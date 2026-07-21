GM'nin İkinci Çeyrek Kârı Yüzde 30 Arttı, Yıl Sonu Beklentisi Yükseldi

General Motors, ikinci çeyrekte faiz ve vergi öncesi kârını bir önceki yıla göre yüzde 30 artırarak 3,9 milyar dolara çıkardı. Hisse başına kâr 3,57 dolar ile analist beklentisi olan 3,20 doları aştı. Şirket, 2026 yılı kâr beklentisini 500 milyon dolar artırarak 14-16 milyar dolar aralığına yükseltti.

Güçlü sonuçlara rağmen, GM tarifelerden 2,5-3,5 milyar dolar, enflasyon ve tedarik zinciri sorunlarından 1,5-2 milyar dolar, üretimin ABD'ye taşınması ve yazılım maliyetlerinden ise 1-1,5 milyar dolar ek maliyet bekliyor. CEO Mary Barra, tarife maruziyetini azaltmak için daha fazla üretimi ABD'ye kaydıracaklarını açıkladı.

Kuzey Amerika'da satışlar yüzde 4 düşmesine rağmen kâr marjı yüzde 6,1'den yüzde 8,6'ya yükseldi. Çin'de yeniden yapılanma sürecinde olan şirket, bu bölgede 83 milyon dolar öz sermaye geliri elde etti. Çin hariç uluslararası işlerde çekirdek kâr yüzde 7 azalarak 190 milyon dolara geriledi. Net gelir ise elektrikli araç fabrikalarının yeniden yapılandırma maliyetleri nedeniyle yüzde 31 düşüşle 1,3 milyar dolar oldu.

Kaynak: Haber Merkezi