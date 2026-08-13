Ford, Çin'den ABD'ye üretim taşıyor

Ford, Çin'de üretilerek ABD pazarına gönderilen bazı Lincoln modellerinin üretimini 2030'dan itibaren ABD'ye taşımayı planlıyor. Kararda, Çin'den ithal edilen araçlara uygulanan yüzde 52,5'e ulaşan tarifeler ile Çin ve Rusya bağlantılı yazılım ve donanım kullanımını kısıtlayan yeni ABD düzenlemeleri etkili oldu. Ford CEO'su Jim Farley, kararın zorunlu hale geldiğini belirtti.

Üretim rotası değişecek modellerden biri, halen Çin'deki Hangzhou tesisinde üretilen Lincoln Nautilus. Ford, Nautilus'un yazılımının ABD'de geliştirilmesi nedeniyle satışa devam edebileceğini ancak uzun vadede Çin üretimine bağımlılığı azaltmak istediğini açıkladı. General Motors da Çin'de üretilen Buick Envision'ın üretimini 2028'den itibaren ABD'deki Fairfax fabrikasına taşıyacak.

Bu değişim, şirketlerin Çin pazarından çekildiği anlamına gelmiyor; Ford ve GM Çin'deki faaliyetlerini sürdürüyor. Ancak ABD pazarı için üretim haritası yeniden çiziliyor. Tarifeler, teknoloji güvenliği ve siyasi riskler artık fabrika kararlarında daha belirleyici. Ford'un Çin'den taşıyacağı üretimin hangi ABD tesisine yapılacağı henüz açıklanmadı.

Kaynak: Haber Merkezi