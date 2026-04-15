Soruşturma izni sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 8 belediye çalışanı hakkında verilen soruşturma izni kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Soruşturma gerekçesi olarak, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde belediye imkanlarının kampanya faaliyetlerinde kullanıldığı iddiası gösterildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SORUŞTURMA İZNİ VERDİ

Mülkiye müfettişlerinin yaptığı inceleme sonrası, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi imzasıyla 24 Şubat 2026 tarihinde soruşturma izni verildi. Kararın ardından süreç resmen başlatıldı.

ABB: HUKUK ZORLANIYOR

Kararın kamuoyuna yansımasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, somut delil bulunmadan soruşturma izni verilmesinin hukuka aykırı olduğu savunuldu. Açıklamada, “Ortada somut bir delil bulunmaksızın soruşturma izni verilmesi hukukun zorlanmasıdır” ifadeleri yer aldı.

"Seçim dönemlerinde dahi kamu kaynaklarının kullanılmaması yönünde hassasiyet gösterilmiş; Mansur Yavaş, kampanya sürecinde belediye başkanlığı maaşını dahi almamıştır. Kamu imkânları ile siyasi faaliyetler arasında kesin bir ayrım yapılmasını sağlamıştır." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada "Nitekim bu konunun bir televizyon programında gündeme gelmesi üzerine, herhangi bir tereddüde mahal bırakmamak adına konu bizzat kendisi tarafından teftişe sevk edilmiş, yapılan incelemelerde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır." denildi.

YAVAŞ’TAN SERT TEPKİ: GELSİNLER BAKALIM

Soruşturma izni sonrası Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin’e konuşan Mansur Yavaş, sürece tepki gösterdi. Yavaş, Danıştay’a başvuracaklarını belirterek perşembe günü basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Yavaş açıklamasında, “Bir ilgisi bulunmamış diyorlar ama ‘olsun, bir deneyelim’ anlayışı var. Danıştay’a başvuruyoruz. Perşembe günü tüm detayları, İçişleri Bakanı’nın kimlere ne dediğini belgeleriyle anlatacağım” dedi.

Son dönemde belediyeye yönelik denetimlerin arttığını ifade eden Yavaş, “Müfettişler geliyor, inceliyor, bir olumsuzluk bulamayınca ‘bir kez daha inceleyin’ deniliyor. Gelsinler bakalım. Korktuğumuz bir durum yok” ifadelerini kullandı.

Yavaş, açıklamasının devamında, “Herkes bu çifte standardı görüyor. Devlette böyle olmamalı” dedi.

