Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar

Amerikan otomotiv devi General Motors (GM), aldığı stratejik kararla Türkiye pazarına yeniden giriş yapıyor. Şirket, Cadillac, Chevrolet ve GMC markalarını yeniden Türk tüketicisiyle buluşturacak. Türkiye'deki resmi temsilciliği için Tur Oto ile anlaşma imzalayan GM, tüm marka ve modellerini Türkiye'ye getirecek

  • General Motors, Türkiye pazarına Cadillac, Chevrolet ve GMC markalarıyla yeniden girecek.
  • General Motors, Türkiye'deki resmi temsilciliği için Tur Oto ile anlaşma imzaladı.
  • ABD'den ithal edilen otomobillere uygulanan yüzde 60 oranındaki ek gümrük vergisi kaldırıldı.

Amerikalı otomotiv devi General Motors (GM), aldığı stratejik kararla Türkiye pazarına yeniden adım atıyor. Bir dönem Chevrolet markasıyla Türkiye'de faaliyet gösteren ve 2017 yılında Avrupa'dan çekilen GM grubu, şimdi Cadillac, Chevrolet ve GMC markalarını yeniden Türk tüketicisiyle buluşturacak.

Habertürk'ün aktardığı bilgilere göre, General Motors, Türkiye'deki resmi temsilciliği için Tur Oto ile anlaşma imzaladı. Bu iş birliğiyle birlikte GM, uzun bir aranın ardından ilk kez tüm marka ve modelleriyle Türkiye pazarında doğrudan ve güçlü bir şekilde yer alacak.

SATIŞ VE SERVİS AĞI

General Motors çatısı altındaki markaların satış ve satış sonrası tüm hizmetleri Tur Oto güvencesiyle yürütülecek. Şirketten yapılan açıklamada, yedek parça tedariki ve garanti kapsamındaki operasyonların GM'in Avrupa yapılanmasıyla entegre şekilde gerçekleştirileceği belirtildi.

Yeni dönemde operasyonlar, Türkiye genelinde kurulacak bayilik ağı aracılığıyla sürdürülecek. Tur Oto, ayrıca 2026 yılı itibarıyla showroomlar, satış sonrası tesisler ve dijital satış altyapısının devreye alınacağını açıkladı.

GÜMRÜK VERGİLERİ DEĞİŞMİŞTİ

22 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında, ABD'den ithal edilen otomobillere 2018 yılından beri uygulanan yüzde 60 oranındaki ek gümrük vergisi de kaldırılmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Otomobil
