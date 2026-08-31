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GM Çalışanları Kanada'da Yeni Nesil Kamyonet Üretimi İçin Anlaşmayı Onayladı

GM Çalışanları Kanada'da Yeni Nesil Kamyonet Üretimi İçin Anlaşmayı Onayladı
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General Motors'un Kanadalı işçileri, Ontario'da yeni bir ağır hizmet kamyoneti üretimini öngören anlaşmayı onayladı. Anlaşma, tarifelerin artması tehdidi altındaki Kanada otomotiv sektörü için 1 milyar Kanada dolarını aşan yatırım taahhüdü içeriyor.

General Motors çalışanları Pazar günü Kanada'da, Ontario'daki Oshawa fabrikasında yeni nesil ağır hizmet GMC Sierra kamyonetinin üretilmesini öngören anlaşmayı onayladı. GM, bu üretim için 144 milyon Kanada doları harcamayı ve Ingersoll'daki montaj fabrikasını kapatmamayı taahhüt etti.

Kanada'nın otomotiv sektörü, ABD'nin araçlara uyguladığı %25'lik vergilerle karşı karşıya. Başkan Donald Trump, vergileri 2027'de %50'ye çıkarmayı vaat etti. Bu durum, Kanada'daki otomobil fabrikalarının kaderini ticaret müzakerelerinin merkezine taşıdı.

Anlaşma, Kanadalı işçilere üç yıl boyunca yıllık %3 zam öngörüyor. GM ayrıca, Nisan ayında duyurulan V8 motor üretimi için 691 milyon Kanada doları yatırım da dahil olmak üzere Kanada'daki tesislerine 1 milyar Kanada dolarının üzerinde yatırım sözü verdi. GM Canada başkanı Jack Uppal, anlaşmanın ücretler, yan haklar ve iş güvenliğinde iyileştirmeler sağladığını belirtti.

ABD ve Kanada arasındaki ticaret görüşmeleri, orta ve ağır hizmet araçlarına uygulanan vergilerin düşürülüp düşürülmeyeceği konusundaki anlaşmazlık nedeniyle geçen hafta sonuçsuz kaldı. ABD'li üreticiler, orijinal %25'lik vergilerin kaldırılmasını umuyordu. Barclays'e göre GM'nin en çok satan modeli Chevrolet Silverado'nun üretiminin yaklaşık %17'si Kanada'da yapılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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