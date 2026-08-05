GM-Çin ortaklığı 20 yıl daha uzatıldı

General Motors, Çin'in devlet kontrolündeki üreticilerinden SAIC Motor ile yüzde 50-50 ortaklığını 20 yıl daha uzattı. Yeni anlaşmayla SAIC-GM ortaklığı 2047 yılına kadar faaliyetini sürdürecek. Şirket, Çin'deki satışlarının son yıllarda BYD ve diğer yerli üreticilerin yükselişiyle sert biçimde gerilemesine rağmen dünyanın en büyük otomobil pazarından çıkmama kararı aldı.

GM, 2024'te düşen pazar payı ve artan zararlar nedeniyle kapsamlı bir yeniden yapılanma başlatmış, bazı fabrikaları kapatmış, üretim kapasitesini azaltmış ve düşük satışlı modelleri ürün gamından çıkarmıştı. Chevrolet'in ağırlığı azaltılırken Buick ve Cadillac'a odaklanıldı. Bu adımların ardından Çin operasyonlarını daha düşük maliyetli ve karlı bir yapıya taşıyan GM, yeni ortaklık anlaşmasıyla daha küçük ancak daha stratejik bir yapı kuracak.

Yeni dönemde Çin'de geliştirilen ve üretilen Buick ile Cadillac modellerinin yalnızca yerel pazarda satılması planlanmıyor. SAIC-GM tesisleri Orta Doğu, Afrika, Güney Amerika, Meksika ve Asya-Pasifik ülkelerine ihracat için kullanılacak. İlk önemli adımın Çin'de geliştirilen Buick Electra E7 modeliyle atılması bekleniyor. ABD pazarı, yüksek tarifeler ve güvenlik düzenlemeleri nedeniyle bu ihracat planının dışında tutuluyor.

SAIC-GM ortaklığı, 2030 yılına kadar en az 30 yeni elektrikli ve hibrit model piyasaya sürmeyi planlıyor. Yeni modeller, Çinli tüketicilerin teknoloji, bağlantı ve dijital hizmet beklentilerine göre geliştirilecek. Çin'de hazırlanan yazılım ve akıllı sürüş çözümlerinin diğer pazarlarda da kullanılması hedefleniyor. GM, bu sayede Çin'in elektrikli araç, batarya, yazılım ve akıllı sürüş teknolojilerindeki seviyesinden yararlanarak küresel rekabet gücünü koruyacak.

SAIC-GM ortaklığı 1997 yılında kuruldu ve bugüne kadar Buick, Cadillac ve Chevrolet markaları altında 20 milyondan fazla araç üretti. GM, uzun yıllar Çin pazarındaki en güçlü yabancı üreticilerden biri olsa da Çinli markaların büyümesiyle satışları zirve dönemine göre yaklaşık yarı yarıya düştü. ABD-Çin arasındaki teknoloji ve ticaret gerilimine rağmen GM, düşük maliyetli üretim kapasitesi, gelişmiş tedarik zinciri ve büyüyen elektrikli araç teknolojileri nedeniyle Çin'le bağını koparmadı. Bu karar, Batılı otomobil üreticilerinin Çin'i yalnızca büyük bir satış pazarı olarak değil, küresel üretim ve teknoloji merkezi olarak da görmeye devam ettiğini gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi