General Motors 2026 İkinci Çeyrek Karları Beklentileri Aştı, Yıl Sonu Tahminlerini Yükseltti

General Motors, 2026 yılının ikinci çeyreğinde hisse başına düzeltilmiş kârını 3,57 dolar olarak açıklarken, piyasa beklentisi 3,19 dolardı. Gelir ise 48,03 milyar dolar ile 46,61 milyar dolarlık tahmini aştı.

Kuzey Amerika operasyonlarından elde edilen düzeltilmiş faiz ve vergi öncesi kâr (EBIT) 3,45 milyar dolar olurken, uluslararası operasyonların EBIT'i 190 milyon dolara ulaştı. Araç satışları yıllık yüzde 1,6 artarak 990 bine çıktı. Şirket, elektrikli araç stratejisi yeniden yapılandırması nedeniyle 2,3 milyar dolar gider kaydetti.

GM, 2026 yılı için hisse başına düzeltilmiş kâr beklentisini 12-14 dolar, düzeltilmiş EBIT tahminini 14-16 milyar dolar ve serbest nakit akışı beklentisini 9,5-11,5 milyar dolar olarak revize etti. Net kâr tahmini ise 8,4-9,8 milyar dolara indirildi. Şirket ayrıca üç aylık temettü ödemesi yapacağını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi