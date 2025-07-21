Kurumsal Bitcoin lideri 71,8 milyar dolarlık hazineye ulaştı

Kurumsal Bitcoin lideri 71,8 milyar dolarlık hazineye ulaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Strategy 739,8 milyon dolar harcayarak 6.220 Bitcoin daha satın aldı ve toplam Bitcoin varlığını 607.770'e çıkardı. Şirketin Bitcoin hazinesi 71,8 milyar dolara ulaşarak S&P 500'deki en büyük nakit rezervler sıralamasında dokuzuncu sırada yer aldı. Michael Saylor'ın şirketi General Motors gibi dev şirketleri geride bıraktı.

Kurumsal Bitcoin stratejisinin öncüsü Strategy, son alımıyla birlikte kripto para dünyasında yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Şirketin agresif Bitcoin biriktirme yaklaşımı, Wall Street'in dikkatini çekerek kurumsal yatırımcılar arasında örnek teşkil etmeye devam ediyor.

Strategy S&P 500'de Dokuzuncu Sıraya Yükseldi

Strategy'nin son Bitcoin alımı, 14-20 Temmuz tarihleri arasında token başına ortalama 118.940 dolar fiyatla gerçekleşti. Şirket bu finansal hareketi çeşitli hisse senedi satışlarından elde ettiği gelirlerle finanse etti.

Yatırım stratejisinin temelini oluşturan ATM (at-the-market) hisse satış programı kapsamında Strategy, 1,636,373 MSTR hissesini yaklaşık 736,4 milyon dolara sattı. Şirket ayrıca üç farklı imtiyazlı hisse serisinden de satış gerçekleştirdi.

Bitcoin hazinesinin toplam değeri 71,8 milyar dolara ulaşırken, bu miktar S&P 500 şirketleri arasında nakit ve nakit benzeri varlıklar sıralamasında dokuzuncu sırada yer almasını sağladı. Bu performans, Berkshire Hathaway, Amazon ve Alphabet gibi teknoloji devleriyle aynı ligde mücadele etmesini mümkün kılıyor.

Michael Saylor'ın uzun vadeli vizyonu kapsamında Bitcoin'i "dijital mülkiyet" olarak tanımlayan strateji, geleneksel nakit yönetiminden köklü bir paradigma değişimini temsil ediyor. Şirketin "42/42" sermaye planı çerçevesinde 2027'ye kadar 84 milyar dolarlık Bitcoin alımı hedefleniyor.

Piyasa analisti TD Cowen, Strategy için fiyat hedefini hisse başına 590 dolardan 680 dolara yükselterek şirketin gelecekteki Bitcoin fiyat artışlarından faydalanacağını öngördüğünü belirtti.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
ABD Ankara Büyükelçisi: İsrail, Suriye'yi parçalamak istiyor

ABD'den tarihi itiraf! Netanyahu'nun Suriye emelini direkt söyledi
Altan Öymen'in cenaze törenine damga vuran görüntü

Cenaze törenine damga vuran görüntü
Soruşturma açılan 29 kişi kim? Bakan Tekin 'Aralarında polisler de var' diyerek açıkladı

Bakan Tekin bu bilgiyi ilk kez paylaştı: Aralarında polisler de var

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Bakan Kurum'u kızdıran olay! Herkesin içinde fırçaladı: Toplantı yapmayın, iş yapın

Herkesin içinde fırçaladı: Toplantı yapmayın, iş yapın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik kavgasında beklenmedik son: Cüsseli saldırgan iki kez yere yığıldı

Cüsseli saldırgan iki kez yere yığıldı
title