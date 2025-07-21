Kurumsal Bitcoin lideri 71,8 milyar dolarlık hazineye ulaştı

Kurumsal Bitcoin stratejisinin öncüsü Strategy, son alımıyla birlikte kripto para dünyasında yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Şirketin agresif Bitcoin biriktirme yaklaşımı, Wall Street'in dikkatini çekerek kurumsal yatırımcılar arasında örnek teşkil etmeye devam ediyor.

Strategy S&P 500'de Dokuzuncu Sıraya Yükseldi

Strategy'nin son Bitcoin alımı, 14-20 Temmuz tarihleri arasında token başına ortalama 118.940 dolar fiyatla gerçekleşti. Şirket bu finansal hareketi çeşitli hisse senedi satışlarından elde ettiği gelirlerle finanse etti.

Yatırım stratejisinin temelini oluşturan ATM (at-the-market) hisse satış programı kapsamında Strategy, 1,636,373 MSTR hissesini yaklaşık 736,4 milyon dolara sattı. Şirket ayrıca üç farklı imtiyazlı hisse serisinden de satış gerçekleştirdi.

Bitcoin hazinesinin toplam değeri 71,8 milyar dolara ulaşırken, bu miktar S&P 500 şirketleri arasında nakit ve nakit benzeri varlıklar sıralamasında dokuzuncu sırada yer almasını sağladı. Bu performans, Berkshire Hathaway, Amazon ve Alphabet gibi teknoloji devleriyle aynı ligde mücadele etmesini mümkün kılıyor.

Michael Saylor'ın uzun vadeli vizyonu kapsamında Bitcoin'i "dijital mülkiyet" olarak tanımlayan strateji, geleneksel nakit yönetiminden köklü bir paradigma değişimini temsil ediyor. Şirketin "42/42" sermaye planı çerçevesinde 2027'ye kadar 84 milyar dolarlık Bitcoin alımı hedefleniyor.

Piyasa analisti TD Cowen, Strategy için fiyat hedefini hisse başına 590 dolardan 680 dolara yükselterek şirketin gelecekteki Bitcoin fiyat artışlarından faydalanacağını öngördüğünü belirtti.