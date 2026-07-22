GM, Yazılım ve Abonelik Gelirlerine Odaklanıyor

General Motors, araç satışlarının yanı sıra yazılım ve abonelik hizmetlerinden elde ettiği düzenli gelirleri artırmaya odaklanıyor. Şirket, yazılım faaliyetlerinden elde edilen her 1 dolarlık gelirin yaklaşık 70 sentinin kâr olarak kaldığını, bunun geleneksel otomobil satışlarındaki 4-10 sentlik kâr marjının oldukça üzerinde olduğunu belirtti.

GM'nin OnStar hizmeti ikinci çeyrekte yaklaşık 800 milyon dolar gelir elde etti ve geçen yıla göre yüzde 20'den fazla artış gösterdi. Şirket, bu yıl yaklaşık 1 milyon yeni OnStar abonesi kazanmayı hedefliyor. Super Cruise eller serbest sürüş sistemi ise ikinci çeyrekte 70 bin yeni abone kazandı ve gelirleri yıllık yüzde 70 arttı. GM, yıl sonunda 850 binden fazla Super Cruise abonesine ulaşmayı bekliyor.

Üç yıllık ücretsiz kullanım süresi sona eren müşterilerin yüzde 30-40'ı hizmeti ücretli olarak kullanmaya devam ediyor. Ayrıca sistemin yeni Chevrolet Silverado ve GMC Sierra modellerinde standart sunulmasıyla 160 bin yeni kullanıcı kazanılması bekleniyor. CEO Mary Barra, yazılım ve abonelik tabanlı gelirlerin kâr marjlarını artıracağını ve otomotiv sektörünün döngüsel yapısına bağımlılığı azaltacağını ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi