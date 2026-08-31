GM ile Unifor anlaşması onaylandı: 1 milyar dolar yatırım ve yeni üretim hatları

Unifor üyeleri, General Motors ile yapılan yeni toplu iş sözleşmelerini ezici çoğunlukla onayladı. Sözleşmeler, Kanada'daki GM tesislerine bir milyar dolardan fazla yatırım yapılmasını güvence altına alıyor ve yeni nesil üretim hatlarının devreye alınmasını sağlıyor.

Unifor Ulusal Başkanı Lana Payne, anlaşmaların St. Catharines Propulsion Plant'te yeni nesil tek kaynaklı şanzıman üretimini ve Oshawa'da yeni nesil Heavy-Duty GMC Sierra kamyonet üretiminin geri dönüşünü içerdiğini belirtti. Payne, yerli otomotiv endüstrisinin Trump Yönetimi tarafından kuşatıldığı kritik bir dönemde GM'nin bu yatırımları yapmasının önemine dikkat çekti.

Müzakereler, Ingersoll'daki CAMI Montaj Fabrikası'nın atıl durumda olduğu ve üyelerin çoğunun belirsiz süreli izne çıkarıldığı zorlu koşullarda gerçekleşti. Sendika, CAMI'ye üretimin geri getirilmesi için mücadeleye devam edeceğini açıkladı. GM ise CAMI tesisini, olası savunma işleri için ilk değerlendirme tesisi olarak belirledi ve izinli üyeler için Gelir Koruma Planı'nı Mayıs 2028'e kadar uzattı.

Üç yıllık sözleşme, Detroit Three örnek anlaşmasındaki yıllık %3 ücret artışını yansıtıyor. Bu çerçevede tam ücretli üretim çalışanlarının saatlik ücreti 50,20 dolara, Nitelikli Ticaret çalışanlarının ücreti ise 62,71 dolara yükselecek. Oshawa Montaj'a 144 milyon C$, St. Catharines'e 215 milyon C$ yatırım yapılacak. Ayrıca geçmişte taahhüt edilen 691 milyon C$ V8 motor yatırımı ve 63 milyon C$ pres/CCA iyileştirmeleri de anlaşmaya eklendi. Uygun üyelere 10.000 dolar verimlilik ve kalite ikramiyesi ile 2.000 dolar Aralık ikramiyesi ödenecek.

Yeni sözleşmeler Oshawa, St. Catharines ve Woodstock'taki GMCC kapsamındaki 4.600'den fazla Unifor üyesini ve Ingersoll'daki CAMI çalışanlarını kapsıyor. GMCC üyeleri %80,5, CAMI üyeleri ise %96,5 oranında sözleşmeye destek verdi.

Kaynak: Haber Merkezi