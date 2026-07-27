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Yapay zeka çip krizi otomotivde zamları tetikledi

Yapay zeka çip krizi otomotivde zamları tetikledi
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Yapay zeka yatırımları bellek çipi talebini artırınca otomotiv sektörü krize girdi. GM ve BYD zam yaparken, devler yıl sonuna kadar milyarlarca dolar ek yük üstlenecek. Çip üreticileri kapasiteyi yapay zekaya kaydırıyor.

Yapay zeka yatırımları, bellek çipi talebini artırarak otomotiv sektöründe krize yol açtı. General Motors, Kuzey Amerika'da araç fiyatlarına yüzde 0,5 zam yapacağını duyururken, BYD sürücü destek sistemlerine yüzde 20 zam yaptı. Otomotiv devleri, bellek maliyetlerindeki artış nedeniyle yıl sonuna kadar milyarlarca dolar ek yük üstlenecek.

Çip tedarikçileri, üretim kapasitelerini yapay zeka merkezlerine kaydırarak otomotiv sektörünü ikinci plana itiyor. Şirketler, gelecekteki araçlar için çip üreticileriyle uzun vadeli anlaşmalar imzalıyor. Güney Koreli yedek parça üreticileri ise teknoloji şirketleriyle güç birliği çağrısı yapıyor. Yeni nesil araçların yüzlerce gigabayt bellek ihtiyacı, maliyetleri daha da artırıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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