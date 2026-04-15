Siirt'te annesinin cenaze törenine katılan Fadıl Akgündüz ile ekipler arasında tartışma

Annesinin vefat etmesi üzerine cezaevinden tören için getirildiği Siirt'te "Jet Fadıl" olarak bilinen Fadıl Akgündüz ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Bulunduğu cezaevinden izinle çıkarılarak güvenlik eşliğinde Siirt'e getirilen Akgündüz, cami önünde araçtan indirildiği sırada görevlilerle tartıştı. İddiaya göre, Akgündüz'ün bazı talepleri üzerine başlayan anlaşmazlık, büyüyerek tartışmaya dönüştü. Güvenlik ekipleri duruma müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan gerginliğin ardından cenaze programı planlandığı şekilde devam etti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
