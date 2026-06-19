Dünyanın en büyük otomotiv üreticileri arasında yer alan General Motors (GM), uzun yılların ardından Türkiye pazarına yeniden giriş yaptı. Şirketin Avrupa distribütör ağını yöneten GM Europe ile gerçekleştirilen stratejik iş birliği kapsamında, Türkiye operasyonları resmi distribütör TUROTO tarafından yürütülecek. Peki, General Motors Türkiye'ye döndü mü, satışlar başladı mı? General Motors Türkiye fiyat listesi...

GENERAL MOTORS TÜRKİYE'YE DÖNDÜ MÜ?

General Motors, Türkiye otomotiv pazarına yeniden giriş yaptı. Şirketin Avrupa operasyonlarını yöneten GM Europe ile kurulan iş ortaklığı kapsamında, TUROTO markanın Türkiye’deki resmi distribütörü olarak faaliyet gösterecek.

Yeni yapılanma çerçevesinde hizmet ağı başlangıç aşamasında 5 noktada faaliyet gösterecek. Premium ve lüks segmentte konumlandırılan modellerle pazara giriş yapan marka, ilk parti araçlarında önemli bir satış başarısına ulaştı. Açıklanan bilgilere göre ilk getirilen araçların yüzde 70’i satıldı.

Bu gelişme, özellikle yüksek fiyat seviyelerine rağmen lüks SUV segmentinde talebin sürdüğünü ortaya koyuyor. General Motors’un Türkiye operasyonları kapsamında Cadillac, Chevrolet ve GMC markalarına ait özel modeller satışa sunulmuş durumda.

Türkiye Pazarına Sunulan Markalar ve Modeller

General Motors’un Türkiye’ye dönüşüyle birlikte üç önemli Amerikan markası yeniden otomobil severlerle buluşuyor:

Cadillac

Chevrolet

GMC

Bu markalar kapsamında satışa sunulan modeller, yüksek motor hacimleri, üst düzey donanım özellikleri ve premium segmentteki konumlarıyla öne çıkıyor.

Türkiye’ye getirilen modeller şunlar:

GMC Sierra Denali

Chevrolet Tahoe RST

GMC Yukon Denali

Cadillac Escalade V-Series

Söz konusu araçlar, markaların küresel ürün gamında üst segmentte yer alan modeller arasında bulunuyor.

GENERAL MOTORS TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ

General Motors’un Türkiye pazarında satışa sunduğu modeller için açıklanan güncel fiyatlar şu şekilde sıralanıyor:

GMC Sierra Denali Fiyatı

GMC Sierra Denali modeli Türkiye’de 11.500.000 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

Chevrolet Tahoe RST Fiyatı

Chevrolet Tahoe RST modelinin açıklanan satış fiyatı 19.900.000 TL olarak duyuruldu.

GMC Yukon Denali Fiyatı

GMC Yukon Denali modeli Türkiye pazarında 28.000.000 TL seviyesinden satışa çıkıyor.

Cadillac Escalade V-Series Fiyatı

Cadillac Escalade V-Series, Türkiye’ye getirilen modeller arasında en yüksek fiyat etiketine sahip araç olarak öne çıkıyor.

FİYATLARI ETKİLEYEN VERGİ UNSURLARI

Amerikan menşeli içten yanmalı araçların Türkiye’ye girişinde uygulanan gümrük vergisi oranında yeni düzenlemeler yapıldı. Buna göre daha önce yüzde 60 seviyesinde bulunan gümrük vergisi, standartlaştırma adımları sonrasında yüzde 35 seviyesine geriledi.

Bununla birlikte nihai satış fiyatlarının oluşumunda yalnızca gümrük vergisi etkili olmuyor. Araç fiyatları üzerinde;

Yüzde 220 ÖTV,

Yüzde 20 KDV,

Ek gümrük tarifeleri

önemli rol oynuyor.

Vergi yükünün yüksek seviyelerde bulunması, lüks segmentteki bu araçların Türkiye satış fiyatlarının milyonlarca liralık seviyelere ulaşmasında belirleyici faktörler arasında yer alıyor.