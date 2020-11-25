En güzel kahvaltılık tarifler! Kahvaltılık sos tarifi, Kolay kahvaltılık tarifler, kahvaltılık pankek tarifi
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En güzel kahvaltılık tarifler! Kahvaltılık sos tarifi, Kolay kahvaltılık tarifler, kahvaltılık pankek tarifi

25.11.2020 13:07 | Son Güncelleme: 25.11.2020 13:13
En güzel kahvaltılık tarifler! Kahvaltılık sos tarifi, Kolay kahvaltılık tarifler, kahvaltılık pankek tarifi

Kahvaltı güne mutlu başlamanın en büyük sırrıdır! Bunu yalnızca kahvaltı tutkunları değil, bilim adamları da söylüyor. Güne kahvaltıyla başlamak insanı daha dinç ve daha başarılı yapar. Gelin en önemli öğüne birbirinden farklı ve lezzetli kahvaltılık tarifler ile lezzet katalım. En güzel kahvaltılık tarifler burada!

Beslenme insanın temel ihtiyacıdır evet ama şairin de dediği gibi "Yemek yemek üstüne ne düşünürsünüz bilmem ama kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı!" Her kahvaltı aşığı bilir ki; özellikle hafta sonları gece yatarken bile sabah kahvaltıda ne yiyeceğim diye düşünmek bile insanın ağzını sulandırır. Kahvaltı sevgisi bambaşka olanlar için işte birbirinden güzel kahvaltılık tarifler! Kahvaltılık sos tarifleri, kahvaltılık yumurta tarifleri ve daha nicesi..

En güzel kahvaltılık tarifler! Kahvaltılık sos tarifi, Kolay kahvaltılık tarifler, kahvaltılık pankek tarifi

KAHVALTILIK TARİFLER

En güzel sabahlar güzel bir kahvaltıyla başlar. Kahvaltının olmazsa olmazları domates, salatalık, peynir ve zeytinin yanı sıra hem kendinizi hem de misafirlerinizi mutlu edecek farklı kahvaltılık tarifler sayesinde sofradan hiç kalkmamayı dileyeceksiniz.

KAHVALTILIK SOS TARİFLERİ

Sabah kahvaltısının olmazsa olmazları peynire, zeytine ve reçellere yeni bir alternatif getiriyoruz: Kahvaltılık sos! Kahvaltılık sos çeşitleri tarifi içerisinde birbirinden güzel seçenekler var. Bunları sıcacık ekmekle, kreple ya da pişiyle yanında bir de sıcak çayla yediğinizde sadece kahvaltıda değil, her öğün tüketmek isteyeceksiniz!

En güzel kahvaltılık tarifler! Kahvaltılık sos tarifi, Kolay kahvaltılık tarifler, kahvaltılık pankek tarifi

Muhammara

Kahvaltılık sos tarifi dendiğinde akla ilk gelen isimdir Muhammara! Bu tariften 2 adet büyük kavanoz çıkmaktadır. Muhammara buzdolabında iyi saklandığı takdirde aylarca tüketilebilir.

Malzemeler:

  • 1 su bardağı domates salçası
  • 1 su bardağı biber salçası
  • 1 su bardağı sızma zeytinyağı
  • 6 diş sarımsak
  • 2 su bardağı bayat ekmek kırıntısı (Eğer yoksa galeta unu da tercih edilebilir.)
  • 1 su bardağı ceviz içi (Tercihen havanda dövebilir ve çıkan yağı da sosun içerisinde kullanabilirsiniz.)
  • 2 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 2 çay kaşığı pul biber

Yapılışı:

Mutfak robotunun içerisine domates salçası, biber salçası, ekmek kırıntısı, cevizleri, soyulmuş sarımsakları, baharatları ve sızma zeytinyağını ekleyelim ve robotu çalıştıralım. Tüm malzemeler püre haline gelene kadar bu işleme devam edelim. İşte bu kadar! Daha sonra kavanozlara koyarak saklayabilir ve servis edileceği zaman tercihe göre zeytinyağı, nar ekşisi ve cevizle tatlandırabilir, süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!

En güzel kahvaltılık tarifler! Kahvaltılık sos tarifi, Kolay kahvaltılık tarifler, kahvaltılık pankek tarifi

Kahvaltılık Domates Sosu

Ekmek üstü lezzetlerin en sevilenlerinden biri bu kahvaltılık sostur. Bu tariften de 2 büyük kavanoz sos elde edilecektir. Bu sos ayrıca makarnalarda ve atıştırmalık yanı sos olarak da kullanılabilir.

Malzemeler:

  • 1,5 kilo domates
  • 2 diş sarımsak
  • 4 adet kapya biber
  • 6 adet sivri biber
  • 1 tutam maydanoz
  • 4 yemek kaşığı sirke (tercihen elma sirkesi)
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • Yarım tatlı kaşığı kaya tuzu
  • İsteğe bağlı kekik

Yapılışı:

Domateslerin kabuklarını soyduktan sonra mutfak robotundan geçirelim. Püre haline geldikten sonra tencerenin içine alalım ve altını açalım. Biberleri yıkayıp temizleyelim, sarımsakları soyalım ve bunları da mutfak robotundan çektikten sonra domateslere ekleyelim. Sos suyunu çekip koyulaşmaya başladıktan sonra içerisine zeytinyağını, sirkesini, kekiğini ve tuzunu da ilave edelim. Son olarak maydanozu da ince ince kıyıp içine ekleyelim ve son kez karıştırdıktan sonra ocaktan alalım.

Kavanozlara sıcak sıcak koyduktan sonra kapağı iyice kapatalım ve ters çevirelim. Soğuyana kadar ışık görmeyen bir yerde bu şekilde kalsın. Soğuduktan sonra servise hazır! Afiyet olsun.

Kahvaltının En Tatlı Yanı: Fındık Ezmesi ve Fıstık Ezmesi

Yediden yetmişe herkesin kahvaltıda en sevdiği tatlılar hiç şüphesiz fındık ve fıstık ezmeleridir. Dışarıda satılan koruyucu maddeli ezmeler yerine evde kendi yapacağınız fındık ve fıstık ezmeleriyle hem siz hem de çocuklarınız sağlıkla bu tatlı keyfe ulaşabilirsiniz!

En güzel kahvaltılık tarifler! Kahvaltılık sos tarifi, Kolay kahvaltılık tarifler, kahvaltılık pankek tarifi

Fıstık Ezmesi

Malzemeler:

600 gram kavrulmuş yer fıstığı

2 yemek kalığı süzme bal

1 yemek kaşığı pekmez

Bir çay kaşığının ucuyla tuz

Yapılışı:

Yer fıstıklarını eğer kendiniz soyacaksanız biraz fırında bekletebilirsiniz. Daha rahat soyulacaktır. Daha sonra kabuklarından tek tek ayıkladığınız fıstıkları mutfak robotuna alın. Üzerine bal, pekmez ve tuzu ekleyin. Eğer daha tatlı olmasını isterseniz kendi damak zevkinize göre bal ve pekmez oranını arttırabilirsiniz.

Tüm malzemeleri robottan püre haline gelecek şekilde çekin. Fıstıklar bırada yağını salacaktır. O yüzden kesinlikle ekstra bir yağ eklemeyin. Yağını iyice saldıktan sonra tüketime hazır olacaktır. Hemen tüketebilir ya da kavanoza koyarak saklayabilirsiniz.

En güzel kahvaltılık tarifler! Kahvaltılık sos tarifi, Kolay kahvaltılık tarifler, kahvaltılık pankek tarifi

Fındık Ezmesi

Malzemeler:

  • 250 gram kavrulmuş fındık içi
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı pekmez (tercihen üzüm pekmezi)
  • 3 yemek kaşığı toz şeker (tercihen esmer şeker)

Yapılışı:

Eğer çiğ fındık içi kullanacaksanız ilk olarak teflon bir tavada yakmadan fındıkları kavurun. Daha sonra soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra mutfak robotuna alın ve çekin. Çekilen fındıkların üzerine tereyağını, pekmezi ve şekeri de ekleyerek tekrar çekin. Fındık ezmeniz hazır! Kavanoza koyarak saklayabilir ya da hemen tüketebilirsiniz!

En güzel kahvaltılık tarifler! Kahvaltılık sos tarifi, Kolay kahvaltılık tarifler, kahvaltılık pankek tarifi

YUMURTALI KAHVALTILIK TARİFLER

Kahvaltının en olmazı yumurtadır. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Haşlaması, kızartması derken yumurta kahvaltıda klasikleşmiştir. Aşağıda verilen tarifler sayesinde klasik yumurta tariflerini bir süre rafa kaldırıyoruz!

En güzel kahvaltılık tarifler! Kahvaltılık sos tarifi, Kolay kahvaltılık tarifler, kahvaltılık pankek tarifi

Puf Puf Kabaran Peynirli Omlet Tarifi

Kahvaltılık omlet tarifleri arasında bu omleti diğerlerinden ayıran şey kabarık olması! Bunun için yumurtaları çatalla değil mikserle çırpmak gerekiyor.

Malzemeler:

  • 4 adet yumurta
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • Yarım çay bardağı beyaz peynir ya da lor peyniri
  • Bir tutam maydanoz
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

Derin bir kabın içerisinde yumurtaları iyice mikser yardımıyla çırpalım. Baharatları da ekleyerek çırpmaya devam edelim. Kabarcıklar çıkana kadar devam edelim ve maydanoz ile peyniri ekleyelim. Tavayı ısıtalım ve tereyağıyla zeytinyağını ekleyerek kızdıralım. Yumurtayı ekleyelim ve altı kabarana kadar bekleyelim. Altı kabarınca ikiye katlayalım ve böyle bir süre daha pişirelim. Daha sonra sıcak olarak servis edebilirsiniz.

En güzel kahvaltılık tarifler! Kahvaltılık sos tarifi, Kolay kahvaltılık tarifler, kahvaltılık pankek tarifi

Kahvaltının Olmazsa Olmazı: Menemen!

Soğanlı mı olur, soğansız mı olur tartışmasını bilemeyiz ama kahvaltı kesinlikle menemenli olur! Tercihe göre içerisinde sucuk, üzerinde kaşar da olursa mis gibi olur. Menemenin en önemli malzemesi domatestir. Eğer mevsimiyse mis kokulu taze domates, kışın ise hazırlanan domates konserveleriyle menemenin lezzetini arttırabilirsiniz. İşte kahvaltılık menemen tarifi!

Malzemeler:

  • 4 adet sivri biber
  • 1 adet kırmızı kapya biberi (tercihe göre)
  • 4 adet domates (ya da domates konservesi)
  • 1 adet küçük soğan
  • 4 adet yumurta
  • Zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber
  • Toz biber
  • Tercihe göre ince doğranmış maydanoz

Yapılışı:

Zeytinyağını tavaya alalım ve küçük küçük doğranmış kuru soğanları kavurmaya başlayalım. Soğanlar pembeleşince sivri biberleri ve kullanacaksak kapya biberleri de ekleyerek kavurmaya devam edelim.

Biberler de kavrulmaya başladıktan sonra kabuklarını soyup doğradığımız domatesleri de ekleyelim ve biraz karıştırdıktan sonra tavanın kapağını kapatalım. Bu sayede istediğimiz sulu ve yumuşak sosu elde edeceğiz.

Domatesler de yumuşadıktan sonra da yumurtaları domateslerin üzerine kıralım ve karıştıralım. Piştikten sonra tercihe bağlı olarak maydanoz ekleyerek servis edelim. Afiyet olsun!

En güzel kahvaltılık tarifler! Kahvaltılık sos tarifi, Kolay kahvaltılık tarifler, kahvaltılık pankek tarifi

KAHVALTILIK PANKEK TARİFİ

Pancake son yıllarda Türkiye'de en çok tercih edilen kahvaltılık hamur işlerinden biri. Yurt dışından soframıza gelen kahvaltılık pankek tarifi hem tadıyla hem de görüntüsüyle iştah açıyor. Hem tuzlu hem de tatlı yancılarıyla tercih edilen pankekler arasında en kolay ve en lezzetli tarifi sizin için bulduk.

En güzel kahvaltılık tarifler! Kahvaltılık sos tarifi, Kolay kahvaltılık tarifler, kahvaltılık pankek tarifi

Pancake Tarifi

Malzelemer:

  • 2 adet yumurta
  • Yarım su bardağı toz şeker
  • 2 su bardağı un
  • 1,5 su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • Bir tutam tuz

Yapılışı:

Derin bir karıştırma kabının içerisine yumurtaları ve şekerleri alalım ve iyice çırpalım. Mikser yardımıyla çırparsak hem daha iyi kabaracaktır hem de şekerler çok daha iyi eriyecektir.

Şekerler eriyip krema kıvamına geldikten sonra sıvı yağı ve sütü de koyarak çırpmaya devam edelim. Sıvı malzemeler iyice çırpıldıktan sonra kuru malzemelere geçelim.

Unu karışımın içerisine eleyerek ekleyelim. Unun elenmesi sayesinde hem topaklanma olmaz hem de daha kabarık bir pankek tarifi elde etmiş oluruz. Unun ardından tuzu, kabartma tozu ve vanilini de karışıma ekleyelim ve pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpalım.

Krep tavasına 2 kaşık ayçiçek yağı ekleyelim ve yağ kızdıktan sonra küçük bir kepçe yardımıyla pankekleri tavaya koyalım. Pankekler üzerinde kabarcıklar olana kadar altını pişirelim, göz göz olunca diğer tarafı da aynı şekilde pişirelim. Spatula yardımıyla kontrol edelim ve renkleri değişince ocaktan alalım.

Tüm hamur bitene kadar aynı işlemi yapalım. En kolay pankek tarifi ile pankekleriniz hazır. Afiyet olsun!

En güzel kahvaltılık tarifler! Kahvaltılık sos tarifi, Kolay kahvaltılık tarifler, kahvaltılık pankek tarifi

Kahvaltının Vazgeçilmez Hamur İşi: Pişi

Pişi aslında çocukluğumuzdan hatırladığımız hamur kızartması. Kahvaltı sofralarında ekmeği bile sollayan pişinin en büyük şikayeti yağ çekmesidir. Aşağıda verdiğimiz pişi tarifi kesinlikle yağ çekmiyor ve yapması da çok kolay!

En güzel kahvaltılık tarifler! Kahvaltılık sos tarifi, Kolay kahvaltılık tarifler, kahvaltılık pankek tarifi

KAHVALTILIK PİŞİ TARİFİ

Malzemeler:

  • 1 paket instant maya (Yoksa yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz)
  • 4 su bardağı un
  • 400 ml (2 su bardağı) ılık su
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Yarım fincan sıvı yağ

Yapılışı:

Öncelikle pişinin hamurunu hazırlamak için geniş bir kaba suyumuzu alalım ve mayayı ekleyip iyice karıştıralım ve tuzu ekleyelim. Maya iyice eridikten sonra unu yavaş yavaş ve eleyerek ekleyelim. Unun eklenmesi hamurun pürüzsüz olmasını sağlayacaktır. Hamur ne kadar pürüzsüz olursa o kadar iyi kızarır. Bütün unu ekledikten sonra iyice yoğuralım. Birkaç damla da sıvı yağ damlatarak hamurun toparlanmasını sağlayalım. Daha sonra üzerini kapatalım ve yaklaşık 1 saat mayalanması için dinlenmeye bırakalım.

Hamur hazır olunca bir tavanın içinde sıvı yağı iyice kızdıralım. Hamurdan parçalar koparalım elimizle açıp düzleştirerek yağın içerisine atalım. Hamur gözünüze ince gelmesin, yağa girince kabaracaktır. Her iki taraflarını da pişirdikten sonra sıcak sıcak servis edelim. Afiyet olsun!

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