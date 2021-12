ELDEN RING: Yepisyeni Yenilikleriyle Miyazaki'nin Yeni Oyunu

Son yılların gözde oyun türü Souls-Like'ın yaratıcısı, 2019 yılın oyununu ödülünün sahibi Sekiro Shadows Die Twice'ın proje lideri olan Hidetaka Miyazaki yakın bir tarihte karşımıza yeni oyunuyla çıkacak. Elden Ring hakkında şu zamana kadar elimizde yeterli bir bilgi yoktu. Yakın zamanda çıkan oynanış görüntüleri ve Network-Test adlı açık betasıyla oyunculara belli bir deneyim yaşattı. Gelin bu deneyime beraber göz gezdirelim.

Elden Ring basitçe eski Dark Souls oyunlarının tamamlanmış ve harika bir şekilde açık dünya formülüne uygulanmış hali diyebiliriz. Dark Souls'daki lineer olan oyun yapısı ve hantal karakterimizi belli bir seviyede açık dünya formatına uygun hale getirmiş. Geliştirici ekibin bir önceki oyunu olan Sekiro Shadows Die Twice'ın etkilerini de görmek hiç ama hiç zor değil. Hidetaka Miyazaki son zamanlarda çıkan dahilerden biri. Oyun külliyatına getirdiği gerek oynanış elementleri gerekse sanatsal seçimleriyle, bizleri Elden Ring'de de büyülemeye devam edecek gibi duruyor.

Sekiro; Shadows Die Twice GOTY

Bu makaleyi belirli kısımlara ayıracağım, başlıklardan bulmak istediğiniz içeriklere ulaşabilirsiniz. Hikaye babında ise hala tam olarak net bir bilgi yok, onun için severek takip ettiğim bir yayıncı olan Emin Çıtak'ın şu videosundan hikaye ile ilgili olan bilinen verilere ulaşabilirsiniz.

Oynanış

İlk olarak bunu değerlendirmek doğru olacaktır. Oynanış souls-like oyunlarının kalbi, en önemli elementidir. Karakterimizin basit olması ve karşımızdaki düşmanınsa inanılmaz karmaşık bir oynanış sunması souls-like formülünün temelidir. Eski Dark Souls oyunlarının aksine elimizdeki karakterin oynanışı inanılmaz şekilde geliştirilmiş.

Kılıç, Kalkan, Mızrak

Dark Souls 3'ten kıyasla gidecek olursak. Dark Souls 3'te düz kılıcın temel olarak iki tane normal iki tane ağır saldırısı vardı. Zıplama ve düşme saldırılarını eklersek ortalama 7-8 civarı animasyon geçtiğini söyleyebiliriz.

Elden Ring'e ise temel olarak yapılan basit ve zıplama, düşme vs. gibi saldırıların animasyon çoğunluğun artması. Temel olarak yaptığımız normal saldırı animasyon sayısı her silah için çoğaltılmış ve basit tek elli kılıçlar için beşe çıkarılmış. Harika bir yenilik. Düşmanları yüzünden hiçbir zaman tekdüze kalmayan oyunumuz artık kendi karakterimiz sayesinde de tekdüze kalmayacak.

Elden Ring'e eklenen bir yeni özellik ise düşmanların Sekiro'daki gibi bir posture yani dayanıklılık barının bulunması. Bu gözümüze gösterilmiyor ama belli başlı hareketler düşmanlarda sersemlemeye neden oluyor. Sersemlemiş düşmanlar sarı bir işaretle belirtiliyor ve inanılmaz fazla ve ağır bir hasar vererek savaşları lehimize çevirebiliyoruz.

Posture barı dolmuş bir boss. Elden Ring

Kalkan ve Parry Sistemi

Shield yani kalkanların parry yani savuşturma animasyonlarını dayanaklılık kırmanın temel yollarından biridir. Dark Souls birden beri gördüğümüz bir olay olan kılıcı size doğru savuran düşmana kalkanı açarak savuşturmak Elden Ring'de de ele alınıyor. Elden Ring de ise bu olay iki farklı şekilde karşımıza çıkıyor. İlki her zaman gördüğümüz Dark Souls savuşturması. Diğeriyse kalkanınız kapalıyken saldırı yemeniz durumunda eğer elinizi kalkan kapattığınız tuştan çekmeyip direkt saldırı tuşuna basarsanız yeni bir animasyon eklenmiş durumda. Bu basit parry oyuna yeterli büyüklükte bir fark eklemekle beraber ağır silah kullanmakta olan insanlar için çok güzel bir risk-ödül sistemi bulunmakta.

Risk-Ödül sistemi dememin sebebi ise eğer kalkanınız kapalıyken düşman size vurduktan sonra siz bu savuşturma hareketini kullanacaksanız hiçbir şekilde bozamadığınız bir animasyona giriyor. Eğer düşman size vurmaya devam ediyorsa o hasarı yiyip ölmemek için dua etmeniz dışında bir seçeneğiniz yok. Ama eğer size vurmuyor ve siz ona vurdursanız, düşmana sersemletme hasarı vurdunuz demektir. O barı bir yere kadar doldurunuz ve elinize fırsat geçtikçe böyle saldırılar yapabilirseniz düşman kısa süre içinde sersemleyecektir.

Ashes of War: Rüzgar stili.

Ash of War (Savaş Sanatları)

Ash of war adlı yepyeni tarzda silah animasyonları eklenmiş. Dark souls 3'ten de bildiğiniz silahların mana kullanarak harcadığımız kendi büyüleri gibi silah stilleri vardı. Bu mantık çok ama çok büyük oranda geliştirilmiş ve her silaha tak çıkar şeklinde birçok ash of war getirilmiş.

Büyüler

Genel olarak büyüler üçe ayrılmakta. Summon (çağırma), Miracle (mucize), Spell (büyü). Hepsinin kullanımı birbirine göre farklılıklar içermekte. Öncelikle Summon tekniğine bakarsak;

Summon tarzı çağırma büyüleri oyuna tamamen yeni eklenmiş bulunuyor ve eski Dark Souls oyunlarıyla olan tek benzerliği başka bir oyucuyu kendi dünyanıza getirdiğinizdeki reaksiyonlarını hepsini bu summon tarzı büyülerde de veriyor.

Miracle tarzı büyülerin çeşitlilikleri inanılmaz artırılmış ve inanılmaz şekilde büyü yelpazesi genişletilmiş bulunuyor. Elden Ring eski Dark Souls oyunlarının aksine Miracle büyülerini savaşlarda inanılmaz bir şekilde etkin görmek istiyor. Çeşitliliğimiz birçok yönde artmış. Mesela artık canınızın bir kısmını feda ederek inanılmaz güzel gözüken bir animasyon ile kendinize güçlendirme verebiliyorsunuz. Son olarak Miracle büyülerine eklemeliyim ki; o eski her türlü eğilip çanı çalma animasyonu kaldırılmış ve yerine her büyüye özel animasyonlar eklenmiş. Sonunda be, Elden Ring be, Oley be.

Kan Büyüsü Elden Ring

Spellerlerle ilgili en son ve en yeni eklentimiz artık Elden Ring'de spelller iki çeşide ayrılıyor. İlki Combo yani devamlılık odaklı Spelller diğeri ise zaman isteyen, uzun süreli ama çok hasarlı büyüler. Tabii ki ikisinin de kendince oyun içi dinamiği oluşmuş. Kombo temelli büyüler hızlı ve az mana harcarken isabetlilikleri ve verdiği hasarlar düşürülmüş durumda. Ama uzun süreli ulti tarzı büyülerin isabetliliği artırılırken aynı zaman diliminde kombo tarzı büyülerin verdiği hasarın iki katından fazla hasar veriyor. Tam olarak risk-ödül sistemi eklenmiş bulunmakta.

Ulti Tarzı Büyüler Elden Ring

At Üstü Savaş

Elden Ring atlı savaşlara yeni bir nefes kazandırmış gibi duruyor. Her türlü silahın kendince at üstü animasyonları var ve bazı savaşlar temel olarak at üstünde yapmak için tasarlanmış. Sadece at üstünde savaş değil elbette ama at üstünde yapılınca çok daha basit bir savaş ortaya çıkıyor. Yenilik olarak eklenen bir diğer şey ise çoklu düşman gruplarının at üstündeki davranışı çok mantıklı ve güzel bir yapay zeka işçiliği ortaya çıkarmış. Kılıçlar ve Büyüler at üstünde kesinlikle sırıtmıyor ve sıkıcı olmamış.

At ile Gelen Yeni Özellikler

İlk olarak atımız çift zıplama yapabiliyor. Bu da at üstündeyken düşme hasarının artık olmadığını gösteriyor. Çift zıplama bize platform ve yüksek tepeler dahil birçok yere ulaşım imkanı sağlıyor.

Bölüm Tasarımı

Bir açık dünya olduğu için bölüm tasarımı demenin biraz garip olduğunun ben de farkındayım ama iç mekan tasarımlarından bahsetmemiz gerek. Genel olarak Elden Ring eski Dark Souls oyunlarının mimarisini ve tasarımını korusa da zıplamanın getirdiği Dark Souls özgürlüğü çok farklı. Artık bir çıkıntı gördüğünüzde yerden yarım metre yukarıda olduğu için sadece içeriyi izleyip özlemle bakmıyorsunuz!!!

Bir diğer yenilik ise ana görev tasarımlarındaki çeşitlilik. Bize sunulan betada gördük ki bir ana göreve birden fazla farklı yolla yaklaşabileceğiz. Betadaki örneğimiz; ya içeriye gir, bir gerilla savaşı ver ve mekanı içten yara yara geç, diğer seçeneğimizse istersen dışarıdan biraz gizlilik ile gidebileceğin bir yer var, şeklindeydi. Küçükte olsa yenilik, farklı bir soluk çoğu zaman güzeldir. Hele de Miyazaki'nin elinde…

Başlangıç Kalesi Stormveil Castle: Elden Ring

Sanat Tasarımı, Görsellik ve Birkaç Küçük Eklenti

Elden Ring'de sanat tasarımı eski Dark Souls oyunlarını aratmayacak kadar kaliteli duruyor. İç ve dış mekanların size verdiği hissiyat, Lands Between'in o parlak manzarası ve o koca, koskoca, ucu bulutların üstünde olan sarı ağacının oyun atmosferine sağladığı sağlam fantastik hissiyat derken Elden Ring üstün bir şaheser olacakmış gibi duruyor.

Yepisyeni bir özelliğimiz, Poise yani sarsılmazlık geri döndü! Poise sizin bir hasar almanız durumunda matematiksel bir şekilde aldığınız hasarın sarsırmazlık sınırının üstünde veya altında kalma durumunda, yediğiniz hasara gösterdiğiniz tepkidir. Son iki Dark Souls oyununda Poise bulunmuyordu, eklemeleri çok ama çok iyi olmuş. Artık leveli düşük mekanlarda gezerken kimse huzurumuzu kaçıramayacak!

Bildiğiniz gibi gizlilik Sekiro ile Miyazaki külliyatına eklenmişti, bu oyunda görmesek ayıp olurdu. Çok bir işlevi olmayan gizliliği ilk düşmanı öldürmek için kullanabilir, belli başlı gizliliği destekleyen yerlerde imkanları kullanarak farklı yönleri deneyebilirsiniz.

Görsellik bir eski jenerasyondan kalma gibi dursa da oyunun içinde oyun tamamen yepyeni gözüküyor. Oyunda kullanılan renk paleti ilk başta oyuna kötü durduğunu düşünsem de Elden Ring için daha iyisini artık düşünemiyorum. Eğer oyunu alacaksanız ultra grafiklerde açık dünyada gezmenizi kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ediyorum.

Elden Ring Betasından Çıkarmamız Gerekenler

Elden Ring fevkaladenin de fevkinde muhteşem bir oyun gibi duruyor. Deneyim ettiğim yalnızca üç saatlik süreç olsa da oynadığım için inanılmaz bir şekilde mutlu olduğum bir oyun. Miyazaki Dark Souls formülüne çok güzel eklentiler yaparak gerçek bir açık dünya oyunu yapmış. Elden Ring kesinlikle bir Dark Souls çakması değil yepyeni bir oyun ve bir deneyim olmuş.

Buraya kadar okuduysanız size teşekkür ediyor ve bir şeyler katabildiğimi umuyorum. Elden Ring'de görüşmek üzere! Sağlıcakla kalınız.

