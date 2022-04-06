General Motors Haberleri - General Motors Haber - Haberler

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General Motors Haberleri

General Motors haber, General Motors son dakika haberleri ve gelişmeleri.

İTÜ Robot Olimpiyatları 2022, 24-25-26 Mart'ta

İTÜ Robot Olimpiyatları 2022, 24-25-26 Mart'ta

General Motors - 14.03.2022
Darbe üstüne darbe! 7 otomotiv devi Rusya'dan çekilecek

Darbe üstüne darbe! 7 otomotiv devi Rusya'dan çekilecek

General Motors - 04.03.2022
Ukrayna krizi: Batılı şirketlerin Rusya'dan toplu göçü

Ukrayna krizi: Batılı şirketlerin Rusya'dan toplu göçü

General Motors - 03.03.2022
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Batılı firmalar Rusya'yı terk ediyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Batılı firmalar Rusya'yı terk ediyor

General Motors - 02.03.2022
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

General Motors - 13.02.2022
Kanada Yüksek Mahkemesi kamyoncuların kapattığı Ambassador Köprüsü'nün açılmasına hükmetti

Kanada Yüksek Mahkemesi kamyoncuların kapattığı Ambassador Köprüsü'nün açılmasına hükmetti

General Motors - 12.02.2022
Toyota, ABD'de yılın en çok satan otomobil üreticisi oldu

Toyota, ABD'de yılın en çok satan otomobil üreticisi oldu

General Motors - 04.01.2022
Son dakika haber | New York borsası yükselişle açıldı

Son dakika haber | New York borsası yükselişle açıldı

General Motors - 03.01.2022
ABD'de Sıfır Kilometre Araç Satışlarının 2022 Yılında Artması Bekleniyor

ABD'de Sıfır Kilometre Araç Satışlarının 2022 Yılında Artması Bekleniyor

General Motors - 17.12.2021
Şişecam'ın hazine dönüşümüne 'Alexander Hamilton Ödülü'

Şişecam'ın hazine dönüşümüne "Alexander Hamilton Ödülü"

General Motors - 09.12.2021
ABD'de Müslümanlar tarafından yönetilen kent: Hamtramck

ABD'de Müslümanlar tarafından yönetilen kent: Hamtramck

General Motors - 16.11.2021
David Buick: Otomobilin, her şeyini kaybeden öncüsü

David Buick: Otomobilin, her şeyini kaybeden öncüsü

General Motors - 16.11.2021
Sıfır emisyonlu araçlara geçiş için küresel mutabakat imzalandı

Sıfır emisyonlu araçlara geçiş için küresel mutabakat imzalandı

General Motors - 10.11.2021
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası düşüşle kapandı

General Motors - 28.10.2021
General Motors, ABD ve Kanada'da 40 bin şarj istasyonu kuracak

General Motors, ABD ve Kanada'da 40 bin şarj istasyonu kuracak

General Motors - 26.10.2021
Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doları aştı

Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doları aştı

General Motors - 26.10.2021
16 Eylül'de ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 16 Eylül'de yaşananlar!

16 Eylül'de ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 16 Eylül'de yaşananlar!

General Motors - 16.09.2021
Ford'un ABD satışları çip sıkıntısı nedeniyle ağustosta yüzde 33 azaldı

Ford'un ABD satışları çip sıkıntısı nedeniyle ağustosta yüzde 33 azaldı

General Motors - 02.09.2021
Chevrolet, Bolt model araçlarını geri çağırıyor

Chevrolet, Bolt model araçlarını geri çağırıyor

General Motors - 23.08.2021
İklim değişikliği: Biden, ABD'de satılan araçların yarısının en geç 2030'da sıfır karbon emisyonlu olmasını hedefliyor

İklim değişikliği: Biden, ABD'de satılan araçların yarısının en geç 2030'da sıfır karbon emisyonlu olmasını hedefliyor

General Motors - 05.08.2021
Elon Musk, aleyhine açılan SolarCity davasında ifade verdi: 'Tesla'nın patronu olmaktan nefret ediyorum'

Elon Musk, aleyhine açılan SolarCity davasında ifade verdi: 'Tesla'nın patronu olmaktan nefret ediyorum'

General Motors - 13.07.2021
İklim krizi: Kuzey Amerika'daki öldürücü sıcaklar neden korkutucu?

İklim krizi: Kuzey Amerika'daki öldürücü sıcaklar neden korkutucu?

General Motors - 07.07.2021
General Motors Çin'deki Tasarım Stüdyosunu İki Kat Genişleterek Restore Etti

General Motors Çin'deki Tasarım Stüdyosunu İki Kat Genişleterek Restore Etti

General Motors - 06.07.2021
ABD'de Yılın Birinci Çeyreğinde Otomobil Satışlarında Büyük Artış Yaşandı

ABD'de Yılın Birinci Çeyreğinde Otomobil Satışlarında Büyük Artış Yaşandı

General Motors - 02.07.2021
Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durduruyor

Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durduruyor

General Motors - 24.06.2021
Bitcoin 37,000 dolar düzeyine indi

Bitcoin 37,000 dolar düzeyine indi

General Motors - 18.06.2021
Hyundai ve Gm Hava Taksi Projesine Hız Veriyorlar

Hyundai ve Gm Hava Taksi Projesine Hız Veriyorlar

General Motors - 15.06.2021
Elektrikli araçlar neden sandığınızdan çok daha hızlı yayılacak?

Elektrikli araçlar neden sandığınızdan çok daha hızlı yayılacak?

General Motors - 03.06.2021
Otomotivde çip krizi giderek büyüyor! Mitsubishi, Japonya ve Tayland'da üretimini düşürüyor

Otomotivde çip krizi giderek büyüyor! Mitsubishi, Japonya ve Tayland'da üretimini düşürüyor

General Motors - 24.04.2021
Otomotivde çip krizi giderek büyüyor! Subaru, ABD'deki tesislerinde üretimi durdurdu

Otomotivde çip krizi giderek büyüyor! Subaru, ABD'deki tesislerinde üretimi durdurdu

General Motors - 21.04.2021
Otomotivde çip krizi giderek büyüyor! General Motors, iki fabrikasında daha üretime ara veriyor

Otomotivde çip krizi giderek büyüyor! General Motors, iki fabrikasında daha üretime ara veriyor

General Motors - 12.04.2021
ABD ve Japonya, otomotiv de başlayan ve diğer sektörlere de sıçrayan çip krizine karşı anlaşma yaptı

ABD ve Japonya, otomotiv de başlayan ve diğer sektörlere de sıçrayan çip krizine karşı anlaşma yaptı

General Motors - 09.04.2021
Otomotivde başlayan çip krizi şimdi de Apple'ı vurdu

Otomotivde başlayan çip krizi şimdi de Apple'ı vurdu

General Motors - 08.04.2021
Otomotivde çip krizi giderek büyüyor! Suzuki Japonya'daki üç fabrikasından ikisinde üretimi durdurdu

Otomotivde çip krizi giderek büyüyor! Suzuki Japonya'daki üç fabrikasından ikisinde üretimi durdurdu

General Motors - 05.04.2021
Kriz giderek büyüyor! 25 dolarlık çip 1,5 milyon aracın üretimini durdurdu

Kriz giderek büyüyor! 25 dolarlık çip 1,5 milyon aracın üretimini durdurdu

General Motors - 03.04.2021
Kriz giderek büyüyor! Otomotiv de başlayan çip sorunu diğer sektörlere de yayılıyor

Kriz giderek büyüyor! Otomotiv de başlayan çip sorunu diğer sektörlere de yayılıyor

General Motors - 31.03.2021
Çip krizi otomobil sektörünün ardından akıllı telefon üreticilerini de vurdu! Fiyatlar yükselecek

Çip krizi otomobil sektörünün ardından akıllı telefon üreticilerini de vurdu! Fiyatlar yükselecek

General Motors - 28.03.2021
Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor

Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor

General Motors - 27.03.2021
10 Yıl önce bugün neler oldu?

10 Yıl önce bugün neler oldu?

General Motors - 17.03.2021
Honda, 2024'te ABD'de tam elektrikli iki SUV modeli satışa çıkaracak

Honda, 2024'te ABD'de tam elektrikli iki SUV modeli satışa çıkaracak

General Motors - 12.03.2021
Tayvan'daki kuraklık küresel çip üretimini vurdu

Tayvan'daki kuraklık küresel çip üretimini vurdu

General Motors - 26.02.2021
Çin'de 4.500 dolarlık elektrikli aracın satışı Tesla'yı katladı

Çin'de 4.500 dolarlık elektrikli aracın satışı Tesla'yı katladı

General Motors - 25.02.2021
Bitcoin: Tesla hisseleri düştü, Elon Musk dünyanın en zengini unvanını kaybetti

Bitcoin: Tesla hisseleri düştü, Elon Musk dünyanın en zengini unvanını kaybetti

General Motors - 24.02.2021
Sıfır emisyon hedefine ulaşmak için satılan her 2 araçtan 1'inin elektrikli olması gerekiyor

Sıfır emisyon hedefine ulaşmak için satılan her 2 araçtan 1'inin elektrikli olması gerekiyor

General Motors - 23.02.2021
Jaguar'dan 2025 itibarıyla tamamen elektrikli araç üretme planı

Jaguar'dan 2025 itibarıyla tamamen elektrikli araç üretme planı

General Motors - 15.02.2021
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

General Motors - 14.02.2021
General Motors'tan 'çip sıkıntısı 2021'deki karı azaltabilir' uyarısı

General Motors'tan "çip sıkıntısı 2021'deki karı azaltabilir" uyarısı

General Motors - 10.02.2021
New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı

General Motors - 10.02.2021
Son dakika haberleri... General Motors, çip sıkıntısı nedeniyle üretim kesintisini marta kadar uzattı

Son dakika haberleri... General Motors, çip sıkıntısı nedeniyle üretim kesintisini marta kadar uzattı

General Motors - 09.02.2021
General Motors 2035'e kadar benzinli ve dizel araçlara veda edecek

General Motors 2035'e kadar benzinli ve dizel araçlara veda edecek

General Motors - 28.01.2021
Toyota, Volkswagen'i geçerek dünyanın en çok araç satan otomotiv şirketi oldu

Toyota, Volkswagen'i geçerek dünyanın en çok araç satan otomotiv şirketi oldu

General Motors - 28.01.2021
Elon Musk ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğini ele aldık' dedi

Elon Musk ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğini ele aldık' dedi

General Motors - 28.01.2021
CES 2021: 'Dünyanın en akıllı maskesi', Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtıldı

CES 2021: 'Dünyanın en akıllı maskesi', Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtıldı

General Motors - 13.01.2021
Elon Musk: Dünyanın en zengin insanının ticari başarısının 6 sırrı

Elon Musk: Dünyanın en zengin insanının ticari başarısının 6 sırrı

General Motors - 08.01.2021
Elon Musk'ın serveti 2021'de ne kadar oldu? SpaceX hisessi ne kadar? Elon Musk'ın şirketleri neler?

Elon Musk'ın serveti 2021'de ne kadar oldu? SpaceX hisessi ne kadar? Elon Musk'ın şirketleri neler?

General Motors - 08.01.2021
Elon Musk, Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengini oldu

Elon Musk, Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengini oldu

General Motors - 08.01.2021
Tesla hisseleri yüzde 700'den fazla prim yapınca 'Teslanerler' denilen yeni milyonerler ortaya çıktı

Tesla hisseleri yüzde 700'den fazla prim yapınca 'Teslanerler' denilen yeni milyonerler ortaya çıktı

General Motors - 30.12.2020
Biden, Kovid-19 aşı üretimini artırmak için savaş döneminden kalma savunma yasasını kullanabilir

Biden, Kovid-19 aşı üretimini artırmak için savaş döneminden kalma savunma yasasını kullanabilir

General Motors - 29.12.2020
2021'de teknoloji sektöründe neler bekleniyor?

2021'de teknoloji sektöründe neler bekleniyor?

General Motors - 25.12.2020
Elon Musk, Bill Gates'i geçerek dünyanın ikinci en zengin insanı oldu

Elon Musk, Bill Gates'i geçerek dünyanın ikinci en zengin insanı oldu

General Motors - 25.11.2020
General Motors, hava yastığı problemi nedeniyle 5,9 milyon aracını geri çağıracak

General Motors, hava yastığı problemi nedeniyle 5,9 milyon aracını geri çağıracak

General Motors - 23.11.2020
ABD'nin korona günlüğü! Newsmeter'in raporu 21 Ocak'tan bu yana yaşananları ortaya koydu

ABD'nin korona günlüğü! Newsmeter'in raporu 21 Ocak'tan bu yana yaşananları ortaya koydu

General Motors - 09.10.2020
Tarihte bugün ne oldu? 16 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 16 Eylül'de yaşananlar!

Tarihte bugün ne oldu? 16 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 16 Eylül'de yaşananlar!

General Motors - 16.09.2020
General Motors elektrikli araç üreticisi Nikola'nın hisselerinin yüzde 11'ini alacak

General Motors elektrikli araç üreticisi Nikola'nın hisselerinin yüzde 11'ini alacak

General Motors - 08.09.2020
Japon ve ABD'li otomotiv devlerinden işbirliği kararı

Japon ve ABD'li otomotiv devlerinden işbirliği kararı

General Motors - 04.09.2020
GM ve Ford'dan tedarikçilerine üretim için nakit desteği

GM ve Ford'dan tedarikçilerine üretim için nakit desteği

General Motors - 28.05.2020
Tesla Otonom Kontrollerde Tanımlı Nesne Sayısını Artıracak

Tesla Otonom Kontrollerde Tanımlı Nesne Sayısını Artıracak

General Motors - 26.05.2020
Ömürlük Elektrikli Araç Bataryası Geliştirildi! Kullan Kullan Bitmiyor

Ömürlük Elektrikli Araç Bataryası Geliştirildi! Kullan Kullan Bitmiyor

General Motors - 26.05.2020
ABD'de otomotiv sektörü yaklaşık 2 ay sonra faaliyete başladı

ABD'de otomotiv sektörü yaklaşık 2 ay sonra faaliyete başladı

General Motors - 19.05.2020
Ford Kuzey Amerika'da üretime 18 Mayıs'ta başlayacak

Ford Kuzey Amerika'da üretime 18 Mayıs'ta başlayacak

General Motors - 08.05.2020
ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten maske itirafı

ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten maske itirafı

General Motors - 04.05.2020
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı

İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı

General Motors - 30.04.2020
General Motors ve CEVA Lojistik'ten iş birliği

General Motors ve CEVA Lojistik'ten iş birliği

General Motors - 29.04.2020
WSJ-GM, Ford, Fiat Chrysler ABD'de üretime Mayıs'ta başlıyor

WSJ-GM, Ford, Fiat Chrysler ABD'de üretime Mayıs'ta başlıyor

General Motors - 28.04.2020
GM temettü ve hisse geri alım programını askıya aldı

GM temettü ve hisse geri alım programını askıya aldı

General Motors - 27.04.2020
GM temettü ve hisse geri alım programını askıya aldı

GM temettü ve hisse geri alım programını askıya aldı

General Motors - 27.04.2020
Kaspersky Evden Çalışanları Koruyan Yeni Sistemini Tanıttı

Kaspersky Evden Çalışanları Koruyan Yeni Sistemini Tanıttı

General Motors - 22.04.2020
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak

Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak

General Motors - 22.04.2020
General Motors Solunum Cihazı Üretmeye Başlıyor

General Motors Solunum Cihazı Üretmeye Başlıyor

General Motors - 10.04.2020
General Motors 30 bin ventilatör üretecek

General Motors 30 bin ventilatör üretecek

General Motors - 08.04.2020
YDU alternatif solunum cihazı üretti

YDU alternatif solunum cihazı üretti

General Motors - 04.04.2020
Honda ve General Motors'dan 'elektrikli' iş birliği

Honda ve General Motors'dan "elektrikli" iş birliği

General Motors - 03.04.2020
Honda ve General Motors elektrikli otomobil için güçlerini birleştirdi

Honda ve General Motors elektrikli otomobil için güçlerini birleştirdi

General Motors - 03.04.2020
Honda ve General Motors'tan elektrikli araç üretiminde iş birliği

Honda ve General Motors'tan elektrikli araç üretiminde iş birliği

General Motors - 03.04.2020
Honda ve General Motors anlaştı! Birlikte elektrikli araç üretecekler

Honda ve General Motors anlaştı! Birlikte elektrikli araç üretecekler

General Motors - 04.04.2020
GM ve Honda, İki Yeni Elektrikli Araç Üretimi için İş Birliği Yapıyor

GM ve Honda, İki Yeni Elektrikli Araç Üretimi için İş Birliği Yapıyor

General Motors - 03.04.2020
Trump, 6 firmanın solunum cihazı üretmesinin önünün açılması için talimat verdi

Trump, 6 firmanın solunum cihazı üretmesinin önünün açılması için talimat verdi

General Motors - 02.04.2020
Ford ve GE 100 günde 50 bin ventilatör üretecek

Ford ve GE 100 günde 50 bin ventilatör üretecek

General Motors - 31.03.2020
Trump savaş dönemi yasasını uyguluyor

Trump savaş dönemi yasasını uyguluyor

General Motors - 28.03.2020
ABD'de korona virüs salgını nedeniyle ölü sayısı bin 711'e yükseldi

ABD'de korona virüs salgını nedeniyle ölü sayısı bin 711'e yükseldi

General Motors - 28.03.2020
ABD'de korona virüs salgını nedeniyle ölü sayısı bin 711'e yükseldi

ABD'de korona virüs salgını nedeniyle ölü sayısı bin 711'e yükseldi

General Motors - 28.03.2020
Koronavirüs salgını: Trump 2 trilyon dolarlık, ABD tarihinin en büyük ekonomik teşvik paketini...

Koronavirüs salgını: Trump 2 trilyon dolarlık, ABD tarihinin en büyük ekonomik teşvik paketini...

General Motors - 28.03.2020
Koronavirüs salgını: Elon Musk New York'a yüzlerce solunum cihazı bağışlıyor

Koronavirüs salgını: Elon Musk New York'a yüzlerce solunum cihazı bağışlıyor

General Motors - 27.03.2020
Trump, General Motors'a ventilatör ürettirmek için Savunma Üretim Yasası'na başvurdu

Trump, General Motors'a ventilatör ürettirmek için Savunma Üretim Yasası'na başvurdu

General Motors - 27.03.2020
Trump'tan 'ventilatör üretimi' sözünde durmayan General Motors'a eleştiri Açıklaması

Trump'tan "ventilatör üretimi" sözünde durmayan General Motors'a eleştiri Açıklaması

General Motors - 27.03.2020
Dev araç markası sahibinden flaş karar

Dev araç markası sahibinden flaş karar

General Motors - 13.05.2015
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