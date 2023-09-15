ABD'de Otomobil Üreticileriyle Görüşmeler Başarısız, İşçiler Grevde

ABD'de 3 dev otomobil üreticileriyle görüşmeler yapan Birleşmiş Oto İşçileri Sendikası (UAW), işverenlerin dün itibariyle masaya gelmemesi üzerine greve başladı. Bu grev, 3 şirkette aynı anda başlamasıyla ABD tarihine geçti.

ABD'de 400 bin çalışan ve 580 bin emekli otomotiv işçisinin üye olduğu UAW sendikası, ücret artışları ve yan haklar konusunda görüşme halinde oldukları ABD'nin 3 dev otomobil üreticisi Ford, General Motors ve Stellantis'in müzakere masasına geri dönmemesi üzerine bugün itibariyle greve başladı. ABD'deki otomotiv işçileri ana hatlarıyla ücret artışı, haftada 4 gün çalışma ve genişletilmiş emeklilik programı istemiş ancak otomobil üreticileri işçilerin taleplerini reddederek müzakere masasına dönmemişti. UAW Sendikası şirketlere dün itibariyle masaya dönme süresi verdi ancak şirketler masaya dönmeyince ABD otomotiv işçileri bugün itibariyle greve başladı.

UAW Sendikası Başkanı Shawn Fain, grevin ilk etapta 3 şirketin üretim tesisinde 13 binden az işçiyi kapsayacağını ancak şirketlerin talepleri reddetmeye devam etmesi halinde grevin büyüyeceğini duyurdu. Grev, ABD tarihinde üç büyük şirkette aynı anda başlamasıyla tarihe geçti.