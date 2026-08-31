GM Kanada'da 1,1 Milyar C$ Yatırım Anlaşması İşçiler Tarafından Onaylandı

General Motors'un Kanada'daki işçileri, Pazar günü Ontario'da yeni bir ağır hizmet kamyonu üretimini içeren anlaşmayı onayladı. Bu anlaşma, şirketin Kanada'daki tesisleri için taahhüt ettiği 1,1 milyar C$ (790,97 milyon $) yatırımın bir parçası.

Anlaşma, Kanada otomotiv sektörünün ABD'nin araçlara getirdiği %25'lik gümrük tarifeleriyle mücadele ettiği bir dönemde geldi. ABD Başkanı Donald Trump, tarifeleri 1 Ocak 2027'de %50'ye çıkarmayı vaat etti. Kanada otomotiv fabrikalarının geleceği, durmuş ABD-Kanada ticaret müzakerelerinde merkezi bir konu haline geldi.

Kaynak: Haber Merkezi