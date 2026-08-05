SAIC Motor ve General Motors Ortaklığını 2047'ye Uzattı

SHANGHAİ, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi SAIC Motor ile ABD'li General Motors şirketi, ortak girişimlerini 20 yıl daha uzatarak 2047 yılına kadar sürdürme kararı aldı.

İki şirket çarşamba günü yaptıkları açıklamada, yaklaşık 30 yıldır süren başarılı işbirliklerine dayanarak ortaklıklarını sürdürme kararı aldıklarını ve köklü değişimlerin yaşandığı küresel otomotiv sektöründe Çin otomotiv pazarının uzun vadede sergilediği değere güvendiklerini belirtti.

Anlaşma kapsamında iki şirket, teknoloji araştırma ve geliştirme (Ar-Ge), tedarik zinciri ve küresel pazar kaynaklarını daha da koordineli şekilde yönetecek ve SAIC General Motors Corporation Limited şirketinin akıllı ve elektrikli dönüşümüne, yerel inovasyonlarına, küresel stratejisine ve uzun vadeli gelişimine sürekli destek sağlayacak.

Ortak girişim şirketi, 2030 yılına kadar en az 30 yeni enerjili araç modelini piyasaya sürerek Çin'deki ana akım yeni enerjili araç markaları arasına girme sürecini destekleyecek.

Şirket, akıllı araçlar alanında ise yerel Ar-Ge güçlerini daha fazla bir araya getirecek, Çin'in teknoloji sanayi zinciriyle daha yakın entegrasyon sağlayacak ve akıllı kokpitlerden gelişmiş otonom sürüş kabiliyetlerine kadar uzanan inovasyonların kullanıma sunulmasını hızlandıracak.

Şirket, yeni enerjili araçlara yönelik yurtdışı yatırımlarını da artıracak. Ekim ayında resmi olarak dış pazarlara ihraç edilecek olan Buick Electra E7 modeli, hem Buick markasının hem de şirketin yurtdışına açılan ilk üst segment yeni enerjili aracı olacak.

Sektör uzmanları, Çin ile ABD arasında onlarca yıldır yapılan en önemli ortak girişim projelerinden biri olan SAIC General Motors Corporation Limited'in, Çin'in reform ve dışa açılım sürecinin yanı sıra otomotiv sektörünün modernleşmesini temsil eden son örneği olduğu görüşünde.

Kaynak: Xinhua