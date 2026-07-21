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General Motors 2026 İkinci Çeyrek Karları Beklentileri Aştı, Yıl Sonu Tahminlerini Yükseltti

General Motors 2026 İkinci Çeyrek Karları Beklentileri Aştı, Yıl Sonu Tahminlerini Yükseltti
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General Motors, 2026 ikinci çeyreğinde hisse başına kârı 3,57 dolar ve geliri 48,03 milyar dolar ile beklentileri aştı. Elektrikli araç stratejisi yeniden yapılandırması için 2,3 milyar dolar gider yazan şirket, 2026 yılı beklentilerini revize etti ve temettü ödeyeceğini duyurdu.

General Motors, 2026 yılının ikinci çeyreğinde hisse başına düzeltilmiş kârını 3,57 dolar olarak açıklarken, piyasa beklentisi 3,19 dolardı. Gelir ise 48,03 milyar dolar ile 46,61 milyar dolarlık tahmini aştı.

Kuzey Amerika operasyonlarından elde edilen düzeltilmiş faiz ve vergi öncesi kâr (EBIT) 3,45 milyar dolar olurken, uluslararası operasyonların EBIT'i 190 milyon dolara ulaştı. Araç satışları yıllık yüzde 1,6 artarak 990 bine çıktı. Şirket, elektrikli araç stratejisi yeniden yapılandırması nedeniyle 2,3 milyar dolar gider kaydetti.

GM, 2026 yılı için hisse başına düzeltilmiş kâr beklentisini 12-14 dolar, düzeltilmiş EBIT tahminini 14-16 milyar dolar ve serbest nakit akışı beklentisini 9,5-11,5 milyar dolar olarak revize etti. Net kâr tahmini ise 8,4-9,8 milyar dolara indirildi. Şirket ayrıca üç aylık temettü ödemesi yapacağını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi
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