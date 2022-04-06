General Motors Haberleri - General Motors Haber - Haberler

General Motors Haberleri
General Motors haber, General Motors son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Kanada Yüksek Mahkemesi kamyoncuların kapattığı Ambassador Köprüsü'nün açılmasına hükmetti
16 Eylül'de ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 16 Eylül'de yaşananlar!
İklim değişikliği: Biden, ABD'de satılan araçların yarısının en geç 2030'da sıfır karbon emisyonlu olmasını hedefliyor
Elon Musk, aleyhine açılan SolarCity davasında ifade verdi: 'Tesla'nın patronu olmaktan nefret ediyorum'
General Motors Çin'deki Tasarım Stüdyosunu İki Kat Genişleterek Restore Etti
ABD'de Yılın Birinci Çeyreğinde Otomobil Satışlarında Büyük Artış Yaşandı
Otomotivde çip krizi giderek büyüyor! Mitsubishi, Japonya ve Tayland'da üretimini düşürüyor
Otomotivde çip krizi giderek büyüyor! Subaru, ABD'deki tesislerinde üretimi durdurdu
Otomotivde çip krizi giderek büyüyor! General Motors, iki fabrikasında daha üretime ara veriyor
ABD ve Japonya, otomotiv de başlayan ve diğer sektörlere de sıçrayan çip krizine karşı anlaşma yaptı
Otomotivde çip krizi giderek büyüyor! Suzuki Japonya'daki üç fabrikasından ikisinde üretimi durdurdu
Kriz giderek büyüyor! 25 dolarlık çip 1,5 milyon aracın üretimini durdurdu
Kriz giderek büyüyor! Otomotiv de başlayan çip sorunu diğer sektörlere de yayılıyor
Çip krizi otomobil sektörünün ardından akıllı telefon üreticilerini de vurdu! Fiyatlar yükselecek
Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor
Bitcoin: Tesla hisseleri düştü, Elon Musk dünyanın en zengini unvanını kaybetti
Sıfır emisyon hedefine ulaşmak için satılan her 2 araçtan 1'inin elektrikli olması gerekiyor
Son dakika haberleri... General Motors, çip sıkıntısı nedeniyle üretim kesintisini marta kadar uzattı
Toyota, Volkswagen'i geçerek dünyanın en çok araç satan otomotiv şirketi oldu
Elon Musk ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğini ele aldık' dedi
CES 2021: 'Dünyanın en akıllı maskesi', Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtıldı
Elon Musk'ın serveti 2021'de ne kadar oldu? SpaceX hisessi ne kadar? Elon Musk'ın şirketleri neler?
Tesla hisseleri yüzde 700'den fazla prim yapınca 'Teslanerler' denilen yeni milyonerler ortaya çıktı
Biden, Kovid-19 aşı üretimini artırmak için savaş döneminden kalma savunma yasasını kullanabilir
General Motors, hava yastığı problemi nedeniyle 5,9 milyon aracını geri çağıracak
ABD'nin korona günlüğü! Newsmeter'in raporu 21 Ocak'tan bu yana yaşananları ortaya koydu
Tarihte bugün ne oldu? 16 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 16 Eylül'de yaşananlar!
General Motors elektrikli araç üreticisi Nikola'nın hisselerinin yüzde 11'ini alacak
Trump, 6 firmanın solunum cihazı üretmesinin önünün açılması için talimat verdi
Koronavirüs salgını: Trump 2 trilyon dolarlık, ABD tarihinin en büyük ekonomik teşvik paketini...
Koronavirüs salgını: Elon Musk New York'a yüzlerce solunum cihazı bağışlıyor
Trump, General Motors'a ventilatör ürettirmek için Savunma Üretim Yasası'na başvurdu
Trump'tan "ventilatör üretimi" sözünde durmayan General Motors'a eleştiri Açıklaması