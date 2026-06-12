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Dünya Kupası'nda hakemin kafasındaki kamera merak konusu oldu! İşte yeni teknolojinin amacı

Dünya Kupası'nda hakemin kafasındaki kamera merak konusu oldu! İşte yeni teknolojinin amacı
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2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında görev yapan Brezilyalı hakem Wilton Sampaio'nun kullandığı baş kamerası futbolseverlerin dikkatini çekti. FIFA'nın turnuva boyunca kullanacağı yeni teknoloji, maçın hakem gözünden izlenmesine imkan tanıyor.

  • 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçında Brezilyalı hakem Wilton Sampaio, kulaklığına entegre edilmiş bir kamera kullandı.
  • Kamera sayesinde taraftarlar maçları hakemin bakış açısından izleyebilecek.
  • FIFA, bu uygulamanın 2026 Dünya Kupası'nın tamamında kullanılacağını duyurdu.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Meksika ile Güney Afrika arasında oynanan açılış maçını yöneten Brezilyalı hakem Wilton Sampaio'nun kullandığı ekipman dikkat çekti.

Sampaio'nun kulaklık sistemine entegre edilen ve ilk bakışta farklı görünümüyle öne çıkan kamera, karşılaşmayı izleyen futbolseverlerin merakını uyandırdı.

MAÇLAR HAKEMİN GÖZÜNDEN İZLENECEK

Hakemlerin kulaklıklarına yerleştirilen küçük, yüksek çözünürlüklü ve görüntü sabitleme özelliğine sahip kamera sayesinde taraftarlar maçları hakemin bakış açısından izleme fırsatı bulacak. Yeni sistem, sahadaki pozisyonların ve hakem kararlarının farklı bir açıdan değerlendirilmesine de imkan sağlayacak.

TURNUVA BOYUNCA KULLANILACAK

FIFA'nın hayata geçirdiği uygulamanın 2026 Dünya Kupası'nın tamamında kullanılacağı belirtildi. Böylece futbolseverler, turnuva boyunca maçları yalnızca saha kameralarından değil, hakemlerin gözünden de takip edebilecek. Yeni teknoloji, Dünya Kupası'nın ilk günlerinde en çok konuşulan yeniliklerden biri oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSelma Demirhan:

eskiden maç yönetimi çok daha zordu ama şimdi kameralar var teknoloji var ama hala hataları görmeyiz yani ne fark eder sonuçta

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Haber YorumlarıSemra Cirit:

hmm FIFA ne kadar tarafsız kalır bu kamerayı kullanırken merak ettim başka açıdan montajlar yapabilirler belki de kim bilir

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Haber YorumlarıErem Can:

ilginç bi şey gerçekten hakemin gözünden görmek farklı olur ama bakalım ne kadar işe yarıyo pratikte böyle teknolojiler var ama bana çok faydası olacağını sanmıyorum açıkçası yine de denemeye değer

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