Futbolcu Max Kruse'nin Kürtçe evlilik teklifi ettiği Dilara Mardine'nin pozları gündem oldu
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Futbolcu Max Kruse'nin Kürtçe evlilik teklifi ettiği Dilara Mardine'nin pozları gündem oldu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Almanya forması ile 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Max Kruse, maç bittikten sonra çıktığı canlı yayında kız arkadaşı Dilara Mardine'ye Kürtçe yazılı bir tişörtle evlilik teklifi etti. Kısa sürede gündem olan Mardine'nin sosyal medya hesabından yayınladığı pozlar da merak konusu oldu.

Bir dönem Türkiye'de forma giyen Alman futbolcu Max Kruse, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Suudi Arabistan maçından hemen sonra verdiği röportajda romantik bir teklifte bulundu. Bir süredir Dilara Mardine ile aşk yaşayan futbolcu, canlı yayında sevgilisine evlilik teklifi etti.

EVLİLİK TEKLİFİNE GÜZEL CEVAP

Futbolcu, kız arkadaşına Kürtçe "Seni seviyorum, benimle evlenir misin?" yazılı bir tişört ile evlilik teklifinde bulundu. Teklif karşısında hem şaşıran hem de mutlu olan Dilara Mardine ise "Evet" cevabını verdi. Almanya'da yaşayan Mardine, sosyal medya hesabından gelen tebrik mesajlarına da teşekkür ederek cevap vermeyi ihmal etmedi.

MERAK KONUSU OLDU

Kısa sürede spor ve magazin camiasında hızla yer bulan teklifin ardından futbolcunun sevgilisi de merak konusu oldu. Instagram'da 15 bin takipçisi bulunan Dilara Mardine, hesabında sık sık sevgilisiyle olan kareleri paylaşıyor. Mardine'nin profil fotoğrafı ise Kruse ile dudak dudağa olan bir pozu. Hesabında sadece 10 adet fotoğraf bulunan Mardine, verdiği cesur pozlarla da dikkat çekiyor.

İşte Dilara Mardine'nin pozları...

Futbolcu Max Kruse'nin Kürtçe evlilik teklifi ettiği Dilara Mardine'nin pozları gündem oldu
Futbolcu Max Kruse'nin Kürtçe evlilik teklifi ettiği Dilara Mardine'nin pozları gündem oldu
Futbolcu Max Kruse'nin Kürtçe evlilik teklifi ettiği Dilara Mardine'nin pozları gündem oldu
Futbolcu Max Kruse'nin Kürtçe evlilik teklifi ettiği Dilara Mardine'nin pozları gündem oldu
Futbolcu Max Kruse'nin Kürtçe evlilik teklifi ettiği Dilara Mardine'nin pozları gündem oldu
Futbolcu Max Kruse'nin Kürtçe evlilik teklifi ettiği Dilara Mardine'nin pozları gündem oldu
Futbolcu Max Kruse'nin Kürtçe evlilik teklifi ettiği Dilara Mardine'nin pozları gündem oldu
Futbolcu Max Kruse'nin Kürtçe evlilik teklifi ettiği Dilara Mardine'nin pozları gündem oldu
Futbolcu Max Kruse'nin Kürtçe evlilik teklifi ettiği Dilara Mardine'nin pozları gündem oldu
Eski Fenerbahçeli Max Kruse'den canlı yayında Kürtçe evlilik teklifi
Eski Fenerbahçeli Max Kruse'den canlı yayında Kürtçe evlilik teklifi
Futbolcu Max Kruse'nin Kürtçe evlilik teklifi ettiği Dilara Mardine'nin pozları gündem oldu
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Futbolcu Max Kruse'nin Kürtçe evlilik teklifi ettiği Dilara Mardine'nin pozları gündem oldu - Haberler Magazin
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