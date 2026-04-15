Taksim’de sahte ayakkabı baskını! Görüntüleri 100 bin takipçili hesabından paylaştı
Taksim’de ünlü markaların sahte ayakkabılarını satan bir işletmeye düzenlenen baskında çok sayıda ürüne el konuldu. Polis ekiplerinin dükkanda yaptığı arama ve ürünleri topladığı anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada 100 binden fazla takipçisi bulunan işletmenin, baskın görüntülerini kendi hesabından paylaşması dikkat çekti. Olay kısa sürede gündem olurken, sahte ürün satışına yönelik denetimlerin artabileceği belirtildi.
İstanbul Taksim’de ünlü markaların taklit ayakkabılarını satan bir işletmeye düzenlenen baskında çok sayıda ürüne el konuldu. Operasyon anları ise sosyal medyada geniş yankı buldu.
BASKIN ANI KAMERADA
Görüntülerde, polis ekiplerinin dükkana girerek arama yaptığı ve raflarda bulunan çok sayıda ayakkabıyı tek tek incelediği görülüyor. İşletmede bulunan ürünlerin büyük bölümünün dünyaca ünlü markaların taklitleri olduğu dikkat çekiyor.
ÜRÜNLERE EL KONULDU
Operasyon sırasında ekiplerin sahte olduğu değerlendirilen ayakkabıları toplayarak çuvallara doldurduğu ve iş yerinde detaylı inceleme yaptığı anlar kameraya yansıdı. İşletmede bulunan ürünlerin tamamına yakınına el konulduğu öğrenildi.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Sosyal medyada 100 binden fazla takipçisi bulunan işletme sahibi ya da çalışanının, baskın anlarını kendi hesabından paylaştığı görüldü. Görüntüler kısa sürede yayılarak gündem oldu.
TAKLİT ÜRÜNLERE DENETİM ARTABİLİR
Uzmanlar, özellikle turistik bölgelerde sahte ürün satışına yönelik denetimlerin artırılabileceğine dikkat çekerken, bu tür operasyonların devam edebileceği değerlendiriliyor.