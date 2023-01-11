Valorant 6.0 yama notları paylaşıldı! Yapılan tüm değişiklikler

Riot Games'in oynaması ücretsiz popüler FPS oyunu Valorant'ın merakla beklenen 6.0 güncellemesi paylaşıldı ve güncellemenin yama notları açıklandı. Yeni güncelleme ile oyuna eklenecek yeni harita ve yapılan değişikliklerin yama notlarını sizler için derledik.