mahallelerimizde bulunan belediyemizin Orman İşletme Müdürlüğü'nden kiraladığı alanlara, halkımızın aileleriyle birlikte kahvaltı ve piknik yapabilecekleri bir ortam oluşturacağız." diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Karaağaç, Keremköy, Kuyualan, Kumgedik, Kubaşlar, Hacıosman, Hacıoğlu, Hacıhüseyinler, Ulubeyler ve Dursunlu kırsal mahallelerine aşevi ve düğün salonu yapacaklarını belirten Başkan Kazım Arslan, "Bu sosyal projemize ilaveten yine Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ortaklaşa yapacağımız Yaşlı Bakım Merkezi'mizde kimsesiz yada ihtiyaç sahibi yaşlılarımızın; konaklama, bakım, yeme-içme, spor, fizik tedavi gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacağız. Tabiki sokak hayvanlarını da unutmadık. Sokak Hayvanlarına Barınma ve Gıda Desteği'nde bulunmak için anlamlı bir proje hazırladık. Bu çerçevede ise; belediyemiz bünyesinde bir barınak yapılarak, veteriner hekimlere bakımları ve tedavileri yaptırılması sağlanacaktır" diye konuştu.

Doğal Gaz Boru hattı

Kazım Arslan projelerin açıkladığı toplantıda, doğa sporcularının dinlenme merkezi haline gelecek Tarihi Koca Çınar Alanı'nın rekreasyonunu hayata geçireceklerini ve proje kapsamında kafeterya, sosyal yaşam alanlarının oluşturulacağını söyledi.

Başkan Arslan, AK Parti Hükümeti'nin Edremit Körfezi'ne başlattığı BOTAŞ A.Ş tarafından yapılan Doğalgaz Boru Hattı'nın önümüzdeki yıl içerisinde Gömeç'te de çalışmalarına başlanmasın planlandığını kaydetti.

Arslan, yeni dönemde vahşi çöp depolama sisteminin tarihe karışacağını Yeni Çöp Toplama Sistemi ile vahşi depolama alanların atık atılmasının önüne geçileceğini belirtti. Yeni sistemde toplanan çöpleri Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin geri dönüşüm merkezine götürüleceğinin altını çizdi.

Projelerini açıklayan Gömeç Belediye Başkanı ve 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın AK Parti kanadı Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan, salonu dolduran yüzlerce kişinin sevgi gösterileri ve sloganlarıyla sahneden indi.

Kazım Arslan, kendisine ve ekibine gösterilen yoğun ilgiye de teşekkür ederek, yeni dönemde Gömeç'in bölgenin en modern ve en çağdaş kenti olmaya talip olduğunu da sözlerine ekledi.

Proje sunumu öncesinde ve sonrasında Gömeç Belediyesi tarafından vatandaşlara pilav-ayran ve lokma ikramında bulunuldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA