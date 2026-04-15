Pakistan Başbakanı Şerif'ten Türkiye hamlesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında olası ikinci tur barış müzakereleri öncesi Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye’yi kapsayan diplomasi turuna çıkıyor. 15-18 Nisan tarihleri arasındaki ziyaret kapsamında Şerif, Türkiye’de Antalya Diplomasi Forumu’na katılacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. Temaslarda bölgesel barış ve güvenlik konuları ele alınacak. Türkiye ayağı, kritik görüşmeler açısından öne çıkıyor.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında olası ikinci tur barış görüşmeleri öncesinde Orta Doğu ve Türkiye’yi kapsayan kritik bir diplomasi turuna çıkıyor.

3 ÜLKEYİ KAPSAYAN ZİYARET

Pakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Şerif, 15-18 Nisan 2026 tarihleri arasında Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

GÜNDEM: BARIŞ VE GÜVENLİK

Şerif’in Suudi Arabistan ve Katar’daki temaslarında, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel barış ve güvenlik konularını ele alacağı bildirildi. Görüşmelerin, özellikle Orta Doğu’daki gerilim ve ABD-İran hattındaki gelişmeler çerçevesinde önem taşıdığı değerlendiriliyor.

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU’NA KATILACAK

Şerif, Türkiye ziyaretinde Antalya Diplomasi Forumu’na katılacak. Forum kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi beklenen Şerif’in, diğer liderlerle de ikili görüşmeler gerçekleştireceği açıklandı.

HEYETTE ÜST DÜZEY İSİMLER VAR

Ziyarette Pakistan Başbakanı’na, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Muhammed İshak Dar da eşlik edecek.

KRİTİK ZAMANLAMA

Ziyaretin, ABD ile İran arasında yapılması beklenen ikinci tur barış görüşmeleri öncesine denk gelmesi dikkat çekti. Bu durum, Şerif’in temaslarının bölgesel diplomasi açısından kritik bir rol oynayabileceği yorumlarına neden oldu.

Erdem Aksoy
Haberler.com
