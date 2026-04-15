İran'da abluka depremi! 36 saat içinde tüm ticaret durduruldu

ABD, İran’a yönelik baskıyı yeni bir boyuta taşıyarak deniz ablukasını devreye soktu. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Oramiral Brad Cooper, İran limanlarına yönelik ablukanın “tamamen uygulandığını” açıkladı.

36 SAATTE EKONOMİK TRAFİK DURDURULDU

Cooper, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ablukanın başlamasından sonraki 36 saat içinde İran’a deniz yoluyla yapılan tüm ticaretin durdurulduğunu belirtti. Açıklamada, “ABD güçleri, İran’a denizden giren ve çıkan ekonomik ticareti tamamen durdurdu” ifadelerine yer verildi.

ABD’li yetkililer, İran ekonomisinin yaklaşık yüzde 90’ının deniz ticaretine bağlı olduğuna dikkat çekerek, bu hamlenin Tahran üzerindeki ekonomik baskıyı ciddi şekilde artıracağını vurguladı.

ATEŞKES ÇÖKTÜ, ABLUKA BAŞLADI

ABD ordusu, İran limanlarına yönelik ablukayı pazartesi günü başlattı. Bu kararın, hafta sonu ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı ve başarısızlıkla sonuçlanan barış müzakerelerinin ardından alındığı bildirildi.

Trump yönetimi, İran’la yürütülen diplomatik sürecin çökmesi sonrası askeri ve ekonomik baskıyı eş zamanlı artırma stratejisini devreye soktu.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

Uluslararası basında yer alan değerlendirmelere göre, ABD’nin deniz ablukası kararı, İran’ın enerji ihracatı ve dış ticaretini doğrudan hedef alıyor. Uzmanlar, bu adımın özellikle petrol sevkiyatlarını etkileyerek küresel enerji piyasalarında dalgalanmalara yol açabileceğini belirtiyor.

Öte yandan İran’dan henüz resmi bir geri adım sinyali gelmezken, Tahran yönetiminin bu hamleye nasıl karşılık vereceği merak konusu.

KÜRESEL ETKİ BEKLENTİSİ

Analistler, ABD’nin uyguladığı ablukanın sadece İran’ı değil, Orta Doğu’daki ticaret hatlarını ve küresel lojistik akışını da etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmelerin yakından izlendiği ifade ediliyor.