Pınar Deniz’den sarsan sözler: Babam hayattayken morga konmuş
Pınar Deniz, katıldığı programda ailesine dair bilinmeyenleri ilk kez anlattı. Beyrut’ta iç savaş sırasında ağır yaralanan babasının, hastanede ölü sanılarak morga kaldırıldığını söyleyen ünlü oyuncu, dedesinin arayışı sırasında oğlunu morgda bulduğunu ve bu sayede hayata tutunduğunu açıkladı. Deniz’in anlattıkları dinleyenleri derinden etkiledi.
Başarılı oyuncu Pınar Deniz, ABtalks programına konuk oldu. Ünlü isim, burada yaptığı açıklamalarda ailesine dair bugüne kadar bilinmeyen çarpıcı bir gerçeği ilk kez paylaştı. Babasının çocuk yaşta ölümle burun buruna geldiğini anlatan Deniz’in sözleri dikkat çekti.
“BABAM MORGA KALDIRILMIŞ”
Pınar Deniz, babasının Beyrut’ta iç savaş döneminde ağır yaralandığını belirterek yaşananları şu sözlerle anlattı: Küçük yaşta hastaneye kaldırılan babasının yaşam ihtimalinin düşük görülmesi nedeniyle morga konulduğunu ifade etti.
DEDESİ BABASINI MORGDAN ALDI
Ünlü oyuncu, dedesinin oğlunu bulmak için verdiği mücadeleyi de paylaştı. Hastanede tanıdığı bir doktorun yönlendirmesiyle morga giden dedesinin, babasını burada bulduğunu ve tedavi sürecinin bu şekilde başladığını söyledi.
“İLK KELİMELERİM ARAPÇAYDI”
Ailesinin kökenine de değinen Deniz, atalarının Mardin’den Beyrut’a, ardından yeniden Mardin’e döndüğünü anlattı. Çocukluğunda Arapça konuştuğunu belirten oyuncu, “Anneme ‘mama’ diye sesleniyordum” sözleriyle dikkat çekti.