En iyi diziler... En iyi 50 Netflix dizisi

Dünyanın en büyük isteğe bağlı içerik izleme platformu olan Netflix, Türkiye'de hem dizi hem de film çekmeye devam ediyor. Pek çok ülkede, çok sayıda farklı dilde orijinal içerikler barındıran platform, her ne kadar TV gibi genele hitap eden bir çizgiye otursa da bazı kaliteli yapımlarıyla gündem yarayabiliyor. İşte Netflix'te yayınlanan 50 dizi

50. The Rain:

2 sezon yayında, devam ediyor.

Tür: Bilim kurgu, gerilim.

IMDb: 6,3

Rotten Tomatoes: -

Oyuncular: Alba August, Lucas Lynggaard Tønnesen, Mikkel Boe Følsgaard

Netflix'in ABD dışında çektiği başarılı dizilerden birisi olan The Rain, bizi Danimarka'ya götürüyor. Klişelerden bir kart çekseniz elinize gelecek olan ölümcül virüslerin insanlığın sonunu getirmesi hikâyesi burada da var. Elbette nüfusun büyük bir kısmı yok oluyor. Ancak dizide genç bir ikizin hayatta kalma maceralarını gerilimli bir şekilde izliyoruz.

49. Snowpiercer:

1 sezon yayında, devam ediyor.

Tür: Aksiyon, bilim kurgu, drama

IMDb: 6,7

Rotten Tomatoes: %63

Oyuncular: Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Mickey Sumner

2013'te beyazperdeye başarılı bir şekilde aktarılan Kar Küreyicisi filmi, oldukça sevilmişti. Netflix, aynı hikayeyi alarak dizi haline getirdi. Filmi izleyenler için yeni bir şey sunmayan Snowpiercer dizisinde, insanlığın yaşamak için tek umudu olan trende hayata tutunurken mücadele ettikleri trende görüyoruz.

48. Lost in Space:

Yayın: 2018, 3 sezon, devam ediyor.

Tür: Aksiyon, macera, gerilim.

IMDb: 7,2

Rotten Tomatoes: -

Oyuncular: Molly Parker, Toby Stephens, Maxwell Jenkins

Normalde uzay temalı bir dizinin bilim kurgu kategorisinde yer almasını beklersiniz. Ancak Lost in Space'de bilim kaygısı yok, macera dolu bir kurgu kaygısı var. Robinson ailesi, gelecekte insanlığın bir gezegene zorunlu olarak iniş yaptığı dönemde yaşıyor. Bu gezegende onları bekleyen çok fazla şey var, hep birlikte karşılaşıyoruz.

47. Living with Yourself (Kendinle Yaşamak):

Yayın: 2013, 6 sezon.

Tür: Dram

IMDb: 7,2

Rotten Tomatoes: %81

Oyuncular: Paul Rudd, Aisling Bea, Desmin Borges

Living with Yourself fragman:Marvel Sinematik Evreni filmlerinde Ant-Man olarak tanıtığımız Paul Rudd, bu ilginç komedide karşımıza başrol olarak geliyor. Herkes gibi daha iyi bir insan olmak için mücadele eden bir adamın, kendisinin daha gelişmiş bir versiyonuyla karşılaşmasını izliyoruz. Komedi dizisi ama altında varoluşsal meselelere göz kırpan derin bir hikâye sunuyor.

46. Atiye:

2 sezon yayında, devam ediyor.

Tür: Fantastik, dram, gizem

IMDb: 7,4

Rotten Tomatoes: -

Oyuncular: Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger

Netflix'in Hakan: Muhafız'dan sonraki ikinci Türk dizisi Atiye, bizi Anadolu'nun kadim tarihi ile harmanlanmış fantastik bir maceraya götürüyor. Başarılı bir ressam olan Atiye'nin binlerce yıl öncesinden bugüne uzanan hikayenin merkezinde yer aldığını görüyor, gözlerimizi bir anda Nemrut'ta ve Göbeklitepe'de açıyoruz.

45. I Am Not Ok With This:

Tamamlandı, 1 sezon yayında.

Tür: Bilim kurgu, komedi

IMDb: 7,7

Rotten Tomatoes: %87

Oyuncular: Sophia Lillis, Wyatt Oleff, Sofia Bryant

Yeni nesil IT serisindeki oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Sophia Lillis'in başrolde yer aldığı bu tuhaf bilim kurgu dizisi, bir genç kızın yetişkinliğe adım atmadan önce bazı süper güçlerini keşfetmesini konu alıyor. Yedi bölümlük mini bir dizi olan I Am Not Ok With This, kısa bir macera arayanlar için oldukça ideal.

44. Extracurricular (Müfredat Dışı):

Tamamlandı, 1 sezon yayında.

Tür: Suç, dram

IMDb: 7,6

Rotten Tomatoes: %91

Oyuncular: Kim Dong-Hee, Park Joo-Hyun, Da-bin Jung

Bir grup lise öğrencisinin para kazanmak için suç işlediği, bunun kaçınılmaz bir sonucu olarak başlarına ciddi belalar aldıklarını anlatan Extracurricular dizisi, son yıllarda pek çok dikkat çekici film ve dizinin çıktığı Güney Kore'den geliyor.

43. Chilling Adventures of Sabrina:

3 sezon yayınlandı, devam ediyor.

Tür: Dram, fantastik, korku.

IMDb: 7,7

Rotten Tomatoes: %82

Oyuncular: Kiernan Shipka, Ross Lynch, Lucy Davis

90'lı yıllarda çizgi filmleri ve dizileriyle tanıdığımız Sabrina, Türkiye'de Acemi Cadı gibi gençlik dizileriyle yerelleştirilmişti. Netflix ise işin içine epeyce yetişkinlere özel unsurlar yerleştirerek o hikâyeyi bir gerilim ve korku dramasına dönüştürdü. Meraklısına uygundur.

42. Seven Seconds (7 Saniye):

Tamamlandı, sadece 1 sezon.

Tür: Drama

IMDb: 7,7

Rotten Tomatoes: %77

Oyuncular: Clare-Hope Ashitey, Michael Mosley, David Lyons

ABD ve dünyada giderek tırmanan ırkçılık sorununa oldukça güncel bir perspektiften bakıyoruz. Siyahilerin polisler tarafından öldürüldükleri ve ayrımcılığın kanun uygulayıcıların ellerinde şekil bulduğu bir dünyada, 7 Saniye dizisi gerçekleri yüzümüze vuruyor. Pek o gerçekleri toprağa gömmek mümkün mü?

41. 13 Reasons Why:

Tamamlandı, 4 sezon yayında.

Tür: Dram, gizem.

IMDb: 7,7

Rotten Tomatoes: %52

Oyuncular: Dylan Minnette, Katherine Langford, Christian Navarro

Önce neden izlenmemesi gerektiğini söyleyelim. Bu dizi ABD'deki gençlerin intihara eğilimini ciddi oranda arttırdı (CNN). Yine de izlediği gerçeklik ile yaşadığı gerçekliği ayırt edebilenler için son derece kaliteli bir yapım. Her ne kadar eleştirmenler tarafından fazla radikal bulunduğu için düşük değerlendirmelere maruz kalsa da deliler gibi. Kız arkadaşı intihar eden bir gencin başına gelenleri izliyoruz. Hayal ve gerçek birbiriyle dans ediyor.

40. Talihsiz Serüvenler Dizisi (A Series of Unfortunate Events):

Tamamlandı, 3 sezon yayında.

Tür: Macera, komedi, dram

IMDb: 7,8

Rotten Tomatoes: %96

Oyuncular: Neil Patrick Harris, Patrick Warburton, Malina Weissman, Louis Hynes

Her çocuk ve gencin okuması gereken macera romanları sıralamasında liste başı olabilecek Talihsiz Serüvenler Dizisi, 2000'li yılların başında sinemaya uyarlanmıştı. Filmlerde Jim Carrey'in aynı anda 3-4 karaktere hayat verdiği efsane oyunculuğuna tanıklık ettik.

Dizi versiyonunda ise How I Meet Your Mother ile ünlenen Neil Patrick Harris var. Anne ve babalarını bir yangında kaybeden kardeşlerin, yeni evlerinde başlarına gelenleri ve geçmişlerindeki karanlık sırları nasıl öğrendiklerini izliyoruz. Kesinlikle eşi benzeri olmayan bir macera.

39. You:

2 sezon yayınlandı, devam ediyor.

Tür: Dram, suç, romantik

IMDb: 7,8

Rotten Tomatoes: %91

Oyuncular: Penn Badgley, Ambyr Childers, Elizabeth Lail

Muhtemelen aşk üzerine yazılan en etkieyici ve gerilim dolu Netflix draması You dizisi olabilir. Zira hikaye akışı, karakterlerin değişimi ve senaryo, gerilimi sonuna kadar hissetmenize neden oluyor. Tehlikeli bir cazibeye sahip, ileri derecede obsesif genç bir adam, aşık olduğu kadını etkilemek için hiç de beklenmedik yollara başvuruyor.

38. The Maniac:

Tamamlandı, 1 sezon yayında.

Tür: Dram, bilim kurgu, komedi.

IMDb: 7,8

Rotten Tomatoes: %84

Oyuncular: Jonah Hill, Emma Stone, Sonoya Mizuno

Bir defa bu sorunun ilk cevabı müthiş oyuncuların bulunduğu kadro. Ardından da dizinin eşsiz konusu geliyor. Eğer ciddi psikolojik sorunları tek bir ilaçla ortadan kaldırmak mümkün olsaydı ne olurdu? İşte bu sorunun cevabını aramak isteyen bir grup bilim insanının, psikolojik sorunlar yaşayan insanları nasıl laboratuvar faresine dönüştürdüğünü izliyoruz. Hayatınız boyunca yaşadığınız trajedilerin, bilinciniz ve psikolojiniz üzerinde nasıl etkili olduğunu görüyorsunuz. Bu diziyi izledikten sonra unutmak pek de mümkün değil.

37. Icarus:

Tamamlandı, 1 sezon yayında

Tür: Spor belgeseli

IMDb: 7,9

Rotten Tomatoes: %94

Katılımcılar: Thomas Bach, Scott Brandt, Don Catlin

Doping kullanan sporcuları merak ettiniz mi? Icarus belgeseli, yayınlandığı günden bu yana spor dünyasındaki çoğu sırrı ortaya çıkartan yegane kaynakların başında geliyor. Belgeselde Rus atletik doping skandalıyla ilişkili pek çok olay açığa çıkıyor, ancak profesyonel spor dallarına olan güveniniz sarsılıyor.

36. Russian Doll:

1 sezon yayında, devam ediyor.

Tür: Macera, komedi, drama

IMDb: 7,9

Rotten Tomatoes: %97

Oyuncular: Natasha Lyonne, Charlie Barnett, Greta Lee

Gittiği bir gece kulübünde ölen bir kadın, her dirilişinde aynı zaman döngüsünde yaşamaya başlıyor. Kendisini bu döngüyü kırmaya çalışırken izliyor, soluksuz bir maceraya sürükleniyoruz.

35. The OA:

Tamamlandı, 2 sezon yayında.

Tür: Dram, fantastik, gizem.

IMDb: 7,9

Rotten Tomatoes: %84

Oyuncular: Brit Marling, Jason Isaacs, Scott Wilson

Prairie adında görme engelli genç bir kadın kaybolur. 20'li yaşlarında tekrar evine dönen ve bu kez görmeye başlayan genç, birçok insana göre mucizeyi başarmıştır. Nitekim kendisinin tanık olacağı mucizeler bunlarla sınırlı değildir. Giderek olağanüstü ve daha tehlikeli bir dünyaya adım atar. Bu sırada izleyenler de 2 yıl sonra gelen 2. sezonu tek oturuşta bitirebilir.

34. El Chapo:

2 sezon yayında, devam ediyor.

Tür: Suç, dram

IMDb: 7,9

Rotten Tomatoes: %80

Oyuncular: Marco de la O, Humberto Busto, Diego Vásquez

Uyuşturucu skandalları konusunda en popüler isim Pablo Escobar'dır. Ancak işlediği suçların çetelesi Escobar'dan daha kalın olan birisi daha var. İşte bu dizide de kendisini izliyoruz. El Chapo, şu anda gerçekten de tutuklu olan büyük bir kartel patronu. Kendisi dünyanın en güvenli hapishanelerinden kaçmasını sağlayacak kadar servete sahip.

33. Unorthodox:

Tamamlandı, 1 sezon yayında

Tür: Drama

IMDb: 8,0

Rotten Tomatoes: %96

Oyuncular: Marco de la O, Humberto Busto, Diego Vásquez

32. Explained:

2 sezon yayınlandı, devam ediyor.

Tür: Suç belgeseli

IMDb: 8,1

Rotten Tomatoes: %85

Katılımcılar: Ma Anand Sheela, Osho, Philip Toelkes

YouTube videoları tadında, her bölümünde farklı bir konuya açıklık getiren Explained belgesel dizisi, dünyanın en karmaşık şeylerini bile dakikalar içinde anlamanızı sağlıyor. Listede pek çok alandan pek çok konu var. Kesinlikle izlenmesi gereken seriler arasında.

31. Orange is the New Black:

Tamamlandı, 7 sezon yayında.

Tür: Dram, komedi, macera.

IMDb: 8,1

Rotten Tomatoes: %88

Oyuncular: Taylor Schilling, Danielle Brooks, Taryn Manning

Piper Chapman adındaki bir kadının hapishaneden çıktıktan sonra yazdığı kitaba dayanan hikaye, listenin en yumuşak yapımlarından birisi. Hikayede canlandırılan gerçek kadınların çoğu hala hayatta, hatta gerçek Piper Chapman dizinin danışmanları arasında yer alıyor.

30. The Umbrella Academy:

1 sezon yayınlandı, devam ediyor.

Tür: Aksiyon, macera, komedi

IMDb: 8,1

Rotten Tomatoes: %77

Oyuncular: Aidan Gallagher, Ellen Page, Tom Hopper

Yeni dönem macera ve gençlik dizilerini sevenlerin son favorisi bu dizi oldu. Bir grup süper kahramanı evlat edinen vefakar bir baba (X-Men'den hallice) onları dünyayı kurtarlamaları için eğitiyor.

29. Suburra:

Tamamlandı, 2 sezon yayında.

Tür: Aksiyon, suç.

IMDb: 8,1

Rotten Tomatoes: %100

Oyuncular: Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara, Eduardo Valdarnini

İtalyan mafyalarını bilirsiniz. Peki ya onlara dair yakın tarihli gerçek bir hikâyeyi baştan sona kadar izleseniz. Roma kentinin yakınlarındaki bir sahil kasabasında gerçekleşen organize suçlar, bu suçlara göz yuman politikacılar ve o bölgede eli bulunan Vatikan arasındaki gerilim dolu bir öykü ile karşılaşacaksınız. Netflix'in İtalyan dizisi Suburra, eleştirmenlerden büyük destek gördü, bizden söylemesi.

28. The End of the F***ing World:

Tamamlandı, 2 sezon yayında.

Tür: Macera, suç, komedi.

IMDb: 8,1

Rotten Tomatoes: %96

Oyuncular: Jessica Barden, Alex Lawther, Steve Oram

17 yaşında ve akranlarına göre biraz da psikopat olan James, aynı yaştaki okul arkadaşı Alyssa ile tanışır. Gerçek babasının izini süren Alyssa, James ile kendi hikâyesi arasındaki tuhaf bağlantıları keşfeder. Bizler de arkamıza yaslanıp komik, gizemli bir suç dizisi izleriz.

27. Altered Carbon:

Tamamlandı, 2 sezon yayında.

Tür: Aksiyon, dram, bilim kurgu.

IMDb: 8,1

Rotten Tomatoes: %66

Oyuncular: Chris Conner, Renée Elise Goldsberry, Joel Kinnaman

Bir roman uyarlaması olan bu diziyi izlerken, kitap okuyormuşçasına yorulabiliyorsunuz. Belki de sırf bu yüzden izleyiciyi ekrana tam anlamıyla kilitleyemiyor. Yine de senaryosu, kurgusu, üzerine kurulduğu ana öğretiler, geleceğin dünyasında nelerin olabileceğini görmek isteyenler için birebir. Sırf biz reçeteye yazdık diye izleyemeyin, darılırız.

26. Wild Wild Country:

Tamamlandı, 1 sezon yayında.

Tür: Suç belgeseli

IMDb: 8,2

Rotten Tomatoes: %85

Katılımcılar: Ma Anand Sheela, Osho, Philip Toelkes

Osho'yu mutlaka duymuşsunuzdur. Peki aslında bir tarikatınn başında olduğunu, Hindistan'dan çıkan bu tarikatın dünyayı ele geçirdiğini biliyor muydunuz? Osho tarikatının bilinmeyen yönlerini gün yüzüne çıkaran bu yapım, aklınızda tam bir deprem etkisi yaratacak. Mesela Hintlilerin neden ABD'li şirketlerde bu kadar çok görev aldıklarını öğrenecek, Osho'nun göründüğü gibi olmadığını anlayacaksınız.

25. The Witcher:

1 sezon yayınlandı, devam ediyor.

Tür: Macera, aksiyon, fantastik

IMDb: 8,2

Rotten Tomatoes: %56

Oyuncular: Henry Cavill, Freya Allan, Anya Chalotra

The Witcher fragman:Popüler fantastik roman serisi The Witcher, günümüzde daha çok oyunları sayesinde biliniyor. Netflix'in yapım haklarını satın alarak çektiği dizi ise şu an platformun IMDb puanı en yüksek dizisi oldu. Yapımda Rivialı Geralt'ı Henry Cavill canlandırıyor. Dizi IMDb'de izleyiciler tarafından çok yüksek oylar alsa da Rotten Tomatoes'daki eleştirmenler aynı fikirde değil.

24. Lucifer:

4 sezon yayında, devam ediyor.

Tür: Suç, dram, fantastik.

IMDb: 8,2

Rotten Tomatoes: %87

Oyuncular: Tom Ellis, Lauren German, Kevin Alejandr

Modern vampir hikayelerini sevenler, fantastik korku, gerilim ögelerine bayılanlar için Lucifer günümüzün en iyi dizilerinden birisi. Cehennemden dünyaya gelen Lucifer Morningstar, insanlığı "daha iyi anlamak" için ABD'nin Los Angeles kentine yerleşiyor. Sonrasını tahmin etmişsinizdir.

23. Bodyguard:

1 sezon yayında, devam ediyor.

Tür: Suç, dram, gizem.

IMDb: 8,2

Rotten Tomatoes: %94

Oyuncular: Richard Madden, Sophie Rundle, Vincent Franklin

Orta Doğu'da savaşmış bir asker olan Devid Budd, bir teröristi yakalayıp binlerce insanın hayatını kurtarınca kendisini kanıtlıyor. Güven üzerine kurulu ilişkilerin, politik olayların ustalıkla anlatıldığı bir yapım olan Bodyguard, gizemli kurgusuyla heyecanı hiç elden bırakmıyor.

22. Sex Education:

2 sezon yayında, devam ediyor.

Tür: Dram

IMDb: 8,3

Rotten Tomatoes: %91

Oyuncular: Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa

Merak etmeyin, dizinin adı aslında içeriği ile pek de uyuşmuyor. Seks terapisti bir anne ile genç bir çocuğun, okuldaki diğer gençlerin cinsellik eğitimi için bir seks kliniği kurma çabasını izliyoruz. Elbette cinsellik tabularıyla mücadele eden genç arkadaşımız bu süreçte türlü türlü komikliklere neden oluyor.

21. Kingdom:

2 sezon yayında, devam edecek.

Tür: Aksiyon, dram, gerilim.

IMDb: 8,3

Rotten Tomatoes: %89

Oyuncular: Doona Bae, Greg Chun, Jun-ho Heo

Fantastik aksiyonu bol Asya dizilerinin Netflix yorumlamasıyla karşı karşıyayız. Kralları hasta olan bir krallıkta, genç bir prens amansız bir virüse karşı mücadele veriyor. Yapımın Ssya kökenli oluşu, klişelere dünyanın en kaliteli baharatlarını karıştırmış tadı veriyor.

20. Ozark:

3 sezon yayında, devam ediyor.

Tür: Suç, dram, gizem

IMDb: 8,3

Rotten Tomatoes: %73

Oyuncular: Jason Bateman, Laura Linney, Julia Garner

Ozark'ın hikayesinde benzer bir akışı, aslında Narcos'un üçüncü sezonunda da görmüştük. Ailesiyle birlikte farklı bir kente taşınan sıradan bir muhasebecinin başı, ancak bu kadar belaya girebilirdi. Kaç yaşında olursanız olun, kendinizi ancak bu kadar aile babası hissedebilirsiniz.

19. Narcos: Mexico

2 sezon yayında, devam ediyor.

Tür: Suç, dram

IMDb: 8,4

Rotten Tomatoes: %89

Oyuncular: Diego Luna, Scoot McNairy, Michael Peña

Üç sezonluk ilk Narcos dizisi ardından, olaylara farklı bir açıdan bakan bu dizide, Pablo Escobar dışındaki bir kartelin hikâyesini izliyoruz. Dizi yine belgesel tadındaki gerçek görüntülerle olayları adeta yaşatıyor. Bu kez karşımızda Escobar'dan destek alan ve ondan daha tehlikeli boyutlara ulaşan bir kartel var. Böyle şeylerin tarihte yaşanmış olması kara bir leke. Nelerin yaşandığını görmek ise eşsiz bir deneyim.

18. BoJack Horseman:

Tamamlandı, 6 sezon yayında.

Tür: Animasyon, komedi.

IMDb: 8,5

Rotten Tomatoes: %92

Seslendirmenler: Will Arnett, Amy Sedaris, Alison Brie

BoJack Horseman, hayal gücünün ne kadar ileriye gidebileceğinin bir diğer göstergesi. Her ne kadar bir çizgi dizi olsa da filmi çıksa, yine çok sevilecek bir yapım olmayı başarabilirdi. Ele aldığı dramatik öyküyü oldukça eğlenceli şekilde işleyen dizi hakkında bir spoiler vermek, büyük yanlış olacaktır. İzleyip kendiniz görün.

17. After Life:

2 sezon yayında, devam ediyor.

Tür: Komedi, dram.

IMDb: 8,5

Rotten Tomatoes: %71

Oyuncular: Ricky Gervais, Tom Basden, Tony Way

Bir komedi dizisine kıyasla oldukça trajedik olaylar silsilesi, After Life dizisinin başlangıcına neden oluyor. Eşini kaybeden Tony isminde bir adamın sonraki komik ve esrarengiz yaşamına tanıklık ediyoruz. Yaşananlar o kadar sıra dışı ve etkileyici ki gülerken içiniz ısınacak.

16. Making a Murderer:

Tamamlandı, 1 sezon yayında.

Tür: Suç belgeseli

IMDb: 8,6

Rotten Tomatoes: %85

Katılımcılar: Dolores Avery, Steven Avery, Laura Nirider

Adalet sistemi ile insan psikolojisi arasında nasıl bir ilişki olabilir? Cevabınızı duyar gibiyiz. Suçlu oldukları konusunda tartışma yaşanan kişilerin gözünden, insanların nasıl suç işlediklerini izleyeceksiniz. Adalet sistemi, bazı insanları suça teşvik etmek konusunda oldukça büyük boşluklara sahip. İnsan psikolojisi de bu boşlukları suça eğilim göstererek dolduruyor.

15. Love, Death and Robots:

1 sezon yayında, devam ediyor.

Tür: Suç, dram

IMDb: 8,6

Rotten Tomatoes: %78

Oyuncular: ...

Her bölümü farklı bir hikâye aktaran başarılı animasyon serisinin, maksimum bölüm uzunluğu 15 dakika kadar. Başarılı olmasının sebebi ise her bölümün yaşananları uzatmadan anlatıp, konuyu dakikalar içerisinde noktalaması. Belki de 3-4 sezonluk dizi üretilebilecek, çerezlik maceralar izliyoruz.

14. La Casa de Papel:

?

3 sezon yayında, devam ediyor.

Tür: Aksiyon, suç, gizem.

IMDb: 8,6

Rotten Tomatoes: %87 (İzleyici puanı)

Oyuncular: Hollie Sokol, Tamar Pelzig, Ursula Corbero

Modern bir soygun hikâyesi olan La Casa de Papel, İspanyol Merkez Bankası'nı soyan bir grubu konu ediniyor. Dizinin her sezonu su gibi geçen bir kurguya sahip. Soygun anlatıları her ne kadar sıradanlaşsa da dizi olayı çok farklı bir şekilde ele alıyor. Kesinlikle deneyimlenmesi gerekiyor.

13. Mindhunter:

1 sezon yayında, devam ediyor.

Tür: Suç, dram, gerilim.

IMDb: 8,6

Rotten Tomatoes: %97

Oyuncular:Jonathan Groff, Holt McCallany, Anna Torv.

1970'li yılların sonlarına doğru bir zincirleme cinayet vakasını araştıran iki FBI ajanı, tahmin ettiklerinden de büyük bir olayın ortasında kalıyorlar. Gerçek hikayeden uyarlanan dizi, sıradan polisiye dizilerinin üzerinde bir kaliteye sahip.

12. The Crown:

3 sezon yayında, devam ediyor.

Tür: Drama

IMDb: 8,7

Rotten Tomatoes: %89

Oyuncular: Claire Foy, Olivia Colman, Imelda Staunton

İngiliz Kraliyeti'nin varisi II. Elizabeth'in gençlik yıllarını izlediğimiz bu dizide, kraliyet kelimesinin tam karşılığını görüyoruz. Her ne kadar İngiliz propagandasından geçilmese de başarılı bir dizi olarak akıllara kazınıyor.

11. The Haunting of Hill House:

Tamamlandı, 1 sezon yayında.

Tür: Dram, korku, gizem.

IMDb: 8,7

Rotten Tomatoes: %92

Oyuncular: Michiel Huisman, Carla Gugino, Henry Thomas, Elizabeth Reaser

Haunting of Hill House, ortalamanın üzerinde bir başarıya sahip. Aldığı yorumlar, belki korku türünün en iyi örneklerinden birisi olduğunu gösteriyor. Yapımcıların hikâyeyi bir sinema filminde heba etmeyip dizi dünyasını seçmiş olmaları büyük cesaret.

10. House of Cards:

Tamamlandı, 6 sezon yayında.

Tür: Dram

IMDb: 8,7

Rotten Tomatoes: %78

Oyuncular: Kevin Spacey, Michel Gill, Robin Wright

Siyaset dünyasının sınırlarını anlamanızı sağlayan House of Cards, sert bir biçimde politik gerilim işleyen bir baş yapıttı. Oyunculukların her daim üst düzeyde olduğu dizinin kırılma noktası, başrol Kevin Spacey'in değişmesiydi. Skandallardan kaynaklanan bu haklı değişim, dizinin sonunu getirdi. Yine de baştan sona izlenmesi gereken yapımlardan.

9. Stranger Things:

3 sezon yayında, devam ediyor

Tür: Dram, fantastik, korku.

IMDb: 8,7

Rotten Tomatoes: %95

Oyuncular: Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Winona Ryder

Bir takım tuhaf olaylarla, bir takım tuhaf insanların dizisi Stranger Things, tam bir kült haline geldi. Basit bir gençlik dizisini, eşsiz bir gerilim ve korku unsurlarıyla birleştiren Netflix'in en iyi ve en kârlı işlerinden birisi oldu. Dizinin 3. sezonu olayı Rusya'ya kadar taşıdı ve Çernobil felaketiyle bağlantılı olacağını konuşuluyor.

8. Better Call Saul:

5 sezon yayında, devam ediyor.

Tür: Suç, drama.

IMDb: 8,7

Rotten Tomatoes: %97

Oyuncular: Bob Odenkirk, Rhea Seehorn, Jonathan Banks

AMC'nin efsane dizisi Breaking Bad'in spin-off'u niteliğinde olan Better Call Saul, daha sonradan Netflix orijinal dizisi olarak yayın hayatına devam etti. Breaking Bad dizisinde ana kahramanlarımızın paçasını kurtardığı kadar onları belaya da sürükleyen, kurnaz avukat Saul Goodman'ın hikayesini izlemeye devam ediyoruz. Dizinin en az Breaking Bad kadar iyi olduğunu söylemesek olmaz.

7. The Queen's Gambit:

Tamamlandı, 1 sezon yayında.

Tür: Drama

IMDb: 8,7

Rotten Tomatoes: %97

Oyuncular:Anya Taylor-Joy, Chloe Pirrie, Harry Melling

Sıra dışı bir satranç oyuncusunun çocukluğundan itibaren hayatının önemli anlara tanık olduğumuz The Queen's Gambit dizisi, Netflix'in son yıllarda yayınladığı en dikkat çekici işlerden birisiydi. Satrancı sevmeyenlere bire satranç sevdiren hikaye anlatımı ile hâlâ izlememiş olanlar için büyük bir lütuf.

6. Narcos:

Tamamlandı, 3 sezon yayında.

Tür: Aksiyon, macera, suç.

IMDb: 8,8

Rotten Tomatoes: %89

Oyuncular: Pedro Pascal, Wagner Moura, Boyd Holbrook

Netflix'in belki de en iddialı projelerinden olan Narcos, ünlü uyuşturucu karteli Pablo Escobar'ın öyküsüne odaklanıyor. Bu öykü, sıradan öykülerden daha kanlı ve soluksuz. Escobar'ın sonunu konuya ilgi duyan herkes biliyor, ancak o acınası sona nasıl ulaştığını, gerçek görüntülerle bu dizi ilk defa göstermişti. Narcos, böyle bir girişin ardından Escobar ve sonrasına odaklanan hikâyelerle devam ediyor. İki sezonluk bu giriş dizisi ise güzel bir başlangıç tavsiyesi.

5. Black Mirror (Kara Ayna):

Yayın: 2017, 3 sezon, devam ediyor.

Tür: Dram, bilim kurgu, gerilim.

IMDb: 8,8

Rotten Tomatoes: %83

Oyuncular: ...

Modern dünyayı, popüler kültürü, bilgi endüstrisini eleştirirken, aynı zamanda Netflix'te yayımlanarak çelişkilere neden olan dizidir. Bazı bölümleri üzerine kitaplar yazılabilir, tek başlarına ayrı dizilerin konuları olabilirler. İzleyin, düşünün, konuşun ve asla unutmayın: ''Korku, insânlara istediğini yaptırabilmek için kıymetli bir araçtır."

4. Peaky Blinders:

6 sezon yayında, devam ediyor.

Tür: Suç, dram

IMDb: 8,8

Rotten Tomatoes: %93

Oyuncular: Cillian Murphy, Paul Anderson, Helen McCrory

1919 yılında İngiltere'nin Birmingham kentindeyiz. Thomas Shelby liderliğindeki bir grup gangsterin şehri ele geçirme macerasını izliyoruz, ancak ne izlemek... 2013 başlayan dizi, Netflix bünyesinde geçtikten sonra çiçek gibi açıldı. Eğer suç dizilerinden ve dönem dizilerinden hoşlanıyorsanız, göz atın deriz.

3. Dark:

Tamamlandı, 3 sezon yayında

Tür: Suç, dram, gizem, bilim kurgu.

IMDb: 8,8

Rotten Tomatoes: %88

Oyuncular: Oliver Masucci, Karoline Eichhorn, Jördis Triebel

Küçük bir Alman kasabası Winden'de geçen Dark, bir çocuğun kaybolmasıyla birlikte yaşanan gizemli olaylar bütününü konu alıyor. Dark, son dönemin en çok konuşulan dizilerinden biri. Yakında üçüncü sezonu geliyor, merakla bekliyoruz.

2. The Last Dance:

Tamamlandı, 1 sezon yayında.

Tür: Spor

IMDb: 9,2

Rotten Tomatoes: %96

Oyuncular: ...

Spor tarihinin en etkili isimlerinden basketbol oyuncusu Michael Jordan'ın parladığı döneme ve forma giydiği takım Chicago Bulls ile yaşadıklarına yakından bakıyoruz. 1990'lı yıllarda basketbolun dünya çapındaki yükselişine ön ayak eden olaylar, gördüğünüz en iyi diziden daha iyi hisler yaşatabilir.

1. Our Planet (Gezegenimiz):

Tamamlandı, 1 sezon yayında.

Tür: Suç belgeseli

IMDb: 9,3

Rotten Tomatoes: %85

Katılımcılar: Ma Anand Sheela, Osho, Philip Toelkes

Belgeselin mesajı ise şu: İlk defa, Dünya'da yaşayan bir tür, geleceğin nasıl olacağını belirleyecek. O tür biziz. Belgesel, insanların kendilerine Dünya için ne yaptıklarını, ne yapılması gerektiğini sormalarını sağlıyor. Karmaşık bir mesele ama bu belgesel size konuyu çok iyi anlatacak.