Taksim'de sahte ayakkabı baskını! Görüntüleri 100 bin takipçili hesabından paylaştı

Taksim’de ünlü markaların sahte ayakkabılarını satan bir işletmeye düzenlenen baskında çok sayıda ürüne el konuldu. Polis ekiplerinin dükkanda yaptığı arama ve ürünleri topladığı anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada 100 binden fazla takipçisi bulunan işletmenin, baskın görüntülerini kendi hesabından paylaşması dikkat çekti. Olay kısa sürede gündem olurken, sahte ürün satışına yönelik denetimlerin artabileceği belirtildi.

  • İstanbul Taksim'de ünlü markaların taklit ayakkabılarını satan bir işletmeye düzenlenen baskında çok sayıda ürüne el konuldu.
  • Sosyal medyada 100 binden fazla takipçisi bulunan işletme sahibi veya çalışanı, baskın anlarını kendi hesabından paylaştı.
  • İşletmede bulunan ürünlerin tamamına yakını sahte olduğu değerlendirilerek el konuldu.

İstanbul Taksim’de ünlü markaların taklit ayakkabılarını satan bir işletmeye düzenlenen baskında çok sayıda ürüne el konuldu. Operasyon anları ise sosyal medyada geniş yankı buldu.

BASKIN ANI KAMERADA

Görüntülerde, polis ekiplerinin dükkana girerek arama yaptığı ve raflarda bulunan çok sayıda ayakkabıyı tek tek incelediği görülüyor. İşletmede bulunan ürünlerin büyük bölümünün dünyaca ünlü markaların taklitleri olduğu dikkat çekiyor.

ÜRÜNLERE EL KONULDU

Operasyon sırasında ekiplerin sahte olduğu değerlendirilen ayakkabıları toplayarak çuvallara doldurduğu ve iş yerinde detaylı inceleme yaptığı anlar kameraya yansıdı. İşletmede bulunan ürünlerin tamamına yakınına el konulduğu öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Sosyal medyada 100 binden fazla takipçisi bulunan işletme sahibi ya da çalışanının, baskın anlarını kendi hesabından paylaştığı görüldü. Görüntüler kısa sürede yayılarak gündem oldu.

TAKLİT ÜRÜNLERE DENETİM ARTABİLİR

Uzmanlar, özellikle turistik bölgelerde sahte ürün satışına yönelik denetimlerin artırılabileceğine dikkat çekerken, bu tür operasyonların devam edebileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

LAN ADİMAS MIKE KADIKÖY BALIKÇILAR ÇARŞISINDA 50 YILDIR SATILIYO HERKEŞİN ÖNÜNDE ?

Haber YorumlarıBekir Soysal:

Şive doğulu onların bazıları haramı haram saymaz.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

