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GM Kanada'da 1,1 Milyar C$ Yatırım Anlaşması İşçiler Tarafından Onaylandı

GM Kanada'da 1,1 Milyar C$ Yatırım Anlaşması İşçiler Tarafından Onaylandı
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General Motors'un Kanada'daki işçileri, Ontario'da yeni bir ağır hizmet kamyonu üretimi de içeren anlaşmayı onayladı. Bu, şirketin Kanada tesisleri için taahhüt ettiği 1,1 milyar C$'lık yatırımın parçası. Anlaşma, Kanada otomotiv sektörünün ABD'nin %25'lik gümrük tarifeleriyle mücadele ettiği ve Trump'ın 2027'de tarifeleri %50'ye çıkaracağı vaadiyle geleceğin belirsiz olduğu bir dönemde geldi.

General Motors'un Kanada'daki işçileri, Pazar günü Ontario'da yeni bir ağır hizmet kamyonu üretimini içeren anlaşmayı onayladı. Bu anlaşma, şirketin Kanada'daki tesisleri için taahhüt ettiği 1,1 milyar C$ (790,97 milyon $) yatırımın bir parçası.

Anlaşma, Kanada otomotiv sektörünün ABD'nin araçlara getirdiği %25'lik gümrük tarifeleriyle mücadele ettiği bir dönemde geldi. ABD Başkanı Donald Trump, tarifeleri 1 Ocak 2027'de %50'ye çıkarmayı vaat etti. Kanada otomotiv fabrikalarının geleceği, durmuş ABD-Kanada ticaret müzakerelerinde merkezi bir konu haline geldi.

Kaynak: Haber Merkezi
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