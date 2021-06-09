Eş Anlamlı Kelimeler 2. Sınıf Konu Anlatımı ve Test Etkinliği

Türkçedeki eş anlamlı kelimeleri ve bunun ne anlama geldiği örnek eş anlamlı kelimeler ile 2.sınıf konularına uygun şekilde öğreneceğiz.. Türkçede oldukça fazla sayıda eş anlamlı kelime bulunmaktadır. Bu kelimelere "anlamdaş" sözcükler de denilebilir. Hatta gündelik yaşamda bu kelimeleri çok fazla kullanırız. İşte 2. sınıf Türkçe eş anlamlı sözcükler konu anlatımı ile test etkinliği

Eş anlamlı kelime; yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Anlamdaş kelimelerin birisi genelde yabancı kökenlidir.

Eş Anlamlı Kelimeler 2. Sınıf

2. Sınıfta anlatılan eş anlamlı kelimelerin anlatımlarına bakalım. Yazılışları ve okunuşları farklı olan ancak anlamları aynı olan kelimeler eş anlamlı kelimeler denir. Yani tam olarak aynı anlama sahip olan iki ve ikiden fazla kelimeyi kast ediyoruz. Bu kelimeler birbirlerinin yerine kullanılabilirler, cümlede anlam değişikliği olmaz. Eğer anlam değişikliği olursa o eş anlamlı kelime değildir. Örneğin, yaşlı ve ihtiyar kelimeleri birer eş anlamlı kelimelerdir. Bu iki kelime aynı cümlede yer değiştirebilir. Aşağıdaki örneği inceleyelim

Yaşlı adam öyle bir koştu ki herkes şaşırdı kaldı.

İhtiyar adam öyle bir koştu ki herkes şaşırdı kaldı.