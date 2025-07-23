General Motors'un Karı Düşüşte: Üçüncü Çeyrek Öncesi Endişeler

LOS ANGELES, 23 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles ilçesine bağlı West Covina'daki bir GMC bayisi, 22 Temmuz 2025.

ABD'nin önde gelen otomobil üreticilerinden General Motors'un 2025'in ikinci çeyreğinde hissedarlara atfedilebilir net karı yüzde 35,4 düşerek 1,89 milyar dolara geriledi. Bu düşüşte, söz konusu dönemde gümrük vergilerinin şirkete getirdiği 1,1 milyar dolarlık ek maliyetin etkili olduğu belirtiliyor. (Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua)