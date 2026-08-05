GM, SAIC ile ortak girişim anlaşmasını 20 yıl uzattı

General Motors (GM), Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'deki uzun süren yeniden yapılandırma sürecinin ardından Çinli SAIC Motor ile ortak girişim anlaşmasını 20 yıl süreyle yenilediğini duyurdu. Yeniden yapılandırma kapsamında fabrika kapanışları ve bazı modellerin üretimden kaldırılması yer aldı.

Otomobil üreticileri arasındaki 50-50 ortak girişim, dünyanın en büyük otomobil pazarında daha fazla araç geliştirme çalışmasının yapılmasını sağlayacak. GM, Çin'de Cadillac ve Buick markalarına odaklanacağını ve Chevrolet markasının satışını durduracağını belirtti.

Anlaşma ayrıca GM'nin Çin'i bir ihracat üssü olarak kullanmasına olanak tanıyacak. Buick ve Cadillac araçları Orta Doğu, Afrika, Güney Amerika, Meksika ve Asya'nın diğer bölgelerine gönderilecek.

GM, 1997 yılında SAIC ile kazandığı ortaklıkla Çin'e giren ilk küresel otomobil üreticilerinden biriydi. Ancak son on yılda, yerli üreticilerin güçlenmesi ve pazarın elektrikli araçlara kaymasıyla satışları keskin bir düşüş yaşadı. GM geçen yıl Çin'de 1,9 milyon araç sattı; bu, 2016'ya göre yüzde 51'lik bir azalma.

SAIC-GM, neredeyse otuz yılda 20 milyondan fazla araç teslim etti. Ortak girişim, geçen yıl Çin'de geliştirilen Buick Electra elektrikli ve hibrit araç alt markasını piyasaya sürdü. Electra E7 SUV, ilk ayında 10 binden fazla satış elde etti. Bu model, Ekim ayından itibaren yurtdışına satılacak ilk premium model olacak.

GM, 2024 yılında Çin işini yeniden yapılandırmaya başladı ve ortak girişimde toplam 5 milyar doları aşan nakit dışı zarar kaydetti. Yeniden yapılandırmanın ardından GM, art arda karlı çeyrekler açıkladı. İkinci çeyrekte 83 milyon dolar gelir elde etti.

GM'nin Çin operasyonuna olan bağlılığı, jeopolitik karmaşıklıklar devam etse de ABD'li otomobil üreticisinin gelir, düşük maliyetli üretim ve teknoloji bilgisi için Çin'e olan bağımlılığını tamamen sona erdiremediğini gösteriyor. GM, geçen yıl tedarikçilerine Çin'den parçaları tedarik zincirlerinden çıkarmaları talimatı vermişti. Bu hamle, Honda ve Volkswagen gibi otomobil üreticilerinin de Çin'deki ortaklıklarını yenileme eğilimini takip ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi