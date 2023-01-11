Valorant 6.0 yama notları paylaşıldı! Yapılan tüm değişiklikler
Gamegar Haberleri
Riot Games'in oynaması ücretsiz popüler FPS oyunu Valorant'ın merakla beklenen 6.0 güncellemesi paylaşıldı ve güncellemenin yama notları açıklandı. Yeni güncelleme ile oyuna eklenecek yeni harita ve yapılan değişikliklerin yama notlarını sizler için derledik.
Valorant 6.0 yama notlarında oynanış sistemleri güncellemeleri, harita güncellemeleri, rekabet güncellemeleri, ilerleme güncellemeleri ve giderilen hatalara yer verildi. İşte Valorant 6.0 yama notları
Bu yamada yeni harita Lotus, Yıldız Belası Kaplama seti, yeni Savaş Bileti ve kademe sıfırlaması dışında bazı oyun içi değişikliklere yer verildi.
- Silahların yakınlaştırma Aç/Kapat seçeneğiyle kullanılırken hem Yakınlaştırarak Nişan Alma hem de Dürbünler için yakınlaştırma komutlarını işleyişi yenilendi.
- Böylece paket kaybı ve ping artışı gibi ideal olmayan bağlantı koşullarının oluştuğu esnada istemci ve sunucu arasında yaşanabilecek yakınlaştırma özelliğiyle alakalı sorunlarla daha az karşılaşacağız. Ayrıca yakınlaştırma Aç/Kapat özelliğiyle kullanıldığında öncesine kıyasla komutlar arabelleğe daha hızlı alınıyor ve yakınlaştırma seviyeleri arasındaki çoklu geçişler toplu bir şekilde arabelleğe alınabiliyor.
YENİ HARİTA: LOTUS
- Lotus birçok değişik rotasyon seçeneği sunan 3 bölgeli bir harita. Bu antik harabelerin kapılarının ardındaki sırları keşfedin.
- Ayrıca Lotus'a özel sıranın bir hafta boyunca yalnızca Tam Gaz modunda oynanabileceğini ve Lotus'un 6.1 Yaması'ndan sonra rekabete dayalı ve derecesiz harita rotasyonundaki yerini alacağını belirtelim.
SPLIT
Split saldırmayı kolaylaştıran birkaç ufak değişiklikle birlikte geri dönüyor.
A Ana
- Saldıran tarafın çatışmaya ilk gireceği kısım genişletildi ve çeşitlilik sağlanması adına bir çıkıntı eklendi.
A Ana Kutu
- Kürenin yanındaki üste zıplamayı sağlayan kutu saldıranlara A Bölgesi'ne bakan yeni bir pozisyon sağlamak için küçültüldü.
A Kirişler
- Saldıranların işini kolaylaştırması adına Kirişler'deki zemin düzleştirildi.
A Kule
- Kule'nin arkasında kalan ve Rampalar'a bakan kısım düzleştirilerek her iki takıma da kolaylık sağlandı.
Orta Alt
- Oyuncular artık Orta'daki platforma sessizce inebilecekler.
- Orta'daki kutunun üstüne çıkmak basitleştirildi.
B Kule
- Bu bölgeyi basitleştirmek için yapılan değişiklikle birlikte savunan tarafın kutunun üzerine çıkması artık mümkün değil.
B Halat Köşesi
- Bu köşedeki duvara eğim verilerek düşmanları görmek ve temizlemek kolaylaştırıldı.
Harita Rotasyonu
- Breeze ve Bind'ın rekabete dayalı ve derecesiz harita rotasyonundan kaldırıldığını ancak diğer tüm oyun modlarında hâlâ oynanabilir olduğunu belirtelim.
Omen'ın Karanlık Örtü'sü (E)
- Duvarların içine yerleştirilen Karanlık Örtü artık yakındaki zeminin yüksekliğine inecek.
- Tek taraflı dumanlar VALORANT oynanışının bir parçası olsa da pek karşı oyun olasılığı sunmuyorlar. Bu yüzden bu dumanların planlı ve makul noktalara atılmalarını istiyoruz. Bu değişikliğin Omen'ın güç seviyesi üzerindeki etkisini yakından takip edeceğiz.
İşlevsel Ajan Yetenekleri
- Henüz düzenlenmemiş molotoflar hariç çoğu işlevsel ajan yeteneği artık Lotus'taki kırılabilir kapıya ve Ascent ile Haven'daki duvar panellerine hasar verebiliyor.
- Bölüm sıfırlaması hatırlatması: Yeni bölüm demek, kademe sıfırlaması demek! Yerleştirme karşılaşmaları sonunda yerleşeceğiniz kademe yüksek ihtimalle Bölüm 05'i tamamladığınız kademeden düşük olacaktır. Zirveye tırmanışınızda bol şans!
- Açıklama : Rekabeti tazelemek adına her bölüm başlangıcında kademeleri sıfırlıyoruz. Bu şekilde oyunculara yeni sezonda yeteneklerini göstermeleri için fırsat tanıyor ve artık aktif olmayan oyuncuların sıralamadan çıkarılması sağlıyoruz.
- Tüm oyuncuları ilgilendiren değişiklik: Kademe puanı kazanım ve kayıp oranları artık karşılaşmanın kazanılıp kaybedilmesine biraz daha fazla bağlı olacak ve karşılaşmadaki tur farkının etkisi azalacak.
- Açıklama : Oyuncuların KP kazanma ve kaybetme oranlarında karşılaşmadan karşılaşmaya tur farkından kaynaklı büyük farklar olduğunu görüyorduk. Kazanılan karşılaşmalardan biri 12 KP getirirken bir diğeri 20 KP getirebiliyordu. Bu değişiklikle birlikte KP kazanma ve kaybetme oranları arasındaki makası daraltıyoruz.
Zirveye tırmanmanın tek yolu hâlâ kazanmaktan geçiyor!
- MMR'ıyla bulunduğu kademe arasında büyük fark olan oyuncuları ilgilendiren değişiklik: KP kazanımı tur farkından çok bireysel performansa bağlı olacak ve böylece kademeniz ile MMR'ınız arasındaki farkın daha hızlı bir şekilde kapandığını göreceksiniz.
- Açıklama : Oyuncuların dereceli tırmanışları sırasında iyi geçen bir karşılaşma için yeterince ödüllendirilmediklerini ancak kötü bir karşılaşma geçirdiklerinde fazlasıyla cezalandırıldıkları yönünde geribildirimler aldık.
Eğer bir oyuncunun kademesi gerçek MMR'ının altındaysa iyi geçen bir karşılaşma sonunda aldığı ödül daha büyük olacak. Öte yandan kademesi gerçek MMR'ının üzerinde olan oyuncularsa karşılaşmada iyi performans gösterdikleri sürece ağır bir KP kaybına uğramayacaklar.
- Favori Kaplama Stilleri geldi!
- Geribildirimlerinize kulak vererek silah kaplamalarında en sevdiğiniz kaplama stillerini favoriye ekleyebilme özelliği ve bunu destekleyecek arayüz değişiklikleriyle karşınızdayız. Artık stilleri favori olarak belirlediğinizde ve ilgili silah türü için rasgele favori özelliğini etkinleştirdiğinizde yalnızca belirlediğiniz stiller rasgele favori havuzundaki yerini alacak.
- Bu özellik oyuna ilk geldiğinde sahip olduğunuz favori silah kaplamalarınızda açmış olduğunuz tüm stiller tutarlılık adına favorilere eklenmiş olacak.
Kozmetik
- Odin'in mermi kemerinin model görüntüleyicide silah uğurlarını değiştirirken dikey bir konuma geçmesine neden olan bir hata giderildi.
Haritalar
- Ascent: Pazar Yeri'ndeki kapının yanındaki duvar üzerinde kullanılan yeteneklerin kapının da kırılmasına neden olduğu bir hata giderildi.
Ajanlar
- Cypher'ın Bubi Tuzağı (C) yeteneğinin Sage'in Bariyer Küresi'nin (C) içinden yerleştirilebilmesine neden olan bir hata giderildi.
- Kendileri yerleştirilmeden önce atılmış bir molotofun içerisine yerleştirilen tuzak gibi nesnelerin hasar almamasına neden olan bir hata giderildi.
- Skye'ın İzsürenler'inin (X) gizli oldukları konum üzerinde görüşünüz varken görünmez olmalarına rağmen mini haritada görünmelerine neden olan bir hata giderildi.
- Fade'in Ecel'inin (C) sindirmeden olması gerektiği şekilde etkilenmemesine neden olan bir hata giderildi.
- Viper'ın ulti yeteneği olan Viper'ın İni'ni (X) sindirilmişken kapatabilmesine neden olan bir hata giderildi.
- Çeşitli oynanış hasar etkileşimleri düzeltildi:
- Killjoy'un Tecrit'i (X) artık tüm yeteneklerden olması gerektiği şekilde hasar alıyor.
- Skye'ın Av Peşinde (Q) yeteneğiyle düşman Skye'ın Av Peşinde (Q) ve Sova'nın Baykuş Dron (C) yeteneğine hasar verebilmesine neden olan bir hata giderildi.
- Sova'nın Avcı'nın Hiddeti (X) ve Breach'in Artçı Sarsıntı (C) yeteneklerinin Raze'in Patlayıcı Çanta'sına (Q) hasar vermemesine neden olan bir hata giderildi.
- Phoenix'in Ateşten Duvar (C) yeteneğinin Harbor'ın Dalgakıran (Q), Raze'in Patlayıcı Çanta (Q), Reyna'nın Kem Göz (C), Sova'nın Keşif Oku (E) ve KAY/O'nun SIFIR/Noktası (E) yeteneklerine hasar vermemesine neden olan bir hata giderildi.
- Brimstone'un Uydu Saldırısı (X) yeteneğinin Harbor'ın Dalgakıran'ına (Q) hasar vermemesine neden olan bir hata giderildi.
- Breach'in Artçı Sarsıntı (C), Raze'in Nefes Kesen (X) ve Renk Tesirli Bomba (E) yeteneklerinin dost Killjoy'un Nanosürü'süne (C) hasar vermesine neden olan bir hata giderildi.
- Sova'nın Avcı'nın Hiddeti'nin (X) dost Fade'in Musallat'ına (E) hasar vermesine neden olan bir hata giderildi.
- Killjoy'un Nanosürü (C), Phoenix'in Yakar Top (E) ve Ateşten Duvar (C) yeteneklerinin Chamber'ın Buluşma (E) ve Kartvizit'ine (C) hasar vermemesine neden olan bir hata giderildi.