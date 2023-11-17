iOS 17 Güncellemesiyle Bazı Otomobillerde Kablosuz Şarj Sorunu

iOS 17 güncellemesiyle birlikte iPhone kullanıcıları bazı otomobillerde kablosuz şarj özelliğini kullanamıyor. Bu sorun özellikle BMW ve General Motors markalarındaki otomobillerde yaşanıyor.

iOS 17 güncellemesi geçtiğimiz Eylül ayında kullanıma sunuldu. Yeni iOS 17 güncellemesi ile birlikte iPhone kullanıcıları birçok yeni özelliğe de kavuştu. Ancak bu yeni özelliklerin yanında bazı aksiliklerde geldi desek yeridir. Bu sorunlardan biri de iOS 17 yüklü iPhone'ların bazı otomobillerdeki kablosuz şarj özelliğini kullanamıyor olması. İşte bu sorun ve hangi otomobil modellerinde yaşandığının detayları…

iOS 17.1.1 yüklü iPhone 15 kullanıcıları bu otomobillerde kablosuz şarj özelliğini kullanamıyor!

iOS 17 güncellemesi büyük bir heyecanla bekleniyordu. 12 Eylül tarihinde yeni iPhone 15 serisinin tanıtımı ile birlikte yayınlanan iOS 17 yeni özellikleriyle birlikte beğenilirken bazı sorunları da beraberinde getirdi. Bunlardan biri cihazların ısınma sorunuyken diğeri ise bazı otomobillerdeki kablosuz şarj sisteminin iOS 17 yüklü iPhone 15'lerde çalışmamasıyla alakalıydı.

Çeşitli internet sitelerinde ve sosyal medya platformlarında BMW sahipleri, iPhone 15'lerinin NFC çipinin cihazı araçlarındaki kablosuz şarj pediyle şarj ettikten sonra artık çalışmadığından şikayetçi. Bu sorunu yaşayan kullanıcılar, iPhone'un beyaz ekranda kurtarma moduna girdiğini ifade etti. Yaşanan bu sorun iOS 17 yazılımıyla alakalıydı ve daha sonra yayınlanan fix güncellemesi ile çözüldü.

BMW sahipleri iPhone 15'ten soğudu: Telefonu bozuyor!

Yayınlanan yeni güncellemenin ardından bazı kullanıcılar General Motors markalarındaki otomobillerde kablosuz şarj ile ilgili yeni bir şey fark ettiler. Fix güncellemesi öncesinde bu marka grubundaki otomobillerde iPhone 15'ler kablosuz şarj pedi ile şarj edilemiyordu. Fakat yayınlanan güncelleme ile bu sorun çözüldü ve iPhone 15 modelleri artık GM grubu markaların otomobillerinde de kablosuz şarj özelliğini kullanabiliyor.

General Motors markalarına ufak bir göz atarsak Buick,Cadillac, Chevrolet, GMC gibi marka otomobillere sahip iPhone 15 kullanıcıları artık kablosuz şarj özelliğini kullanabilecek. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…